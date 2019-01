Las nuevas Lanzaderas de Empleo de Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito y Mérida, que servirán para ayudar y guiar a 100 personas en situación de desempleo a "reactivar" y "optimizar" su búsqueda de trabajo, mantienen abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 12 de febrero.



En concreto, la participación en este programa de orientación laboral es voluntaria y gratuita. Pueden apuntarse hombres y mujeres de entre 18 y 60 años que se encuentren en situación de desempleo. Así pues, pueden tener cualquier nivel de estudios y proceder de cualquier sector laboral.



Además, están impulsadas por la Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura; y cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración de los cinco ayuntamientos seleccionados.



Estas cinco nuevas lanzaderas se suman a las 38 que se han desarrollado en la región de Extremadura en los últimos años, con más de 800 participantes y una media de inserción laboral del 60 por ciento, tal y como informa en una nota de prensa la Administración regional.



La Junta de Extremadura, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica renuevan su "compromiso" en la "lucha contra el desempleo" en la comunidad autónoma, impulsando el próximo mes de febrero cinco nuevas Lanzaderas de Empleo en Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito y Mérida.



Para ello, las entidades promotoras contarán con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (Poises); y la colaboración de los ayuntamientos de las cinco ciudades, que cederán de forma gratuita locales municipales para el desarrollo de este programa de lucha contra el paro.



PERSONAS DESTINATARIAS



Cada lanzadera contará con 20 plazas. Estarán destinadas a hombres y mujeres de entre 18 y 60 años que se encuentren en situación de desempleo.



Podrán tener cualquier nivel formativo (Graduado Escolar, ESO, Formación Profesional, Bachillerato, así como diplomaturas o licenciaturas universitarias) y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.



El reto que se persigue es configurar equipos muy heterogéneos para que, entre sus participantes, no exista competencia a la hora de buscar trabajo, sino cultura colaborativa.



Las 20 personas que resulten seleccionadas se reunirán varios días a la semana en locales cedidos gratuitamente por cada ayuntamiento. Con la guía y orientación de un técnico especializado de la Fundación Santa María la Real, llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo.



Entre esos trabajos se encuentran talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional para aprender a hacer un plan de búsqueda de trabajo y enfocar su objetivo, actualización y modernización de currículos o simulaciones de entrevistas de trabajo y procesos de selección grupal.



Además, aprenderán nuevas técnicas de comunicación, márketing y marca personal, elaborarán un mapa de empleabilidad, realizarán visitas a empresas y organizarán encuentros con reclutadores y expertos para lograr su inserción laboral.



La lanzadera "no" es una agencia de colocación donde se da trabajo a los participantes, sino que es un programa "intensivo" para ayudar a personas desempleadas a "activar" y "optimizar" su búsqueda de trabajo en el mercado actual, con nuevas técnicas que les permiten "ganar confianza y seguridad" en las entrevistas y con nuevas actividades que les "acercan" al tejido empresarial.



ABIERTA LA INSCRIPCIÓN



Por tanto, las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen hasta el 12 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en cada uno de los puntos habilitados por los respectivos ayuntamientos.



En Almendralejo, se pueden inscribir en el Centro de Innovación Empresarial (C/ El Vapor, s/n), en horario de 09:00 a 14:00 horas. A su vez, en Badajoz, en la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento (Plaza de la Soledad, 7, 2ª planta), en horario de 09:00 a 14:30 horas.



Mientras, en Cáceres, en el Edificio Embarcadero (C/ Santa Cristina, 1, Despacho 14), en horario de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, en Don Benito, en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 09:00 a 14:00 horas. Y en Mérida, en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de 09:00 a 14:00 horas.