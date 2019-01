El PSOE ve en el Hospital de Cáceres un ejemplo de su apuesta por lo público

Ep.



El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha destacado que la puesta en marcha el próximo 30 de enero del nuevo Hospital de Cáceres evidencia que "no es lo mismo que gobiernen unos u otros" partidos en la comunidad, toda vez que mientras que con los socialistas se va a abrir un nuevo centro hospitalario después de 12 años con el PP dicho proyecto se mantuvo en la "ciénaga administrativa".



Tras criticar que con la gestión del PP en la pasada legislatura en el poder en la región el citado hospital de la capital cacereña "quedó a su suerte, en una ciénaga administrativa", ha subrayado que ahora con un gobierno de nuevo del PSOE en la comunidad se va a poner un centro que se va a convertir en "una auténtica referencia" en sanidad pública.



De este modo, ha tachado de "magnífica noticia" la puesta en marcha de dicho centro, y ha defendido que esta circunstancia demuestra a su juicio la "apuesta clara" del PSOE por la sanidad pública como elemento que "iguala" a las personas.



"Es una magnífica noticia que abra sus puertas el Hospital de Cáceres, que además en poco tiempo se va a convertir en una auténtica referencia no solamente en la provincia de Cáceres sino en toda Extremadura por el excepcional equipamiento con el que se dota, que está amoldado al siglo XXI y con unos avances tecnológicos que lo van a convertir en una auténtica referencia" en sanidad pública, ha espetado González.



En rueda de prensa este lunes en Mérida, el portavoz socialista ha contrapuesto en este sentido los modelos de gestión que practican el PSOE y el PP cuando gobiernan.



Así, ha recordado que cuando en la región gobernó el PP (de 2011 a 2015) "en materia sanitaria cerró 21 urgencias rurales, puso el copago farmacéutico, dejó a 90.000 personas en las listas de espera metidas en un cajón y el hospital de Cáceres le metió en una ciénaga administrativa".



Mientras, a partir de 2015, de nuevo ya con un gobierno del PSOE, ha recalcado que "la sanidad dio un giro, y eso ha permitido que aquellas 21 urgencias rurales se reabrieran, que las listas de espera se hayan reducido en más de un 30 por ciento, que hoy el gobierno de Sánchez elimine el copago" y que "un nuevo hospital se abre en la región".



PGE



Por otra parte, Juan Antonio González ha pedido a "la derecha-extrema derecha" en la comunidad que deje "ya" de "repartir carnet de buenos españoles y de malos españoles" con sus alusiones a quienes apoyan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, en tanto que en realidad dicho sector político en realidad "tendría que pedir perdón a todos los españoles por el dinero que en su día se llevaron".



"La derecha-extrema derecha de esta región repartía carnet de buenos españoles o malos españoles. Decían que éramos malos españoles los que estuvieran de acuerdo con los PGE", ha espetado el portavoz socialista, quien ha defendido los elementos a su juicio positivos contemplados dentro de dichas cuentas estatales para este ejercicio.



González ha preguntado al respecto si "son malos españoles" los que están a favor de que "se suben un 3 por ciento las pensiones mínimas" y de que "se subirá el SMI como nunca antes", así como de que va a haber "más becas", y "medidas de igualdad entre hombres y mujeres".



"Quizás todavía la derecha no se ha enterado de los que son los buenos o malos españoles, pero consideramos que malos españoles, malos patriotas son aquellos que durante siete años nos estuvieron jodiendo la vida a la gente recortándonos derechos y libertades, los que nos robaron el dinero público para llevárselo a paraísos fiscales, a cuentas en Suiza y a cajas b en la sede de la calle Génova", ha espetado



"Por lo tanto, que se dejen ya de repartir carnet de buenos españoles y de malos españoles, porque lo que tendrían que tener es una cura de humildad y pedir perdón a todos los españoles por el dinero que en su día se llevaron", ha dicho.



ALMARAZ



Finalmente, y preguntado por los medios sobre la continuidad o no de la actividad de Central Nuclear de Almaraz, González ha recordado que la titularidad de dicha instalación "es de tres empresas", y ha añadido que "sería muy importante" que ellas "se pusieran de acuerdo para ver qué es lo que van a solicitarle al Gobierno de lo que quieren que sea Almaraz".



Al mismo tiempo, ha señalado que el PSOE de Extremadura plantea que "parece coherente, parece lógico que no se pueda cerrar Almaraz hasta que no haya un modelo alternativo para esa región, fundamentalmente porque Almaraz ha generado economía, empleo y riqueza en el Campa Arañuelo en los últimos años".



"Nuestra postura es que no se puede cerrar Almaraz hasta que no haya un modelo alternativo y por tanto creemos que lo más coherente es que haya una prórroga de la Central Nuclear, pero en esa prórroga tiene que estar implicadas también una propuesta coherente de los tres propietarios del a Central Nuclear de Almaraz, que son tres empresas privadas", ha espetado Juan Antonio González.



"Ojalá se puedan poner de acuerdo para hacerle una propuesta al Gobierno. Y lo que el PSOE entiende es que lo coherente sería que hubiera una prórroga de Almaraz y mientras que hubiera esa prórroga diseñar un modelo de transición energética para los próximos años en esa comarca tan importante económicamente en materia de riqueza y de empleo para Extremadura como es el Campo Arañuelo", ha añadido.