Renfe lanza licitación de un primer contrato de compra de trenes por 287 millones de euros

Ep

Renfe lanzará este martes la licitación de un primer contrato de compra de trenes por importe de 287 millones de euros con el que la operadora pone en marcha su plan de renovación del parque de material rodante de 3.000 millones, según anunció el presidente de la compañía, Isaías Táboas.



En virtud de este primer contrato, la compañía comprará de 31 trenes de vía estrecha que se destinarán a renovar gran parte de la flota heredada de la extinta Feve que presta servicio en las comunidades de la Cornisa Cantábrica y en Murcia.



El primer pedido incluye además seis trenes de Cercanías para sustituir los que actualmente circulan por la línea Cercedilla-Cotos de Cercanías Madrid, dado que tienen "una antigüedad de más de cuarenta años", según detalló Táboas en comparecencia en el Congreso.



El presidente de Renfe indicó que a este primer pedido de trenes le sucederán en 'cascada' "en los próximos meses" de la primera mitad de este año el resto de contratos de los previstos en el plan.



La inversión en nuevo material rodante se centrará en trenes con los que la operadora presta conexiones ferroviarias consideradas de servicio público.



En concreto, se comprarán trenes de Cercanías tanto de "gran capacidad" para las Cercanías de Madrid, como otros convencionales para la capital y el resto de ciudades donde se presta este servicio.



Renfe también adquirirá trenes de Media Distancia, esto es, para realizar trayectos regionales, y trenes 'híbridos', los que pueden circular por líneas que combinan tramos de vía electrificada y no electrificada, para destinarlos a Extremadura, Aragón y otras comunidades, y locomotoras.



En principio, Renfe no contempla comprar nuevos trenes AVE toda vez que a finales de 2016 firmó un contrato con Talgo para adquirir treinta nuevos trenes de este tipo.



NUEVOS AVE 'IN EXTREMIS' CON LA LIBERALIZACIÓN



En cuanto a este contrato, el presidente de Renfe avanzó que la compañía espera recibir las primeras unidades de este pedido "a finales de 2020 o comienzos de 2021".



De esta forma, la operadora contará con estos nuevos trenes AVE justo coincidiendo con la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren AVE y Larga Distancia, fijada para diciembre de 2020, a partir de cuando la compañía comenzará a competir con otros operadores.



El plan de inversión en nuevos trenes, 'heredado' del anterior Gobierno y anunciado hace ya casi dos años, se pone en marcha toda vez que Renfe se ha garantizado el monopolio en la prestación de servicios ferroviarios públicos, los de Cercanías y Media Distancia (regionales), para los próximos diez años y a cambio de la correspondiente subvención pública, a través del correspondiente acuerdo con el Gobierno.



El plan de compra de trenes de Renfe constituye además uno de los ejes del nuevo Plan Estratégico 2019-2023 que la operadora aprueba también en su consejo de administración de mañana martes, que tiene como principal objetivo preparar a la compañía para la referida liberalización.



AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO



Los presupuestos de Renfe para 2019 ya contemplan una partida de 408 millones de euros para atender las compras de nuevo material y pagar anualidades de los AVE adquiridos a Talgo.



Este importe es casi la mitad de la inversión total de 838 millones de euros que la compañía ferroviaria pública ejecutará este año, que incluye otros 281 millones de euros para mejoras y reparaciones de trenes.



En cuanto a la financiación, la compañía ferroviaria cuenta con autorización para elevar en 627 millones de euros su endeudamiento este año. Al cierre de septiembre de 2018, Renfe soportaba una deuda de 4.319,5 millones.