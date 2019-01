Las ventas de la industria subieron en noviembre un 0,3% en Extremadura

Ep.

La cifra de negocios de la industria ha subido en Extremadura un 0,3 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2017, mientras que las entradas de pedidos del sector han caído 1,4 por ciento, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por su parte, a nivel nacional, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,5 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2017, mientras que las entradas de pedidos del sector se han disparado un 25,1 por ciento, su mayor crecimiento de la serie, iniciada en 2002.



Con el dato de noviembre, tanto la facturación como los pedidos de la industria encadenan dos meses consecutivos de alzas interanuales.



En el caso de la cifra de negocios, la tasa de noviembre ha sido 7,7 puntos inferior a la de octubre, mientras que en los pedidos la tasa interanual ha sido 16,1 puntos superior. Este fuerte repunte de los pedidos se debe especialmente a los bienes de equipo, que han registrado un incremento interanual del 92,4 por ciento, como consecuencia de pedidos de submarinos y de corbetas en Cartagena y Cádiz, respectivamente.



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,7 por ciento en noviembre, tasa 4,1 puntos inferior a la de octubre. Los pedidos, por su parte, se han incrementado un 22,3 por ciento, con lo que han experimentado también su mejor marca de toda la serie.



En términos mensuales (noviembre de 2018 sobre octubre del mismo año) y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se ha hundido un 1,9 por ciento, frente al avance del 1,4 por ciento del mes anterior. Por su parte, las entradas de pedidos se han disparado un 12,3 por ciento en noviembre respecto al mes anterior, su mayor alza en cualquier mes desde 2002.



LA ENERGÍA LIDERA LAS VENTAS, Y LOS BIENES DE EQUIPO, LOS PEDIDOS



Por sectores industriales, la energía ha sido la que más ha elevado sus ventas en el penúltimo mes del año pasado, con un avance interanual del 17,5 por ciento, seguido de los bienes de consumo duradero (+1%) y los bienes intermedios (+0,1%). Por contra, los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero han recortado su facturación un 2,1 por ciento y un 0,9 por ciento, respectivamente.



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria ha disminuido en ocho regiones, especialmente en Baleares (-11,4%) y Castilla y León (-10,5%), y ha aumentado en otras ocho comunidades, fundamentalmente en Madrid (+13,9%) y Murcia (+12,3%). En Cantabria no se ha experimentado variación.



En cuanto a los pedidos, los bienes de equipo han sido los que han registrado el mayor repunte, con un alza del 92,4 por ciento, seguido de la energía (+17,6%) y los bienes de consumo duradero (+0,4%). Por el contrario, han bajado los pedidos en los bienes de consumo no duradero (-1,4%) y los bienes intermedios (-1,1%).



El pasado mes de noviembre, las entradas de pedidos han aumentado en ocho comunidades autónomas, especialmente en Murcia (+635%) y Andalucía (+28,2%), y han bajado en nueve, encabezadas por País Vasco (-17%), Baleares (-14%) y Castilla y León (-10,4%).