Ábalos comparece este jueves en el Congreso para abordar situación del tren extremeño

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparece este jueves en el Congreso para abordar la situación de la red ferroviaria convencional en Extremadura, ante los incidentes registrados en el servicio en los últimos meses.



No obstante, el orden del día de la 'macrocomparecencia' de Ábalos incluye otros temas como es el efecto que el 'Brexit' puede tener en el transporte, fundamentalmente en el aéreo, y en la compañía Iberia, actualmente integrada en el grupo británico IAG.



Asimismo, el ministro también se ocupará del conflicto abierto entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify.



Ábalos acudirá de nuevo a la Cámara Baja para tratar este tema mientras actualmente se tramita como proyecto de ley el Real Decreto sobre VTC que el Gobierno aprobó en septiembre de 2018.



Este texto habilitó a las comunidades autónomas para regular al sector de los VTC y, al tiempo, abrió la puerta a que en un plazo de cuatro años los ayuntamientos limiten el número de este tipo de coches en sus municipios.



La comparecencia de Ábalos de este jueves será la segunda del ministro específica sobre este tema, tras la del 30 de agosto del pasado año. También trató el tema en su primera comparecencia tras ser nombrado como ministro, celebrada en julio.



El ministro acude al Congreso coincidiendo con el recrudecimiento que registra la 'guerra' abierta que desde hace unos años entre los dos modos de transporte urbano.



En la actualidad, los taxistas de Madrid secundan un paro indefinido desde hace diez días para reclamar al Gobierno regional una regulación sobre las VTC, mientras que en Barcelona este sector se moviliza y anuncia ajustes de plantilla ante la norma aprobada por el Govern de Cataluña que obliga a estas empresas a contratar sus servicios con 15 minutos de antelación.



En su últimas declaraciones públicas sobre este asunto, Ábalos se mostró dispuesto a mediar en el conflicto si las partes de lo pedían.



"NO ES UN PROBLEMA NACIONAL"



No obstante, insistió en que "no se trata de un problema nacional", sino que "está localizado" en Madrid y Barcelona y alguna otra gran ciudad donde operan los VTC.



Además, recordó que, según lo establecido por Real Decreto que aprobó el Gobierno, son las comunidades autónomas las que tienen que regular estos dos modos de transporte, que además son actividades urbanas. "Es una norma que obliga, da igual si gusta o no gusta", añadió durante su visita a Fitur.



En la actualidad, circulan por España un total de 13.125 coches de VTC, frente a 65.973 taxis, según los datos de cierre de 2018 del Ministerio de Fomento.



Estas cifras suponen que existe un coche de los de Uber o Cabify por cada cinco taxis, frente a la proporción de uno por treinta que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) establece para otorgar licencias a estos dos transportes.



No obstante, Madrid y Barcelona son las ciudades en las que se concentra el grueso de las licencias de VTC. Por la capital circulan unos 6.559 VTCs, uno por alrededor de cada dos taxis, y por la Ciudad Condal, 2.283 coches de este tipo, uno por alrededor de cada cinco taxis.



Después se sitúan Málaga, con 1.184 coches de VTC, Sevilla con 222, uno por cada diez taxis, y Baleares, con 214, una por cada diez taxis.



El número de VTC no crece porque se estén dando nuevas licencias, sino por resoluciones judiciales derivadas del vacío legal que el sector registró entre los años 2009 y 2015, antes de que se impusiera el referido ratio de uno por treinta.