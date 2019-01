PSOE valora se haya despejado el futuro a medio plazo de Almaraz y PP habla de prorroguita

Ep

El PSOE de Extremadura ha valorado que en la reunión de este pasado lunes entre el Gobierno y las compañías eléctricas se ha "despejado el futuro a medio plazo" para la Central Nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se ha acordado una "prorroguita para el cierre".

Así, Podemos ha defendido de que "ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad" en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una "compensación" para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

Los representantes de los grupos parlamentarios se han pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes, tras la reunión entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las compañías Endesa, Iberdrola y Naturgy, y en la que se planteó un cierre "escalonado" para las centrales nucleares en España.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión "muy importante" ya que "deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz", y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta "tenía razón cuando exigía que hay un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares de la energía limpia".

Un cambio que se debe hacerse "con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo" en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen "van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro".

Por eso el portavoz parlamentario socialista ha reiterado que esta reunión "despeja el futuro a medio plazo para la Central Nuclear" y da "el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre" de la planta, la comarca de Campo Arañuelo tenga "un futuro despejado de empleo y actividad económica".

EL PP LAMENTA QUE SEA "UNA PRORROGUITA PARA EL CIERRE"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el "anuncio de prorroguita" de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es "tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre" de la planta cacereña, ya que "estaba en su programa electoral".

Teniente ha recordado que el presidente de la Junta "votó hace tres meses en este Parlamento el no a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz" ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando "de una prórroga" de la planta, sino "de una prorroguita para el cierre".

Se trata de una "prorroguita" de Almaraz para que "mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, que es ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz", tras lo que ha reafirmado Cristina Teniente que para que "se cumpla este interés hace falta que no haya almacén" temporal de residuos.

Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía José Luis Navarro, "está donde está", ya que fue nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que "una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén, para que no haya posibilidad de prorrogar la vida útil, más allá de la prórroga para el cierre".

Teniente ha recordado que José Luis Navarro "se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses", que "están en la energía renovable" en la zona.

Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una "prórroga sólida" para la Central de Almaraz, que "venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona", que en la actualidad "no la hay".

PODEMOS INSTA A HACER "POLÍTICAS VALIENTES"

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la Central de Almaraz "está ya amortizada" y cuenta con unos "jugosos beneficios", por lo que "era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios" de la planta

En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de "irresponsables" y "políticos mediocres" a los que defienden que "no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo", pero sin embargo, "no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa", ya que a su juicio "no están a la altura".

Y es que en la actualidad "la transición energética es el futuro", ante el que "o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón", por lo que Irene de Miguel ha considerado que "ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad", ha dicho.

En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP "han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura", tras lo que ha defendido que "cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es", sino también "una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos en el futuro", ha dicho.

"No podemos hacer política del cortoplacismo y de vender cosas que no son", ha defendido Irene de Miguel, quien ha aseverado además que la alternativa que propone el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de instalaciones eólicas y fotovoltaicas "no viene a dar una solución a los extremeños, sino a las empresas que han estado ganando jugosos beneficios", que "van a ser las únicas que se vean beneficiadas".

CS ABOGA POR UNA "COMPENSACIÓN"

Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la Central Nuclear de Almaraz no se cierre "sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio".

En ese sentido, Domínguez ha considerado que "deber haber una compensación" para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho "casi nada" y se han "aguantado por tener aquí una central nuclear".

En cualquier caso, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha recordado que "son empresas privadas" las que deben decidir si piden que se alargue la vida útil de la central o no, y en caso de que se pida, "habrá que ver qué dice el Gobierno central" y el Consejo de Seguridad Nuclear.