Milana Bonita quiere que la Junta asuma la inspección técnica de los trenes

La plataforma ciudadana Milana Bonita ha registrado este viernes en la Asamblea de Extremadura un escrito en el que promueve la presentación de una iniciativa legislativa popular encaminada a que la Junta asuma las competencias sobre la inspección técnica de los trenes y vagones que circulan por la comunidad autónoma.



El colectivo ha convocado una concentración frente al parlamento extremeño antes de presentar los documentos en el Registro de la Cámara regional, cuya mesa tiene ahora un plazo de 15 días para pronunciarse acerca de si admite o no la iniciativa. En caso afirmativo, los promotores de la misma deberían recoger las aproximadamente 45.000 firmas necesarias para poder tramitar la propuesta en un plazo de seis meses.



En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Milana Bonita, Juan Carlos López, ha explicado que en su propuesta piden que Extremadura "tenga las competencias sobre los trenes que pasan por la región", para que se realice la inspección Técnica de Trenes y Vagones (ITTV) para que los ferrocarriles que circulan por la región sean "lo suficientemente seguros y cómodos como los son los que recorren toda España".



Sería un organismo técnico, ha añadido, en el que se realizarían todas las pruebas necesarias pero que, en este caso, no dependería "unilateralmente de Renfe o Adif", sino que sería la Junta la que tendría las competencias en esta materia.



La plataforma fundamenta esta propuesta en el artículo 9.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, por el que la comunidad se declara competente en la inspección, revisión y sanción, en caso necesario, del estado de las líneas férreas y del material rodante que circule por las mismas en el territorio de la región.



De hecho, este es el objeto y definición de la Ley extremeña de defensa del ferrocarril y de los servicios ferroviarios en Extremadura, que es el nombre de la iniciativa legislativa que la plataforma quiere que se debata en el parlamento regional.



Una norma que contempla su propio régimen sancionador, y que establece multas de hasta 3 millones de euros en los casos muy graves, 1,5 millones en los graves, y hasta 50.000 euros los leves.



Asimismo, con esta ley la Junta podrá realizar de manera subsidiaria las obras y reparaciones necesarias para asegurar el tráfico de los trenes de manera segura, así como interrumpir la circulación por motivos de seguridad. La comunidad también se dotaría de capacidad para investigar los incidentes o accidentes ferroviarios.



En cuanto a la ITTV, la propuesta prevé la creación de este servicio que deberán realizar al menos cada 20.000 kilómetros para las locomotoras, vagones y demás elementos rodantes.



Igualmente, otorga a la Asamblea la capacidad para declarar la Obligatoriedad del Servicio regional (OSR) entre las estaciones, apeaderos, paradas existentes en la actualidad en Extremadura o de nueva creación, a través de tren convencional.



Por último, se promoverá la participación de los propios usuarios del servicio ferroviario para que puedan aportar sus ideas, mejoras o sugerencias, y se da un plazo de un año desde la aprobación de la ley para que los titulares de las líneas férreas a su paso por Extremadura presenten un "plan exhaustivo, programado, presupuestado y contrastado de las líneas de tráfico férreo convencional para el buen funcionamiento del ferrocarril".



El portavoz de la Plataforma ha dicho que espera que la Mesa de la Asamblea "dé por buena" la iniciativa y que diga el número de firmas necesarias para tramitarla para volcar "toda la acción de Milana Bonita y los extremeños" para lograr el apoyo necesario.



Según sus cálculos, la cifra rondará las 25.000 firmas en la provincia de Badajoz y las 20.000 en Cáceres. "Pues vale, como si piden 100.000", ha apuntado López.



PACTO POR EL FERROCARRIL



Con respecto a la reunión del Pacto por el Ferrocarril este próximo lunes, ha recordado que la plataforma "jamás" ha querido formar parte del mismo. "Que se reúnan todas las veces que quieran", ha espetado, para posteriormente añadir que el colectivo va a su propio "aire" para lograr sus objetivos.



Así, ha celebrado que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aún no aprobados, se habla de "trenes convencionales", lo cual significa que "la fuerza de los extremeños" está "saliendo adelante".



"Seguiremos luchando y haciendo toda la fuerza que tengamos que hacer para que se vea la forma a corto, medio o largo plazo el tren Ruta de la Plata", que sería el "verdadero corredor del oeste, que es el que necesita Extremadura".



TRAMITACIÓN DE LA ILP



La iniciativa legislativa popular está regulada por la Ley 7/85 y en ella se establece que una comisión de cinco personas presentarán el texto articulado y la exposición de motivo ante la Mesa de la Asamblea, que determinará su idoneidad.



Posteriormente, se pondrá en contacto con la Junta Electoral Central para que indica el número de firmas necesarias para que dicha ILP siga el trámite en la cámara autonómica, que se cifra en el 5 por ciento del censo electoral. A partir de ese momento la plataforma tendrá un plazo de seis meses para recabar esas rúbricas, y en caso de que así sea, se defendería la ley en el parlamento extremeño.



Asimismo, cabe señalar que aunque la legislatura está próxima a finalizar, la ILP seguiría con su tramitación una vez que sea aceptada por la Mesa y publicada en el Boletín de la Asamblea de Extremadura.



RECHAZO A LOS SABOTAJES



Preguntado por el presunto acto vandálico en las vías del tren en Villanueva y la investigación por un posible sabotaje en Torrijos (Toledo), ha dicho que cualquier acto en este sentido es "una auténtica locura", por lo cual ha condenado estos hechos porque no se puede "poner en peligro la vida de los extremeños en cualquier momento".



Finalmente, además del tren convencional, ha dicho que la plataforma apuesta por la Alta Velocidad, en el sentido de que "con lo que se ha invertido ya, se continúe, más pronto o más despacio, antes o después", para que "cuanto antes" haya "trenes dignos que recorran los campos" de la región para que los extremeños puedan "disfrutar de lo mismo que disfrutan en otras regiones".