Monago reta a Vara a un debate para exponer sus alternativas para el futuro de Almaraz

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha retado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, a un debate público en el que ambos expongan sus modelos y alternativas para el futuro de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), en el que el dirigente socialista explique los "intereses ocultos" que tiene para querer el cese de su actividad.



"Fernández Vara quiere cerrar Almaraz, porque Sánchez quiere cerrar Almaraz, y han tomado la decisión", ha espetado Monago, quien ha asegurado que tampoco hay un plan alternativo para un cierre que, como ha ocurrido en otras comarcas donde se ha cerrado una central nuclear, el cese de Almaraz traería a la zona "paro, miseria y emigración".



Por ello, ha reclamado al presidente de la Junta un debate público, ya sea en la Asamblea de Extremadura "o en el burladero que quiera" para que los ciudadanos contrasten sus modelos y alternativas.



Al respecto, ha subrayado que las anunciadas plantas de energías renovables no suponen una alternativa al empleo de calidad que mantiene la central, tanto directo como indirecto, y en este sentido le ha recriminado a Vara que haya creado en la Junta "una unidad para agilizar los proyectos de las renovables", mientras que no se ha creado otra "para acelerar el futuro de Almaraz".



Así lo ha indicado en su intervención este jueves en la presentación de Jaime Vega como candidato del PP en Navalmoral, donde la tarde de este jueves hay prevista una manifestación para reclamar la continuidad de la planta nuclear, y a la que ha animado a participar a toda la ciudadanía.



Asimismo, comparte la decisión de los comerciantes de la localidad que van a cerrar sus negocios a las 18,00 horas para participar en la protesta, en tanto que si cierra la central también lo harán "muchos" de los comercios, que es lo que ha pasado en España cuando se ha cerrado una planta nuclear, que "se ha hundido toda la comarca".



Monago ha insistido en que la Junta tiene "intereses" en cerrar la central, porque los proyectos de energías renovables presentados en la zona necesitan conectarse a la red eléctrica en el nodo de evacuación que actualmente utiliza Almaraz y, por tanto, antes hay que cerrarla.



"No podemos intentar vestir a un santo para desnudar a muchos santos, que son los miles de puestos que genera de forma directa e indirecta la central", ha remarcado Monago, quien ha insistido en pedir a Vara que explique "¿por qué tiene tanto interés en cerrar la central? ¿por qué tiene tanto interés en las renovables y tan poco en la nuclear?".



Al respecto, ha añadido que "claro que hay intereses ocultos" en el cierre de la central, porque "cuando una cosa no tiene lógica es porque hay un interés", ha remarcado Monago.



INVERSIONES EQUILIBRADAS EN CÁCERES Y BADAJOZ



Por otro lado, Monago se ha comprometido ha impulsar una norma para equilibrar las inversiones en ambas provincias extremeñas, para evitar decisiones como las que asegura, se ha tomado para que las mercancías de Extremadura lleguen en tren al puerto de Valencia por Puertollano (Ciudad Real), sin pasar por Cáceres.



Una medida que afectará directamente a la localidad morala, en tanto que dificultará la implantación de empresas en ExpacioNavalmoral.



Finalmente, ha dicho que ante el nuevo marco regulatorio de la PAC "hay que trabajar mucho" para garantizar la renta agraria de cultivadores de tabaco de la zona, y al respecto a recriminado a la consejera de Políticas Agrarias, Begoña García, que no asistiera a una reunión en Madrid con sus homólogos de otras comunidades autónomas, porque "estaba jugando a los trenecitos".



NUEVO CANDIDATO EN NAVALMORAL



En cuanto al nuevo candidato 'popular' para intentar recuperar el ayuntamiento moralo, ha dicho que Jaime Vega es una persona que ha decidido "dar el paso, no acomodarse para opinar la jugada, sino ser protagonista del presente y del futuro de Navalmoral".



Ha destacado su "integridad", y que es una "persona comprometida con las normas, la ley y la justicia", que en su opinión debe presidir cualquier decisión de un representante político.



Monago ha animado a Vega para que, uno desde el ayuntamiento de Navalmoral, y el otro de la Junta de Extremadura, luchen por el futuro de Navalmoral y de la región, así como por una provincia, la cacereña, que tiene "muchas amenazas", la principal de ellas la despoblación, y para "parar esta sangría" considera necesaria la continuidad de la central de Almaraz y no hacer "experimentos" sobre el futuro de la comarca.



Por todo ello, le ha pedido al candidato que hable a sus conciudadanos de "las cosas de comer", porque "para la alta política, para arreglar Europa y el mundo ya están otros".



CANDIDATO "A PIE DE CALLE"



Por su parte, Jaime Vega se ha mostrado emocionado en su presentación como candidato y ha agradecido los consejos y el apoyo recibido de los vecinos de la localidad que "han visto y padecido una legislatura en la que Navalmoral encoge".



Así, se ha referido a la deficiente atención sanitaria, los juzgados "colapsados" o un tren se para en Navalmoral y que la alcaidesa no llama a los voluntarios de Protección Civil para dar apoyo y ayuda a los viajeros.



Vega ha reclamado la confianza de los moralos para que Navalmoral sea la tercera ciudad de la provincia "con todas las de la ley" y que vuelva a ser "epicentro" de la comarca, para que los residentes en municipios cercanos vayan a la localidad a hacer "las cosas del comer", y par ello, ha dicho que estará "pie de calle".