Podemos asegura que Vara no apuesta por un turismo sostenible sino por "macrocasinos"

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha asegurado este viernes que el gobierno regional de Guillermo Fernández Vara no apuesta por un turismo sostenible para Extremadura, sino que impulsa "macrocasinos y minería a cielo abierto que están poniendo en serio peligro" a pueblos con un "alto valor natural".



En declaraciones a los medios con motivo de su visita este viernes a Fitur, De Miguel considera que desde el Ejecutivo extremeño se debe fomentar el turismo de "altísima calidad", un turismo "sostenible" que además "refuerce el modelo productivo" de los pueblos de la región, cuestiones que "distan mucho" de las políticas de Vara.



Por otro lado, la candidata de la formación morada ha criticado los paquetes turísticos que Renfe está vendiendo en Extremadura, algo que considera "escandaloso" a no ser que sean "paquetes turísticos de aventura", tal y como informa Podemos en una nota de prensa.



Y es que "hasta que no tengamos unas infraestructuras del siglo XXI, al igual que el resto de comunidades autónomas, será muy difícil que la gente pueda venir a visitarnos en tren", ha añadido.



Por último, De Miguel ha asegurado que Extremadura ha hecho "un gran esfuerzo" por aumentar el número de pernoctaciones de sus visitantes, y ahora considera que hay que avanzar y dar "un impulso" al sector para incrementar la estancia media, para que Extremadura sea "un destino de fin de semana".