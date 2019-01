Sánchez Amor aboga por infraestructuras en la frontera hispano-lusa que fijen población

Ep.

El secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, ha reivindicado infraestructuras de transporte y conexiones, no solo ferroviarias sino también por carretera, en la frontera hispano-lusa para que se fije población en la raya y, a su vez, se active la economía que permita crear empleo y evitar la despoblación de estas zonas. "No se trata de que la gente se vaya más cómoda o más rápida, sino de que vuelva", ha resaltado.



Para ello, ha reivindicado la cooperación transfronteriza como un instrumento para luchar contra la despoblación y mantener la cohesión económica y social de los territorios a través de la "solidaridad", un concepto que, según ha defendido, debe estar presente en las relaciones políticas.



Sánchez Amor ha participado este miércoles en la inauguración de la asamblea general de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET), que se reúne en Cáceres, para tratar los problemas de conexión de la frontera entre los dos países, que se extiende por 1.200 kilómetros desde Huelva hasta Pontevedra y que aglutina a 12 millones de habitantes.



Para el responsable de política territorial "no se trata solo de comunicar Lisboa con Salamanca", sino que también hay que crear infraestructuras "para la gente de la frontera" y evitar así que estas zonas queden despobladas, tal y como quedó patente en la última cumbre que ambos gobiernos mantuvieron en Valladolid y en la que el "reto demográfico" se colocó en el centro de la agenda política.



Un reto que no solo pasa por las infraestructuras de transportes sino que también "se puede atacar desde muchas esferas de la vida pública", ha dicho el secretario de Estado, como la creación de empleo, las conexiones a Internet en las zonas rurales o la dinamización de la economía local para evitar el "desequilibrio" que hay entre las zonas del litoral portugués, al oeste, y el español, al este, en cuanto a población y desarrollo.



En este sentido, y en relación con el impulso del Corredor Mediterráneo y la situación de la red ferroviaria en el oeste español, y muy especialmente en Extremadura, Sánchez Amor ha defendido al Gobierno de Pedro Sánchez ya que, a su juicio, "está cumpliendo con los compromisos" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció respecto al tren extremeño.



"Se está renovando la flota de trenes para solucionar los problemas que surgen por un envejecimiento de la vías y se está contratando obras del tren de alta velocidad Extremadura-Madrid. Por tanto el Gobierno está cumpliendo sus compromisos", ha incidido en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la asamblea de la RIET.



Cabe recordar que esta red es un proyecto constituido en Cáceres en 2009 por organizaciones municipales, empresariales y educativas de la frontera entre España y Portugal con el objetivo de promover la cooperación entre estas zonas de un lado y otro de la raya.



LABORATORIO DE INTEGRACIÓN



Sánchez Amor, ya en su discurso dirigido a los integrantes de la RIET, ha abogado por el papel que deben jugar España y Portugal frente a Europa y ha defendido que ambos países formen un "laboratorio de integración social y económica", que sirva de ejemplo a seguir en los órganos políticos de la comunidad europea y que "adelante soluciones" a problemas que puedan surgir en otros territorios.



En este sentido ha reclamado "más tensión" entre las relaciones de ambos países ya que considera que, últimamente, existe una "cierta anestesia" y "falta de ambición" entre los proyectos comunes y de cooperación transfronteriza, cuando ahora "se dan las condiciones políticas y económicas" entre ambos países para conseguir proyectos comunes y remar en la misma dirección.



Así, se ha referido a que, por ejemplo, la distancia más corta entre Madrid y Lisboa es por el norte de Extremadura y por eso el gobierno autonómico impulsó una autovía que llega casi hasta la frontera con Monfortinho pero no está concluida porque la conexión desde esta localidad lusa hasta el enlace con la IP2 no está hecho y, según el secretario de Estado, no tiene sentido seguir construyendo la autovía extremeña "si no hay continuidad al otro lado de la frontera", por lo que faltan unos 40 kilómetros para conectar por autovía las dos capitales por esta zona.



Por eso, ha pedido a ambos países que "fijen objetivos concretos" y se ha comprometido a ponerlos encima de la mesa en la próxima cumbre hispano-lusa en la que, a su juicio, deberían asistir también las comunidades autónomas para plantear sus reivindicaciones.



La asamblea general de la RIET ha contado también con la presencia dela alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo; el presidente de la RIET, José María Costa; el presidente de la asamblea general, José Couto, y el secretario general de la entidad, Xoán Mao, entre otros representantes de los territorios que forman parte de esta red.