María Victoria Gil Álvarez: "La divulgación científica es un compromiso social"

Esta mujer es pura inspiración, de hecho, forma parte del equipo de mentoras de Stem Talent Girl, un proyecto orientado a inspirar, educar y empoderar a niñas, jóvenes y mujeres con el fin de que desarrollen su talento y realicen carreras en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Científica, profesora titular de química orgánica en la UEX, divulgadora y activista social, la denominan "La mujer de las siglas":

Presidenta y fundadora de AEXAAL (Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos). Fundadora de ADICITEX (Asociación para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura). Investigadora en QUOREX (Grupo de investigación Química Orgánica).

Su discurso, en el acto de concesión de la Medalla de Extremadura 2018 estuvo cargado de emoción, agradecimiento y reivindicación. Desde 1986 sólo se habían concedido 20 medallas a mujeres a título personal y ella, número 21 es efigie perfecta para la visibilidad e igualdad anhelada. "Mientras tanto habrá que insistir, resistir y persistir, pero nunca desistir"; sus finales de artículo, bien merecen ser reutilizados.

Premio a la Excelencia Docente 2016, Personaje de Almendralejo 2017 y Medalla de Extremadura 2018

¿Qué le han supuesto estos reconocimientos a nivel personal y profesional?

Todos, cada uno en su parcela, me proporcionaron un gran honor y felicidad al recibirlo. El primero fue un reconocimiento a una trayectoria docente en la que mis alumnos tuvieron mucho que decir, ¿puede haber mayor reconocimiento para un profesor?

El galardón de Personaje de Almendralejo, otorgado por el Centro de Iniciativas Turísticas, me llenó de una enorme emoción. Era un reconocimiento que venía de mi gente, de mi pueblo, como así me gusta llamarlo. Desde que salí de casa para estudiar en la Universidad siempre decía que ALMENDRALEJO, con mayúsculas, fluía por mis venas.

Para los que vivimos fuera de nuestra patria chica, sea cual sea ésta, hay algo tremendamente importante: la Referencia, ese punto del pasado al que aferrarse, ese lugar del que presumir, ese recuerdo al que regresar, la cuna que nos ofrece un sinfín de motivos para sentirnos orgullosos. Eso representa para mí Almendralejo, ese maravilloso lugar que me vio nacer y partir, y que llevaré grabado a fuego en mi corazón hasta el final de mis días.

Respecto a la Medalla de Extremadura, ¡qué puedo decir!, a veces no soy ni siquiera consciente de haberla recibido. Cuando el Presidente me trasladó la noticia sentí una emoción indescriptible, casi ni me salían las palabras de agradecimiento. Este reconocimiento parte de la iniciativa de tres amigas, Tony, Raquel y Mercedes.

Ellas, junto con el Ayuntamiento de Almendralejo, trabajaron mucho para que la candidatura fuera firme y para que además recibiera el inmenso apoyo social con que fui respaldada.

Por ello, les dediqué un aforismo del escritor y filósofo hindú, Tagore: "Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que, constante y paciente, la sostiene en la sombra". Esas palabras reflejaban toda su gran labor desde un segundo plano, labor que sólo se hace cuando existe el cariño que mutuamente nos profesamos.

Es una distinción que me compromete aún más con mi tierra, con Extremadura, y por la que todos, desde nuestra posición, podemos contribuir para hacerla un poco más grande de lo que ya es. Nunca podría expresar con palabras todo el agradecimiento que requiere.

"Responsabilidad psicobiológica". Ésta es su respuesta para la conciliación de madre y trabajo. ¿Cómo se lleva a cabo?

Ver crecer a nuestros hijos, y no perderse un solo instante de sus vidas, es uno de nuestros principales objetivos como madres, pero además de madres también queremos desarrollarnos profesionalmente. Hay que asistir a reuniones, congresos, tribunales, conferencias,... y todo ello supone un desplazamiento y por tanto alejarse de quienes más queremos.

Por ello, cuando el camino se bifurca y lleva implícita una renuncia a tiempo con tus hijos, es muy difícil tomar decisiones. Así, en demasiadas ocasiones se termina sacrificando el plano laboral, de ahí el famoso techo de cristal que aún no hemos conseguido romper socialmente.

Creo que ya es momento de poner en marcha las medidas que verdaderamente surtirán los efectos que las mujeres deseamos, para que ninguna joven vea frenada su carrera por el mero hecho de convertirse en madre.

La paridad de género en el ámbito de la ciencia en la vocación, las aulas universitarias y el desempeño en el mundo laboral, ¿Existe, estamos en el camino o sufre un retroceso en la última etapa, es decir en el trabajo?

Los datos del último informe 'Científicas en cifras' (2015), elaborado por la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad, reflejan que las mujeres en la ciencia no rompen todavía el techo de cristal. Según los datos de dicho estudio, en España un 38,5% de los investigadores son mujeres.

Creo que estamos en el buen camino, de hecho, el pasado 10 de enero conocíamos la creación del primer Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación para la igualdad de género" (OMCI), cuya línea prioritaria es garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos de investigación, innovación y la Universidad en España.

También pretende impulsar medidas para que en los proyectos de investigación se tenga en cuenta el tiempo de maternidad y conciliación entre la vida familiar y profesional, así como promover la contratación y presencia de mujeres en los tribunales de selección.

Considero muy importante incidir sobre los estudios y políticas de género para conseguir la igualdad en todo el sistema español de I+D+I".

Nos reunimos a diario y celebramos en torno a la mesa y cada vez son más las alergias. A través de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (AEXAAL) han conseguido grandes logros y están en pro de otros...

Queda mucho camino aún por recorrer. Estamos aunando esfuerzos con otras asociaciones para conseguir, entre otros objetivos, que se aumente la lista de alérgenos de declaración obligatoria que regula el R. E. 1169/2011.

También consideramos de vital importancia que se declare la presencia de los alérgenos alimentarios en medicamentos, cosméticos y material escolar, ya que, además de la ubicuidad de éstos, hay que recordar que las vías de exposición son tres: ingesta, contacto e inhalación.

Químico suena a tubo de ensayo, vapores e incluso explosiones. Natural nos acerca a salud, bondades y equilibrio. Esto que puede parecer una simpleza, es la esencia de muchas campañas comerciales con gran éxito. ¿Cuáles son los argumentos de una química ante esto?

Me gustaría comenzar recordando que una de las grandes aportaciones que ha hecho la Química por la Humanidad es la cloración del agua. No olvidemos que el agua contaminada mata anualmente a miles de personas; de hecho, según un informe de ONU-Agua, el consumo de agua no potable "mata a más personas que cualquier otra forma de violencia, incluida la guerra".

Una de las estrategias, de dudosa responsabilidad, más empleadas por algunas industrias ha consistido precisamente en alimentar la quimiofobia, que cursa con un miedo atroz a las sustancias químicas.

En uno de los ámbitos donde más se ha puesto de manifiesto es en la alimentación, donde ha surgido una obsesión por lo natural. ¿Y qué es lo natural? ¿Acaso lo natural está exento de compuestos químicos? Si nos detenemos a analizar la composición de los alimentos, ya sean de origen natural o sintético, tanto los macro como los micronutrientes, son sustancias químicas. Entre éstas se encuentran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y las sales minerales. ¡Y el agua!, base de nuestra vida, ¿qué es si no el agua que una sustancia química?

Una de sus ocupaciones es la divulgación científica y lo hace a través de sus conferencias y charlas, en colegios, hospitales, centros penitenciarios y hasta... ¡bares! Seguro que sobran los motivos, como diría Sabina, y unos cuantos de ellos son...

El artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos recoge el derecho de los ciudadanos a participar en el progreso científico, por ello considero la divulgación científica un compromiso social de los investigadores.

La divulgación contribuye, además, a aumentar la cultura científica de la ciudadanía; sólo cuando la sociedad reconozca la importancia de la ciencia, exigirá a quienes deciden una mayor inversión. No habrá pacto por la Ciencia hasta que la sociedad lo demande, y nos corresponde a quienes nos dedicamos a esta grata labor trasladar esa necesidad.

También es mentora en Stem Talent Girl. ¿Qué labor realiza y con qué alumnas trabaja?

Se trata de un Proyecto de mentorización para el desarrollo del talento STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Hay diversos programas, uno de ellos está orientado a identificar el talento y el fomento de vocaciones STEM en alumnas de 3º-4º de Secundaria y Bachillerato mediante masterclass, sesiones de shadowing con mentoras y talleres STEM.

Intuyo que el grado de satisfacción personal será muy alto.

Sí lo es, como cualquier labor de mentorazgo te permite conocer la faceta humana, para mí la más importante, y aportar, si es posible, desde mi experiencia.

¿Qué eventos de ciencia para niños nos recomienda?

Los más pequeños, y debido a su fácil acceso a las nuevas tecnologías, llegan ya a nuestros eventos conociendo muchos experimentos de antemano, por ello, para nosotros, lograr sorprenderlos constituye cada día un nuevo reto. Se divierten fundamentalmente con talleres experimentales, aunque también responden con gran inquietud a charlas adaptadas a su edad y nivel.

¿Y para adultos?

Sorprendería ver las caras de sorpresa de muchos padres cuando acompañan a sus hijos a estos eventos científicos, y me refiero a actividades tan consolidadas como La Noche de los Investigadores, la gran final de las Escuelas Municipales de Jóvenes Científicos, ...

Los adultos acuden cada vez con más frecuencia a charlas de divulgación organizadas, por ejemplo, en bares; encuentran en este formato una forma divertida de aprender.

Recientemente el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha dicho "La homeopatía puede estar en las farmacias junto con los caramelos". ¿Cuál es el sitio que cree que deben ocupar las pseudociencias, como ésta o la numerología, grafología, astrología,...?

Etimológicamente, pseudociencia significa falsa ciencia, sin embargo, y fruto de la sorprendente involución científica popular, algunos movimientos están cobrando un auge peligroso.

Por desgracia, son varios los ejemplos que demuestran que las pseudociencias matan, aunque lo hacen silenciosamente. No es difícil encontrar casos de personas que han sufrido daños o, peor, fallecido por basar su tratamiento en pseudociencias, alejándose de la medicina tradicional.

Un caso muy mediático es el de Steve Jobs, una de las personas más ricas del mundo que sufrió una muerte, quizás evitable, debido a un cáncer de páncreas.

En su biografía, Jobs admitía que declinó tratarse con los tratamientos oncológicos convencionales, optando por la acupuntura, zumos y suplementos dietéticos.

La divulgación científica juega un papel crucial para combatir las pseudociencias ya que la población no recibe suficiente información como para luchar contra ellas. También los gobiernos deben tratar por todos los medios de frenar estos engaños y los órganos judiciales han de perseguir estas prácticas fraudulentas.

Extremadura es una de sus pasiones. Podemos escucharle o leerle a menudo, la reivindicación del patrimonio cultural y humano que posee y la defensa de sus intereses. Profesionalmente, ¿qué diferencias o carencias existen en comparación con otras comunidades?

Como cualquier comunidad autónoma de nuestro país, Extremadura lleva aparejada una problemática de carácter general propia de la situación económica y demográfica por las que atraviesa España.

Todas las diferencias y carencias que sufre nuestra región respecto a otras comunidades redundan, sin duda, en cualquier ámbito laboral. La falta de unas comunicaciones dignas me parece de una gravedad extrema, amén del continuo menosprecio al pueblo extremeño.

Hay que alzar nuestras voces y no sólo para entonar nuestro himno. Es crucial potenciar líneas estratégicas de trabajo y políticas encaminadas a combatir la falta de emprendimiento, arquetipo socialmente muy instaurado que hay que desterrar comenzando desde la propia educación.

Espero y deseo que pronto en Extremadura haya oportunidades de trabajo dignas para todos, y se observe una mejora de la productividad del tejido empresarial.

"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que se pretende decir desborda al alma". Julio Cortázar. Preciosa frase de agradecimiento que ha usado en el acto de entrega de la Medalla de Extremadura. ¿Qué libro nos recomienda no perdernos?

Un clásico de la literatura universal, "Los Buddenbrook", de Thomas Mann. Me resulta, por dos motivos, una novela casi perfecta; el primero, por el análisis detallado que hace de las raíces de la sociedad europea contemporánea, vista a partir de la historia de una familia burguesa alemana de mediados de siglo XIX, donde se puede apreciar la influencia de aspectos tan relevantes como los prejuicios morales y la religión.

Por otro, su cuidada prosa, aspecto que facilita enormemente su lectura a pesar del tamaño de la novela, que se acerca a las mil páginas.

¿Cuál es su próxima carrera? Con zapatillas de deporte, quiero decir...

Ja, ja, siempre alguna cercana a Badajoz, de carácter solidario y de no demasiada distancia, 10-15 kms. No dedico el tiempo que me gustaría a hacer deporte y una distancia superior me supondría un esfuerzo terrible además de una práctica irresponsable.

Por último, ¿Con qué sueña María Victoria Gil, cuando no lo hace con su vocación profesional?

Sueña con lo mismo que cualquier madre, ver crecer a sus hijos, deseándoles siempre lo mejor, cuidando ese balance entre el amor y el rigor, los límites y las reglas, el amor y la flexibilidad.

Nunca escatimando esfuerzos por y para ellos, y poco a poco, y con el inevitable paso del tiempo, saber trasladarles paulatinamente las responsabilidades, que a bien seguro los convertirán en hombres de bien.