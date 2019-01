Planas: Está muy cerca concluir declaración interés nacional para regadío Tierra de Barros

Ep

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado que, tras los trabajos que en ese sentido están realizando su departamento y la Junta de Extremadura, está "muy cerca" de "concluir" la declaración de interés nacional para el proyecto de regadío de Tierra de Barros.



Ello significará que, una vez que dicha declaración sea aprobada mediante una ley en Las Cortes Generales, el Gobierno de España "se implica financieramente" en el proyecto del citado regadío, según ha recalcado.



Tras incidir en que ministerio y Junta vienen trabajando "muy intensamente" para articular dicha declaración de interés nacional, ha mostrado su "satisfacción" por estar "muy cerca" de lograr un acuerdo sobre la misma, y ha apuntado que ello supondrá "un salto adelante muy importante" que están "esperando muchos agricultores y ganaderos" en Extremadura.



"Esa declaración puede serlo siempre sobre un proyecto y no sobre un territorio. Pero yo creo que vamos en ese sentido y espero que podamos juntos concluirla y ahí están los trabajos que estamos efectuando entre Junta y Gobierno, y eso significará que el Gobierno de España se implica financieramente en el proyecto de ese regadío", ha señalado el ministro de Agricultura, tras la inauguración este miércoles del certamen Agroexpo en Don Benito.



En este sentido, ha considerado que "el trabajo efectuado conjuntamente por la Junta y por el ministerio va a llegar a buen puerto, va a llegar a buen fin, aunque es un proyecto de infraestructura que lógicamente tendrá una ejecución que durará unos cuantos ejercicios, bastantes ejercicios presupuestarios"; y ha defendido que a él le parece "muy importante" que se haga.



"Estamos trabajando en algunos detalles técnicos, tiene que ser una declaración por ley a nivel nacional, por parte de Las Cortes Generales, y yo estoy convencido de que si todos estos avances técnicos se producen más pronto que tarde" se podrá contar con la declaración, ha dicho.



También, sobre la financiación que aportaría el Estado al regadío de Tierra de Barros, el ministro ha dicho que "depende lógicamente del contenido del proyecto", aunque en todo caso se ha mostrado "convencido" de que será "bien recibido" la declaración de interés nacional, un paso previo a la financiación sin el cual "no hay nada", ha dicho.



"Como digo, hay algunos temas a solucionar, de los cuales estamos hablando. El presidente con la consejera hace tiempo ya que me transmitieron el interés, lo comprendí, hemos trabajado muy seriamente y muy duramente", ha espetado, al tiempo que ha defendido que con la citada declaración se está "abriendo una ventana de oportunidad muy importante para todos los potenciales beneficiarios" y para la región.



POSTURA DE VARA



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también en declaraciones a los medios tras inaugurarse Agroexpo, ha valorado que "es la primera vez que el Gobierno de España, a través de su ministro, se compromete firmemente con los regadíos de Tierra de Barros".



En ese sentido, Vara ha pedido a los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, "sobre todo los que tienen presencia en Extremadura", que se comprometan a apoyar esta ley cuando llegue a la Cámara "a lo largo de este año", ha dicho.



"Los últimos flecos que quedan los vamos a resolver en unas semanas", ha calculado el presidente extremeño.



REGADÍOS



A su vez, en materia de regadíos, ha considerado que "es muy importante lo que está haciendo" la Junta de Extremadura, y ha añadido que el Gobierno de España lo ve "con buenos ojos".



"Uno, la inclusión dentro del plan director de regadíos que estamos elaborando para el siguiente periodo. Estamos concluyendo un plan de regadíos e iniciando otro. En segundo lugar, mediante la instrumentación de los fondos europeos del Feader en el marco del PDR para que puedan apoyar a la empresa Seiasa y de esa forma podamos entre Junta y ministerio multiplicar los efectos de la inversión en materia de regadíos", ha dicho.



SEGUROS AGRARIOS



También, y sobre los seguros agrarios, el ministro ha indicado que se trata de una cuestión "muy importante" para Extremadura, y ha saludado el "esfuerzo" realizado en el presupuesto autonómico para "aumentar la dotación y el apoyo" a esta materia, porque los mismos son a su juicio un "instrumento fundamental para la defensa de los agricultores y ganaderos".



En este sentido, ha destacado igualmente que se han incluido en esta temática 30 millones suplementarios, hasta 241 millones, más "el carácter de crédible ampliable", en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019; y ha deseado que "en beneficio de España y Extremadura" sean aprobadas dichas cuentas en las Cortes Generales.



Asimismo, sobre el sector de la cereza, ha apuntado que se han "ajustado" las condiciones "técnicas" del aseguramiento para esta campaña a las "necesidades" del sector, algo que "era una vieja reivindicación que se ha logrado"