Vara reafirma su compromiso con el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, su "compromiso" con la comarca de Campo Arañuelo y con el mantenimiento de la actividad en la Central Nuclear de Almaraz "hasta que no haya una alternativa económica y de empleo" para la zona.

Así pues, durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que "ante las mentiras" sobre el cierre de esta planta, la realidad hoy es que “ya no se cierra” y que se ha conseguido mucho más que una “prorroguita” del mantenimiento de su actividad.

Además, sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el máximo mandatario extremeño ha afirmado que su construcción no se ha llevado a cabo debido a que en la actualidad “no hay suelo, ni sitio, ni informes, ni autorizaciones, ni licencias”.

En ese sentido, el presidente autonómico ha recordado que, desde 2011, el Gobierno central no ha hecho nada para que pudiera construirse, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

A su vez, Fernández Vara ha subrayado también durante su intervención en la Asamblea que “yo no soy antinuclear”. "He luchado y sigo luchando para que no se cerrara Almaraz", ha sentenciado.

MONAGO LE ACUSA DE SER "ANTINUCLEAR"

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha acusado al jefe del Ejecutivo extremeño de ser "antinuclear", tras la pregunta que le ha lanzado en el Pleno sobre cómo valora la decisión de Enresa de suprimir la inversión para el comienzo de las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.



Así pues, el dirigente 'popular' ha explicado que "el primer paso para evitar el cierre de una central nuclear" es que haya un Almacén Temporal Individualizado (ATI) como ocurre en Almaraz, y el segundo paso es que haya un Almacén Temporal Centralizado (ATC).



Monago ha recordado que Vara se opuso al ATI en Almaraz "con mucha energía", pero "como no era competencia estrictamente suya", el Gobierno anterior lo aprobó, "con lo que podía seguir funcionando la central nuclear de Almaraz", tras lo que ha señalado que para el ATC, Vara ha "mandado" al consejero Navarro a presidir Enresa, donde "sigue su estela antinuclear".



Monago ha instado a Vara que "ser más honesto" en este asunto, ya que ha aseverado que el presidente extremeño "es antinuclear" y "estuvo en contra del almacén temporal en Almaraz", por lo que "lo coherente sería que usted apoyara al Gobierno para que no hubiera un Almacén Centralizado, pero pone excusas con el Gobierno anterior".



En ese sentido, Monago ha acusado a Vara de "no dar la cara" por lo que le ha preguntado "qué intereses tiene" para "reunirse más veces con quien quiere cerrar la central que con los alcaldes que quieren que se mantenga la vida útil" de la planta.



"¿Qué interés tiene para paralizar, como intentó desde el Ejecutivo, el almacenamiento temporal en la central?, ha preguntado Monago a Fernández Vara, a quien también ha planteado el "interés" que tenía en mandar el consejero de Economía José Luis Navarro "a presidir Enresa "y paralizar el almacén centralizado"



Así, el dirigente del PP extremeño ha considerado que Fernández Vara ahora "pide unidad" porque "se ha asustado, está en modo pánico", y "tiene razones", ya que según ha aseverado, el presidente extremeño "es antinuclear, y cuando llegan las elecciones intenta disfrazarse porque el Campo Arañuelo se le ha echado a la calle", ha aseverado.



Ante esta situación, Monago ha advertido que tanto si es presidente de la Junta de Extremadura como si no lo es tras las próximas elecciones autonómicas, va "a levantar el velo de sospecha que hay sobre su actuación, la del consejero Navarro y la de su Ejecutivo en favor del cierre de Almaraz", ha dicho.



Monago ha asegurado que "se han hecho las gestiones en Madrid enterrando las posibilidad de Almaraz", lo cual "tiene un nombre y lo van a averiguar los extremeños" en la próxima legislatura.