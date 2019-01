El exconcejal del PP Mérida Daniel Serrano anuncia su afiliación a VOX

Ep.



El exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida Daniel Serrano, ha anunciado este jueves su afiliación a VOX "como militante de base", ya que actualmente es el partido que "mejor representa" todas las ideas por las que ha trabajado.



Cabe recordar que Daniel Serrano anunció a principios de este mismo mes de enero su baja en el PP tras la elección de Pilar Nogales como candidata de este partido a la Alcaldía de Mérida en las próximas elecciones municipales. Desde entonces, se mantiene como concejal no adscrito en el ayuntamiento de la capital extremeña.



Así, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, Serrano ha anunciado que se afilia a VOX como "militante de base, no hay ninguna otra especulación", ha dicho.



Respecto a la posibilidad de formar parte en la lista de VOX a las próximas elecciones, el ya exconcejal del PP ha reafirmado que "tan importante es el que pone el ladrillo como el que pone la teja" por lo que ha apuntado que "nadie debe ir como un elefante en una cacharrería".



Asimismo, ha asegurado le gusta lo que ve y lo que oye y "la ilusión", ya que "hacía tiempo que un partido no me devolvía esa ilusión, la que tenía cuando empecé en política con 18 años".



Ha señalado también que le gusta "la política, la defensa del país y la igualdad entre hombres y mujeres, y que sea hombre o mujer, independientemente de su condición sexual, ningún político se tiene que meter en la cama de nadie, no por eso se es homófobo, es que la política no se tiene que meter en la cama de nadie", ha dicho.



RENUNCIA A COBRAR POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS



Además, Daniel Serrano, ha indicado que al pasar a la condición de concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Mérida, ha rechazado cobrar "un solo céntimo de cualquier comisión informativa hasta el final de la legislatura, para cualquiera que pueda especular o pueda decir cualquier cosa".



Ha señalado que no quiere cobrar "ni un solo euro de ninguna comisión" pese a que la ley le confiere "el derecho de que las comisiones" que le correspondan le sean remuneradas "igual que los otros dos concejales no adscritos".



Por su parte, ha indicado que el alcalde le ha hecho saber que se le invitará a todas las comisiones y ha subrayado que no vive "de esto y que la política debe de ser una vocación para servir y no que el ciudadano tenga que rascarse el bolsillo para mejorar la calidad de vida del político".



Serrano ha reiterado los motivos por los que se dió de baja en el PP, como el "malestar y diferencias" en asuntos como la venta de la casa del presidente, el intento del desmantelamiento de otras infraestructuras y de administraciones cuando gobernaron en Mérida.



Asimismo, ha indicado que tuvieron que "agachar la cabeza sin dar respuesta al ciudadano" y después "ya lo último" ha sido "el gran dedo de Badajoz que ha decidido que lo mejor para Mérida es que Mérida no opine", ha lamentado.



Respecto a lo que queda de legislatura, el exconcejal del PP ha recordado que tenía pendiente varias mociones "que algunas andan rondando en los cajones, que si no, que si por miedo, pero creo que en esta vida cuando uno se mete en política no hay que tener miedo y hay que mojarse y hay que decir las cosas".



Por lo tanto, esas mociones que tiene pendiente las va a "ir presentando, aunque algunas ya las tenía presentadas desde el PP" y seguirá "en solitario peleando por cosas que, sobre todo, reclama la ciudadanía y si un ciudadano te para y te pide algo lo que no puede ningún político es darse la vuelta".