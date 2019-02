Vergeles ve "beneficiosa" la posibilidad de que médicos SES puedan jubilarse a los 67 años

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha afirmado este viernes que la medida que permite a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) retrasar la edad de la jubilación hasta los 67 años y prolongar su servicio activo, "beneficia" a los ciudadanos de la región.



De esta forma, Vergeles ha destacado que esta medida "se adapta y da respuesta a las necesidades" de la región, así como que "evidencia la sensibilidad" ante "problemas" como la falta de especialistas o la jubilación de profesionales en los próximos años, ha señalado.



En este sentido, ha aclarado que "los 67 años de ahora no son los de antes", al tiempo que ha señalado que esta medida permite un "equilibrio adecuado" y contribuye al "recambio generacional" con los nuevos especialistas que van saliendo del sistema MIR, ha afirmado.



Asimismo, ha detallado que esta medida forma parte del itinerario de negociación adoptado con la Mesa Sectorial de Sanidad, ya que según ha dicho, el plan de ordenación de recursos humanos del anterior gobierno, desde "no tenía en cuenta" según Vergeles, "las necesidades de la región donde se jubilarán en los próximos años 600 médicos de familia en el ámbito de la atención primaria de salud", ha concretado.



Por otro lado, Vergeles ha destacado que el hecho de que los profesionales del SES no pudieran prolongar su servicio de actividad, generaba "grandes dificultades en determinadas zonas" en las que, según ha dicho "no hay una bolsa de trabajo para cubrir ciertas especialidades", ha indicado.



En esta línea, ha remarcado la "dificultad" que existe para que los especialistas que se van incorporando al Servicio Extremeño de Salud, "decidan por voluntad propia instalarse en zonas rurales y dispersas geográficamente" como las de Extremadura, ha señalado.



Por último, ha recordado que esta medida se propuso con anterioridad y fue rechaza en la Mesa Sectorial, al tiempo que ha resaltado que desde 2015 hasta la actualidad, la edad de jubilación estaba fijada a los 65 años y en caso de querer prolongar el servicio activo, era necesario una revisión "exhaustiva" por salud laboral, ha detallado.



José María Vergeles ha respondido así a preguntas de los periodistas antes de inaugurar las Jornadas de Presentación del Nuevo Reglamento de Accesibilidad de Extremadura, este viernes, en Mérida.