Podemos: Extremadura necesita "volantazo" político porque empleo generado es "temporal"

La presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido que la región necesita "un volantazo" político y "un cambio de rumbo" para que los ciudadanos puedan tener "un proyecto de vida" y para poder superar el empleo "temporal y precario" que actualmente se registra en la comunidad.



Como valoración de los datos de la EPA de 2018 dados a conocer este martes, Irene de Miguel ha considerado que "nadie" puede "alegrarse" de dichas cifras, toda vez que en la actualidad la comunidad "está sufriendo un estado de excepción social" que a su juicio requiere de "medidas urgentes y excepcionales".



"Hoy nadie en esta región puede sacar pecho de estos datos y quien lo intenten, quien intente congratulares de esta leve bajada está faltando el respeto a los extremeños" porque es la región que "de nuevo" encabeza las cifras de paro en España, ha subrayado en rueda de prensa.



En este sentido, ha criticado también que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "no ha sido capaz de trasladar a su partido a nivel estatal" la necesidad que tiene la región, ha dicho, de un Plan Especial de Empleo, ya que en los PGE "los únicos planes especiales de empleo que hay son para Andalucía y para Canarias y ninguno para Extremadura que es la comunidad con mayor tasa de desempleo".



Con ello, ha criticado las "mismas recetas" del PSOE y del PP durante 30 años en la comunidad que, según ha apuntado, dan "los mismos resultados", y ha insistido en que para Podemos se evidencia que se necesita en la comunidad "un volantazo" político y "un cambio de rumbo".



Además, entiende que "es bochornoso, triste y sangrante" que "solamente" en 7.400 personas hayan aumentado los afiliados a la Seguridad Social en la comunidad, en tanto que esto "quiere decir que el 95 por ciento del trabajo es temporal", ha lamentado. "No son datos para alegrarse y quienes lo hagan hoy son unos irresponsables", ha dicho.



"Estamos perdiendo todo nuestro músculo laboral y esto nos está condenando a no tener una salida a corto plazo y está condenando a la gente más preparada a tener que irse", ha concluido.