El nuevo Hospital Universitario de Cáceres abre sus puertas este miércoles

El Hospital Universitario de Cáceres comienza su actividad este miércoles, 30 de enero, con la prestación de consultas externas en cinco especialidades, como son Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Neurocirugía, y Cirugía Plástica.



Los pacientes de estas cinco especialidades que tienen consultas a partir de este miércoles ya han sido citados en el nuevo centro hospitalario que abre este 30 de enero su primera fase, en la que atenderá, en un mes, a unos 2.500 usuarios.



Una vez abierto el hospital, a partir del mes de marzo comenzarán a trasladarse el resto de consultas externas que ahora mismo se pasan en el Hospital San Pedro de Alcántara, como Cirugía Mayor Ambulatoria, Pruebas Digestivas o Bloque Quirúrgico, entre otros.



Posteriormente, se continuará con la hospitalización y por último las urgencias del centro, que se instalarán en los 40.000 metros cuadrados que se ponen en servicio en esta primera fase.



Finalmente cuando el hospital esté totalmente abierto moverá a 1.052 profesionales repartidos en turnos, y 119 trabajadores de servicios externos como seguridad, cafetería, etc. El bloque quirúrgico realizará al año unas 105.000 pruebas diagnósticas y se atenderán a 25.000 pacientes en el servicio de urgencias.



SEGUNDA FASE



La segunda fase del hospital se iniciará con la redacción del proyecto una vez entren en funcionamiento los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) de Extremadura para 2019, y se calcula que, a finales de este año o comienzos de 2020, podrán licitarse las obras para concluir el nuevo hospital cacereño que contará, cuando esté terminado, con 522 camas hospitalarias (ahora entran en funcionamiento 222) y habrá costado en total unos 240 millones de euros entre la obra civil y el equipamiento.



Unos datos que puso de manifiesto el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la presentación de este nuevo centro hospitalario, respecto del que destacó la intención de que "no haya discontinuidad entre la primera y la segunda fase".



Vergeles explicó que el Hospital Universitario de Cáceres contará con las últimas técnicas y tecnologías para que los profesionales desarrollen su labor y se pretende que sea referencia nacional en algunas especialidades como la cirugía plástica y renovadora, por lo que será "un hospital de vanguardia para toda la región", según dijo.



Entre esa tecnologías estarán los servicios de comunicaciones que se harán por dos vías, a través de fibra óptica pero también MPLS, un sistema de comunicación de datos de reserva muy potente y seguro para poder acceder a los sistemas informáticos; se contará con telefonía IP, y se instalarán nuevos ordenadores que servirán para consultar los historiales clínicos y para la comunicación entre profesionales, los cuales dispondrán de tarjetas para acceder a las dependencias y dispositivos tablets para hacer seguimiento de pacientes.



Las notificaciones y citas a los paciente se harán a través de sms o correo electrónico y toda la cartelería y las señales informativas están adaptadas a personas con discapacidad visual. Además, existen varios puntos de información digital repartidos por el edificio en los que los usuarios podrán consultar todo lo necesario con sus citas y ubicaciones de consultas, por ejemplo.



El inmueble también apuesta por las energías renovables y cuenta con 130 paneles solares para suministrar todo el agua caliente necesaria para su funcionamiento.



LÍNEA DE AUTOBÚS



Así, con motivo de la apertura de este hospital este miércoles, la Línea 3 del servicio de transporte urbano de Cáceres prolonga desde hoy su itinerario para cubrir el servicio hasta el nuevo Hospital Universitario.



No obstante, el itinerario previsto sufrirá dos alteraciones en el trayecto de ida. La primera es debido a las obras que se están realizando en la calle Atahualpa, en el barrio de Moctezuma, y la segunda es porque la construcción en la rotonda de la N-521 para hacer una parada que da acceso al Centro Penitenciario "no está lista" por lo que esta parada no estará habilitada hasta dentro de aproximadamente un mes.



Una vez finalizadas las obras, quedará operativa la nueva parada, por lo que la Línea 3 hará escala para recogida y bajada de viajeros en ella, tanto en el trayecto de ida como en el de regreso, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Cáceres.