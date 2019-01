92.838 viajeros visitaron los hoteles extremeños en diciembre, un 4,1% más que en 2017

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de diciembre, un total de 92.838 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 4,1% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 4,3%), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, se registraron 152.436 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 1,6% más que en diciembre de 2017 (a nivel estatal un 2,6%).

A su vez, en el último mes del año bajaron las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 0,2% y subieron las de residentes en el extranjero un 15,5%.

La estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,64 días, un 2,4% menos que en el mismo mes de 2017, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, los hoteles en Extremadura ingresaron 20,99 euros (44,02 euros a nivel nacional) por habitación disponible, un 14,8% más que en el año anterior; y facturaron 58,72 euros (82,77 euros en España) de media por habitación ocupada, un 2,16% más que en diciembre de 2017.

Al mismo tiempo, en el conjunto del año 2018 los viajeros que se alojaron en hoteles de Extremadura se cifraron en 1.448.158, un 5,5% más que en 2017.

Finalmente, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en este año fueron 2.487.424, un 5% más que en el año anterior.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, los hoteles españoles han registrado 340,2 millones de pernoctaciones en 2018, lo que supone un 0,1 por ciento menos que en 2017, su primer descenso desde el ejercicio 2012.



Esta disminución se debe a la bajada en un 0,4 por ciento de las pernoctaciones realizadas por los extranjeros, ya que las efectuadas por los españoles se han incrementado un 0,4 por ciento respecto a 2017.



Los viajeros residentes, que han representado el 48,6 por ciento total de viajeros, han realizado el 34,2 por ciento de las pernoctaciones hoteleras. De su lado, los no residentes han representado el 65,8% del total.



Según Estadística, en 2018 se han cubierto, de media, el 60,4 por ciento de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 1 por ciento. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha retrocedido un 0,7 por ciento, hasta el 66 por ciento. El 57,3 por ciento de las pernoctaciones en el año 2018 se han concentrado entre los meses de mayo a septiembre, con un descenso del 0,5 por ciento.



En el último mes de 2018, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se ahn incrementado un 2,6 por ciento respecto a diciembre de 2017, hasta sumar 16,6 millones, gracias al impulso de las pernoctaciones de los no residentes, que han aumentado un 5,2 por ciento, en contraste con el retroceso del 0,9 por ciento de las realizadas por los españoles.



CATALUÑA, ÚNICA CON TASA NEGATIVA



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en una media del 1,5 por ciento en 2018, cinco puntos por debajo de la tasa registrada en 2017 y su aumento más moderado desde el año 2013.



La facturación media por habitación ocupada (ADR) fue de 88,8 euros en 2018, mientras que el ingreso por habitación disponible (RevPar), condicionado a la ocupación registrada, ha alcanzado los 59,4 euros de media.



Por categorías, la facturación media es de 188,1 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 95,1 euros para los de cuatro y de 73,8 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías han sido de 126,8, 71,4 y 52,2 euros, respectivamente.



Las comunidades autónomas que han presentado las tasas más altas han sido País Vasco (+5,8%), Aragón (+5,8%) y la Comunidad Valenciana (+3,2%). Por su parte, Cataluña (-1%) ha sido la única comunidad con tasa media negativa.



CANARIAS, PRINCIPAL DESTINO DE LOS EXTRANJEROS



Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana han sido los destinos principales de los viajeros residentes en España en 2018, con tasas de variación en el número de pernoctaciones del 3,9 por ciento, -4,4 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente.



El principal destino elegido por los nos residentes ha sido Canarias, con un 27,1 por ciento del total de pernoctaciones. En esta región las pernoctaciones de extranjeros ha descendido un 3,6 por ciento respecto a 2017.



Le han seguido Baleares (24,3% del total) y Cataluña (18,3%), comunidades que registraron aumentos leves del 0,4 por ciento y del 0,9 por ciento, respectivamente. El archipiélago ha sido el que ha presentado el mayor grado de ocupación durante 2018 (76,95), seguido de Canarias (75,6%) y Comunidad Valenciana (61,4%).



ZONAS TURÍSTICAS



Las principales zonas turísticas por número de pernoctaciones han sido la isla de Mallorca (con más de 45,6 millones de pernoctaciones), la isla de Tenerife (con 24,8 millones) y la zona de Barcelona (21,1 millones).



Los puntos turísticos con más pernoctaciones en 2018 han sido Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana. Arona ha presentado el grado de ocupación medio más elevado (81,9%) y también con el mayor grado de ocupación en fin de semana medio (82,3%).



Por mercados, los viajeros de Reino Unido y Alemania han realizado más de 102,9 millones de pernoctaciones hoteleras en 2018, el 46 por ciento del total de pernoctaciones realizadas por viajeros no residentes. Las pernoctaciones de viajeros de Reino Unido han disminuido un 0,9 por ciento y las de los alemanes han aumentado un 7,5 por ciento.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) han registrado unas tasas anuales del 4,8 por ciento, 0,8 por ciento y -2,6 por ciento, respectivamente. Entre los principales países emisores los mayores aumentos han sido para Irlanda (+10,8%), Portugal (+7,5%) y Estados Unidos (+6,1%).