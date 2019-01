PSOE, PP y Cs aprueban una propuesta contra la bilateralidad y en apoyo al 155 en Cataluña

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso formulada por el PP y en la que, entre otras cuestiones, se insta a la Junta a exigir al Gobierno central al "abandono" de la "bilateralidad" con Cataluña que, según reza la iniciativa, sitúa al resto de regiones españolas en una posición de "subordinación" en asuntos que a su juicio deben ser abordados de forma "común".



Dicha "bilateralidad", según entiende la iniciativa, pone en "riesgo" el principio de solidaridad y de cohesión territorial, "especialmente" en lo que a la financiación autonómica se refiere, ha señalado la portavoz 'popular' en la Cámara regional, Cristina Teniente.



La propuesta aprobada, que ha recibido el apoyo del PP, del PSOE y de Ciudadanos, así como el rechazo de Podemos, insta también a la Junta de Extremadura a trasladar al Gobierno central el "apoyo" del pueblo extremeño, a través de sus representantes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera "firme", con la "amplitud y duración que se requiera", para "frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto de la nación española y la historia" compartida.



La iniciativa, que no ha sido votada por el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, ausente del pleno, insta también al Ejecutivo autonómico a reivindicar junto a los grupos parlamentarios de la Cámara regional el proceso de la "Transición Española" y las leyes, acuerdos y consensos que surgieron del mismo, así como a rechazar "cualquier tipo de revisionismo" de esta época "decisiva" en la "historia común" española.



La iniciativa 'popular' finalmente aprobada, además, ha instado al Gobierno central a la "defensa incondicional" de los símbolos que representan "como nación" y "como españoles"; y conmina al Ejecutivo nacional a "defender" la monarquía parlamentaria como forma política "consagrada" en la Constitución, y por ser también "el símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España".



En este sentido, se defiende en la propuesta "la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición española", así como "su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España".



Asimismo, la iniciativa 'popular' (apoyada también por el PP y Ciudadanos) ha exigido al Gobierno central la "defensa" del español como lengua "vehicular y común" de la enseñanza en "todas" las comunidades autónomas, "respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes Estatutos de Autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar la lengua común, el español".



CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL



Con ello, durante el debate de la iniciativa, Cristina Teniente ha criticado al Gobierno central del PSOE dedicado a "premiar a los independentistas", y ha insistido en la necesaria "defensa" de España ante los que los "enemigos de España" que "la humillan", ha dicho para rechazar la "división" y el "chantaje" propiciado a su juicio por los secesionistas en Cataluña que "pisotean la solidaridad".



En este sentido, ha lamentado que el PSOE esté "acomplejado" y "atado" a los que "humillan a España", y ha afirmado que con su postura en Cataluña al citado partido "se le ha caído las siglas de obrero y de español" al haber "renunciado a sus principios, su identidad y a la defensa" de la "unidad".



La 'popular', igualmente, ha considerado que el Gobierno central del PSOE "ha desertado de España" a tenor del "insulto" de la dotación para Cataluña contemplada en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que, a su juicio, "quiebran los principios constitucionales de igualdad y solidaridad".



Al respecto, Teniente ha insistido en la "defensa" de la Transición y sus principios, así como ha abogado por el "abandono inmediato de la bilateralidad con Torra" que "sitúa a los extremeños en la posición de ciudadanos de segunda". "Ahora sí que no es no", ha espetado la 'popular'.



POSTURA DEL PSOE



Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha lamentado el discurso de "la derecha" sobre Cataluña y los Presupuestos Generales del Estado para 2019 "trufado de mentiras para intentar ganar las próximas elecciones"; y ha subrayado que las cuentas estatales son "beneficiosas" para Extremadura.



Igualmente, ha apuntado que tanto la Constitución como los símbolos nacionales "son de los españoles" y "no" del PP, un partido en el que según ha considerado "son unos patriotas y unos constitucionalistas de pacotilla".



En este sentido, ha incidido en que "la Transición política es de los españoles que lucharon en la calle contra el Franquismo, que dieron sus vidas por las libertades, que murieron en el año 77 defendiendo la libertad y la democracia en el país"; así como en que la Constitución es también "de los españoles" y "no" sólo del PP.



Asimismo, tras afirmar que "hablar de Transición en España es hablar de los partidos que en aquella ocasión hicieron lo posible por los acuerdos", ha recordado que el PP ha "cambiado" de "siglas" mientras que el PSOE "ha mantenido las siglas" desde su fundación.



PODEMOS DEFIENDE EL DIÁLOGO



Mientras, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha considerado que las "derechas" buscan "calentar los ánimos del país" con una "cuestión territorial catalana" que actualmente ha llegado a un "clima insoportable".



Al mismo tiempo, ha dicho que es "inviable" una "España que deje de lado a Cataluña y País Vasco", algo que según ha dicho forma parte del "espíritu" de la Transición Española. "Es imposible gobernar España odiando a Cataluña", ha insistido.



Álvaro Jaén ha defendido, en este punto, la importancia "hablar" con quienes piensan de forma diferente como, según ha recordado, ocurrió en la Transición.



CIUDADANOS ABOGA POR EL CONSTITUCIONALISMO



A su vez, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha considerado "necesario" la "defensa de España" porque "los socialistas van a ser los culpables de haber negociado los presupuestos más vergonzosos de la democracia con gente que está a la cárcel".



"Todo lo que se negocie con personas que representan a partidos políticos que han querido romper a España no es negociable", ha advertido, al tiempo que ha pedido al PSOE que se "sume al constitucionalismo" como algo "necesario".



Así, ha preguntado "¿quién se va a fiar del PSOE a partir de ahora cuando haya unas elecciones?"; y ha lamentado la "obcecación del PSOE por estar en el Gobierno de España" apoyándose --ha indicado-- en secesionistas.



Finalmente, para cerrar el debate, la 'popular' Cristina Teniente ha considerado que a los socialistas extremeños "vergüenza les debería dar defender" desde la región "un presupuesto (estatal) que se ha negociado en la cárcel", y ha recordado que el socialista Guillermo Fernández Vara "dijo que si se pactaba con independentistas se iba".



"A España se le defiende, y el himno y la bandera es de quien la defiende, no de quien la humilla", ha dicho Teniente, quien ha subrayado que el PP desde Extremadura "va a defender sin tacticismos y sin cálculos" a España.