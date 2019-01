Aprobada la ley de Renta Extremeña Garantizada con respaldo de PSOE y Podemos

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la propuesta de ley de Renta Extremeña Garantizada planteada por Podemos, con los votos a favor de la formación 'morada' y del PSOE, en contra del PP y del diputado no adscrito, y con la abstención de Ciudadanos.



La iniciativa, planteada por Podemos, ha salido adelante tras el debate este jueves de 117 enmiendas parciales planteadas por los grupos parlamentarios, y de las cuales 72 (en concreto 70 del PSOE y dos de Podemos) han sido incorporadas al texto final de la propuesta de ley aprobada.



Cabe apuntar que las enmiendas de Podemos se han aprobado gracias a los votos del PSOE y la formación 'morada'; y que las de la formación socialista han salido adelante en uno de los bloques con el apoyo de Podemos y en otro con la abstención de este partido.



En virtud de algunas de las enmiendas incorporadas, y entre otras cuestiones, en la nueva norma se suben las cuantías actuales de la prestación utilizando el indicador del IPREM (fijado en un valor de 537,84 euros en 2019) para el cálculo de las mismas; y además se establecen una serie de condiciones para el posible rechazo de la concesión, entre ellas el rechazo de un puesto de trabajo.



Al mismo tiempo, según ha desgranado el diputado del PSOE, Carlos Labrador, en la nueva ley, que ha tenido una vocación "revisionista", así como "constructiva" y "reformista", se plantea el "derecho" a la Renta Básica Extremeña Garantizada "entendido como un medio" que "no se convierta en una prestación universal para todos y todas los que lo soliciten".



Además, en la norma, en virtud de enmiendas socialistas finalmente introducidas en el texto, se incluye para la concesión de la prestación "el acompañamiento y cumplimiento de un programa de inserción que responda a la realidad social de la región"; y establece "un coste total presupuestariamente asumible" por parte de la comunidad.



Asimismo, a través de otra enmienda socialista transaccionada por Podemos, el desarrollo reglamentario de la norma deberá aprobarse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.



También se incorporan a la ley dos enmiendas de Podemos, apoyadas por el PSOE, relativas a corregir cuestiones técnicas y a incidir en la lucha contra la violencia machista, según ha explicado el diputado de dicha formación Daniel Hierro.



POSICIÓN DE PODEMOS



Durante su intervención en el pleno, Daniel Hierro ha agradecido que el PSOE haya "cedido" para sacar adelante la propuesta de ley de la formación 'morada', aunque ha pedido a los socialistas "mucha más ambición" en la materia "hasta que se puedan generar los puestos de trabajo suficientes para que no haya personas sin ingresos".



También ha destacado que en la norma aprobada este jueves se ha conseguido "avanzar mucho más legislativamente" que con la anterior; y ha pedido igualmente al PSOE que se amplíe el crédito destinado este año a la Renta Extremeña Garantizada.



"Agradecemos que hayan cedido ustedes, pero hay que ser honestos, y ser honestos significa que tienen que reconocer que tienen que ampliar y mucho ese crédito que viene en los presupuestos", ha espetado el diputado de Podemos, quien ha dicho que la ley aprobada "trae dignidad a los extremeños que se encuentran sin ingresos, que buscan una salida laboral que el mercado y las políticas de empleo no le ofrecen".



Así, Hierro ha subrayado que "esta ley no deja a ningún extremeño tirado" y ofrece "una alternativa temporal que debe ser suprimida cuanto antes por un trabajo digno".



PP



A su vez, en defensa de las 43 enmiendas de su grupo la diputada del PP Felisa Cepeda ha señalado que su grupo hubiese preferido reformar la norma actual sobre Renta Básica y no elaborar una nueva ley sobre la cuestión; y ha defendido que dicha prestación debe ser "un medio para alcanzar la inserción" y "no" una forma de que los extremeños estén "subsidiados" de forma "permanente".



También ha considerado que con esta norma se está "engañando a los extremeños" porque la ley "es inviable presupuestariamente"; y ha apostado por recuperar la denominación de la Renta Básica actual; así como ha defendido mejoras técnicas para "regular el acceso subjetivo" a la Renta Básica a quienes la necesiten mediante un proceso "personalizado y consensuado" basado en un proceso individualizado de "inserción".



Cepeda, igualmente, ha apostado por una duración "determinada" y "no ilimitada en el tiempo" para la prestación; así como tomar como referencia para la dotación de la prestación el cálculo del IPREM; y que se elabore un informe social preceptivo que incluya un itinerario de inserción en "todos los ámbitos" para los beneficiarios.



Asimismo, en otras enmiendas, ha abogado por que se determinen como infracciones la negativa a seguir un proceso individualizado de "inserción"; así como por recuperar la comisión de seguimiento de la ley actual sobre la cuestión; y por suprimir la disposición que establece que la prestación se podrá conceder "aún no cumpliendo los requisitos", ha dicho.



"Estamos a favor del derecho de reconocer una prestación pero que se conceda con control y con unos requisitos, y no dejándolo de una manera arbitraria a una concesión a cualquiera", ha dicho la diputada del PP.



En este sentido, ha subrayado que "la mejor política social es el empleo" para "tener una vida digna, poder mantener a su familia". "No queremos una región subsidiada, queremos un trabajo digno", ha recalcado Cepeda, quien ha incidido en que "el mejor antídoto contra la pobreza y la exclusión social es el empleo".



EL PSOE CRITICA LA GESTIÓN DEL PP



Mientras, el diputado del PSOE Carlos Labrador, en defensa de las 70 enmiendas planteadas por su grupo, ha recordado la "caótica" situación en la que el actual Ejecutivo regional socialista "se encontró" la Renta Básica al inicio de esta legislatura, tras el paso del PP por el Gobierno autonómico; y ha destacado que su partido durante su gobierno ha logrado introducir un "cambio radical" en esta materia "tras reorganizar los procedimientos y conseguir poner el día los pagos de las prestaciones".



Sobre la nueva ley, Carlos Labrador ha dicho que su partido defiende la idoneidad de "mejorar la prestación" de Renta Básica que hasta ahora se venía concediendo en la región para "adaptarla a la realidad" de la sociedad extremeña, con la finalidad de "llegar a ciertos perfiles sociales" que hasta ahora no se veían beneficiados de la medida.



También ha abogado por incluir "procesos de inserción" en una medida que, para el PSOE, "debe ser un medio y no un fin en sí mismo".



Con ello, ha subrayado que la norma tiene por objeto "favorecer la inserción sociolaboral de la persona perceptora"; y ha defendido un incremento en el importe de la prestación "pero sin suponer un aumento tal que sobrepase el valor de un ingreso por subsidio de desempleo o el valor del importe medio de una nómina en la región".



De igual manera, el PSOE entiende que los trabajadores sociales de atención social básica deben ser los profesionales que "por proximidad, por cualificación y por competencia" los que deben atender la demanda y orientarla.



DIPUTADO NO ADSCRITO



Por su parte, el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, ha votado en contra de la norma tras se rechazadas las dos enmiendas que ha planteado al texto, y mediante las cuales reclamaba la supresión de la repetición, a su juicio, de los términos extremeñas y extranjeras en el texto de la norma, por entender que en los conceptos extremeños y extranjeros están incluidas ya las féminas.



Morales también abogada por suprimir los artículos del 5 al 32 de la norma planteada por Podemos porque "no vienen a dar respuesta a lo que realmente quiere el pueblo extremeño"; y ha considerado que la norma aprobada supone "un insulto" porque "no hay presupuestos" para su aplicación.