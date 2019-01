El Ministro de Agricultura anunciará en Agroexpo "buenas noticias" para Extremadura

Ep

Sin concretar ningún aspecto, en todo caso, ha señalado que el "compromiso" del Gobierno central con la comunidad en esta materia "va a ser un compromiso que va a avanzar y que va a avanzar de forma comprometida y sincera".



Durante un acto esta tarde-noche en Mérida, el ministro ha señalado también que él es "un gran defensor del regadío" porque cree "sinceramente" que éste "es la joya de la corona" del "gran" sector agroalimentario en España.



Tras incidir al respecto en que se trata de "un recurso escaso, limitado", ha defendido también que debe hacerse un "uso eficiente del agua" para "desarrollar una agricultura productiva que es la que realmente interesa y da beneficio".



"Mañana hablaremos de Extremadura y hablaremos del regadío en Extremadura y tengo buenas noticias que daros, pero aparte de eso quiero decir sinceramente compañeras y compañeros que ese compromiso va a ser un compromiso que va a avanzar y que va a avanzar de forma comprometida y sincera por parte del Gobierno de España", ha espetado Planas.



PAC



Por otra parte, el ministro se ha referido también a la importancia de los seguros agrarios como "uno de los elementos fundamentales" para "apoyar" a los agricultores y ganaderos en un momento como el actual donde el cambio climático está produciendo "situaciones tan extremas de un lado y de otro"; y ha resaltado que en los PGE 2019 se contienen "30 millones de euros más para seguros agrarios".



De igual modo, sobre la nueva PAC, ha dicho que el Gobierno central "lo primero" que quiere es "tener una dotación financiera suficiente" y "un presupuesto comunitario en materia de agricultura y ganadería y desarrollo rural que sea como mínimo el del periodo 2014-2020" como "punto de partida".



Al mismo tiempo, ha defendido la elaboración de un plan estratégico nacional de agricultura, ganadería y medio rural que supondrá "un cambio radical en la política agraria común que puede ser muy positivo" porque "va a obligar a mirarnos al espejo, a saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades".



En este sentido, ha recordado que este pasado lunes se decidió que a partir del próximo mes de febrero "se va a reunir de forma abierta y participativa con todas las CCAA, las organizaciones agrarias, las organizaciones ambientales y todos los demás interesados en el tema un debate para ir fijando los parámetros de ese plan estratégico de España".



Según ha defendido, en esos parámetros se va a "empezar" por dos cuestiones "fundamentales", como "la rentabilidad" porque "sin "sin rentabilidad no hay futuro" para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y el relevo generacional en el sector.



CONSTITUCIÓN



Por otra parte, en otro momento de su intervención en el acto en Mérida, el ministro ha resaltado que los socialistas llevan "dentro" la Constitución y la "ley", así como "el respeto a lo que ha sido la norma de convivencia que nos hemos dado todos", y de la cual en el PSOE son "padres y madres".



De este modo, ha rechazado que se intente dar "lecciones" al PSOE en materia constitucional. "Nadie nos va a dar a nosotros lecciones de Constitución por aquí o por allá... Cuando no había Constitución en España luchamos por ella, ahora que la tenemos pretendemos lógicamente que todo lo que ocurra en España respeta la Constitución y respete las leyes, que no le quepa ninguna duda a nadie", ha señalado.



"En amor a España como en amor a esta tierra nadie nos puede ganar, pero ese amor significa el amor a las personas, el amor a cada una de las mujeres y de los hombres que en España estamos trabajando por llevar adelante nuestra vida, la de nuestras familias y en definitiva la de nuestra sociedad", ha dicho el ministro, quien ha añadido que "todo eso es parte sin duda" del PSOE.



En este sentido, ha resaltado el "compromiso, la determinación y el respeto" con el que "siempre" ha llevado a cabo su actuación política el PSOE en España, dentro de sus "ideales, proyectos y determinación".



FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA



Por otra parte, Planas ha resaltado también la importancia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 como "la continuación de la acción de gobierno de estos siete meses", y ha defendido que dichas cuentas tiene entre sus objetivos "básicos" que "la economía funcione" respetando al mismo tiempo con los "compromisos europeos", así como también "luchar por la igualdad".



En este punto, ha resaltado medidas aprobadas por el Gobierno central y que, según ha dicho, son "reflejo de esa vocación de servicio, de vocación social" de los socialistas, como por ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones.



Así, sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, ha dicho que se trata de una medida "de justicia", además de "necesaria", y tras reconocer que "para algunas pequeñas y medianas empresas puede ser problemático", ha considerado que "evidentemente entre todos" se debe "llegar a acuerdos para conseguir su viabilidad".



"La subida del SMI era de justicia, era necesaria y es una demostración del modelo en el cual queremos situar a España desde el punto de vista económico, de la equidad social y del trabajo", ha espetado.



También ha destacado medidas en materia de sanidad aplicadas por el Gobierno central del PSOE, así como sobre las pensiones y otras de las cuales "se beneficia una mayoría de la sociedad" porque el de Pedro Sánchez es "un gobierno que trabaja para la mayoría" y que "no" desdeña a "nadie", sino ante el cual "todos somos iguales ante la ley y constitucionalmente" y que busca "las mismas oportunidades" en la economía y en los servicios públicos para "el conjunto del país".