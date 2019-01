Una chica de Navalvillar de Pela estrena el Hospital Universitario de Cáceres

Ep.



Una chica de 14 años de Navalvillar de Pela (Badajoz), citada para la consulta de cirugía plástica de referencia regional, ha sido la primera paciente en cruzar las grandes puertas giratorias del Hospital Universitario de Cáceres, que ha comenzado a funcionar este miércoles en la capital cacereña para consultas externas de cinco especialidades médicas.



Aparte de cirugía plástica, estaban citados un total de 114 pacientes de otras consultas como cirugía vascular, cirugía general y aparato digestivo, cirugía torácica y neurocirugía. Para atenderlos han contado con 54 profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) entre médicos, enfermeras, personal de administración y otro servicios.



Los primeros pacientes han llegado al nuevo centro "sorprendidos" por las instalaciones que "se parecen a un hotel", según han señalado algunos usuarios que, no obstante, se han quejado de la falta de señalización para llegar desde la ciudad hasta el centro hospitalario, ubicado al lado de la finca El Cuartillo y detrás del Centro de Cirguía de Mínima Invasión, pero que no cuenta todavía con el acceso principal operativo.



"Todo muy bien, nos han atendido muy pronto y no ha habido problemas pero lo peor ha sido llegar hasta aquí porque no sabíamos por dónde había que entrar porque no había indicaciones", ha asegurado una paciente de cirugía plástica tras salir de la consulta en la que ha sido atendida.



Por su parte, el gerente del Área de Salud de Cáceres, Francisco Calvo, ha resaltado que "no ha habido ninguna incidencia" y que tanto usuarios como profesionales sanitarios han podido utilizar las nuevas instalaciones y la tecnología sin ningún problema.



La mayoría de los pacientes han llegado en coche particular pero el servicio de autobús urbano ha funcionado también sin problemas desde primera hora de la mañana. La nueva línea 3, que arranca en el Nuevo Cáceres, pretende unir los centros de salud de la ciudad con el nuevo hospital y ha empezado este miércoles a prestar este nuevo servicio.



Para que todo transcurriera con normalidad, cuando los usuarios entraban en el hospital un comité de organización atendía a los pacientes para dirigirlos a los puntos informáticos en los que se dispensa el ticket de las citas y todos ellos han sido obsequiados con una pequeña botella de aceite de oliva como recuerdo de este día.



"Es un detalle para los primeros pacientes con un producto saludable para que se acuerden de que ellos estrenaron el hospital", ha señalado Calvo en declaraciones a Europa Press que ha recordado que, a partir de ahora y de forma progresiva, se irán trasladando más consultas externas, pruebas diagnósticas, el bloque quirúrgico y, por último, las urgencias.



ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS



El Hospital Universitario de Cáceres cuenta con las últimas técnicas y tecnologías para que los profesionales desarrollen su labor y se pretende que sea referencia nacional en algunas especialidades como la cirugía plástica y renovadora, por ejemplo.



Entre esa tecnologías están los servicios de comunicaciones que se harán por dos vías, a través de fibra óptica pero también MPLS, un sistema de comunicación de datos de reserva muy seguro para poder acceder a los sistemas informáticos; se contará con telefonía IP, y se instalarán nuevos ordenadores que servirán para consultar los historiales clínicos y para la comunicación entre profesionales, los cuales dispondrán de tarjetas para acceder a las dependencias y dispositivos tablets para hacer seguimiento de pacientes.



Las notificaciones y citas a los paciente se harán a través de sms o correo electrónico y toda la cartelería y las señales informativas están adaptadas a personas con discapacidad visual. Además, existen varios puntos de información digital repartidos por el edificio en los que los usuarios podrán consultar todo lo necesario con sus citas y ubicaciones de consultas, por ejemplo.



El inmueble también apuesta por las energías renovables y cuenta con 130 paneles solares para suministrar todo el agua caliente necesaria para su funcionamiento. Está previsto que se atiendan al mes a unos 2.700 usuarios y la zona de hospitalización de esta primera fase cuenta con unas 220 camas.