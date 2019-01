Rivera: Propuesta aprobada en Extremadura sobre el 155 refleja la "división interna" PSOE

Ep

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado que el apoyo del PSOE a una propuesta en la Asamblea de Extremadura para instar a la aplicación del 155 en Cataluña refleja la "división interna" de los socialistas, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de generar nerviosismo entre sus barones por adoptar las tesis del líder del PSC, Miquel Iceta.



En rueda de prensa, tras visitar el Barcelona Tech City, ha asegurado que Iceta ha cambiado la deriva del PSOE con conceptos que ha asumido Sánchez, tales como el de 'nación de naciones', y que ello no gusta a algunos de los dirigentes socialistas.



"Supongo que hay barones del PSOE que ante el fracaso electoral del PSOE en Andalucía, tienen miedo que les castiguen y quieren desmarcarse de la alianza de Sánchez con los nacionalistas", ha sostenido.



Para Rivera, Sánchez ha decidido que sus aliados son "los populistas como Podemos y los separatistas", pero cree que hay muchos socialistas que no comparten hacer un cordón sanitario a Cs y se decantan por llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas.



"Lo que ha hecho el PSOE en Extremadura es la viva muestra de la diferencia entre el sanchismo y el socialismo español", ha recalcado.



Sobre la reunión del jueves entre el Gobierno y la Generalitat, ha avalado que cualquier comunidad pueda reclamar una mayor financiación o inversiones, pero ha llamado al Ejecutivo central a pensar en el interés general.



"No puede ser un cromo a cambio de que Sánchez siga unos meses en la Moncloa. Debe convocar elecciones ya y que los españoles escojan el futuro del Gobierno, y no unos pocos diputados, en este caso pactando con Torra y compañía", ha apuntado.



Para Rivera, es necesario que si llegara más dinero a Catalunya se destine al bolsillo de sus ciudadanos "y no a abrir embajadas y a hacer propaganda del proceso".



SOBRE PODEMOS



Al preguntársele por la situación de Podemos, ha comparado el crecimiento de su partido con el de Pablo Iglesias tras su irrupción en el Congreso en las elecciones de 2015, lo que permitió romper con el histórico bipartidismo.



Según el líder de Cs, Podemos entró con muchas marcas y discursos diferentes en las comunidades autonómicas "y ha se ha visto cómo han acabado", y lo ha confrontado con el discurso y proyecto único que su partido presenta para España.



Y, ha concluido que "los españoles ya se han perdido con las disputas personalistas de Errejón, Iglesias, Carmena y Colau".