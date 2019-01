El 112 activará este jueves la alerta amarilla por lluvia y viento en el norte de Cáceres

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este jueves, 31 de enero, la alerta amarilla por lluvia en el norte de Cáceres, sobre todo en La Vera y zonas próximas a Gredos.



En concreto, la alerta se activará desde las 9:00 horas hasta la medianoche, cuando según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones podrán alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.



Por su parte, la alerta amarilla por fuertes vientos, con rachas que podrán alcanzar hasta los 80 km/hora, se activará en el norte de la provincia de Cáceres desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, vientos con dirección oeste-suroeste.



Así, en Badajoz y en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez, donde se esperan vientos con rachas máximas de 70 km/hora y dirección oeste-suroeste, la alerta amarilla se activará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas.



Ante esta previsión, el Centro 112 Extremadura aconseja a los ciudadanos circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.



Asimismo, guardar objetos que puedan ser desplazados por el aire como toldos, tiestos, etc., y no protegerse del viento en muros, tapias o árboles, según informa la Junta en una nota de prensa.



También recomienda no viajar en la medida de lo posible y en caso de tener que circular por las carreteras hacerlo con la máxima precaución posible, prestando mucha atención a los adelantamientos, y aconseja también llevar consigo siempre un teléfono para estar comunicadoses en caso de emergencia.



ALERTA POR NIEVE EN CÁCERES



Por otra parte, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura informa que a partir del mediodía del viernes existe una alta probabilidad de que se produzcan precipitaciones de nieve en el norte de la provincia de Cáceres, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, por lo que se activa la situación de alerta.



Estas nevadas acumularán en 24 horas unos 8 centímetros de nieve, siendo la cota de nieve entre los 1.000 y 1.300 metros, bajando a 900 metros por la tarde.



Así, se recomienda a los ciudadanos en general, si van a realizar un viaje, guarden especial precaución con el estado de la vía, prestando atención en las zonas de umbría por posibles placas de hielo. Deben evitar conducir de noche, a no ser que sea imprescindible.



En casa, tener material de calefacción y especial cuidado con braseros de picón, carbón o gas, extremando precauciones en el caso de personas mayores y niños. También utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, extremando estas precauciones si se va a pasar mucho tiempo en el exterior, o va a realizar deportes al aire libre o salidas al monte.