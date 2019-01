Ley extremeña que prohíbe circos con animales en cautividad sigue su trámite en Asamblea

Ep.

El proyecto de ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, en virtud del cual se prohíbe la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, entre otras cuestiones, continúa su tramitación en la Asamblea, una vez superado este jueves su debate de totalidad.



Dicha norma, que no ha recibido enmienda de totalidad alguna por parte de los grupos parlamentarios y se remite ahora a la comisión de la Asamblea pertinente antes de que en una próxima sesión plenaria se aborden las enmiendas parciales a la misma, prohíbe asimismo las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados y otras similares.



Durante la presentación del proyecto de ley este jueves en la Cámara regional, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha dicho que el mismo supone "un salto de calidad" en materia de seguridad en espectáculos públicos y actividades recreativas desde el punto de vista normativo.



Así, ha subrayado que la ley pretende contribuir a configurar un ocio "sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con los derechos de los menores, los animales", y que "preserve el patrimonio" y suponga "una opción empresarial" adecuada en la comunidad, junto al desarrollo igualmente de una política activa frente a actitudes sexistas, racistas y xenófobas.



García Bernal también ha defendido que la norma en cuestión pretende "ser una herramienta viva de desarrollo normativo adaptado al hoy pero también susceptible de adaptarse al mañana" en materia de ocio como opción "generadora de empleo e inversiones", a la vez que compatible con el "derecho al descanso", la "seguridad y la salubridad pública".



También tiene como finalidad "desarrollar un sector económico generador de empleo y receptor de iniciativas innovadoras"; a la vez que "definir técnicamente y con arreglo a los actuales procedimientos administrativos cómo se ordenan los procedimientos y la intervención de las administraciones" con competencia en la materia.



Asimismo, la norma, según ha desgranado la consejera, aplica el principio de subsidiariedad administrativa, de tal forma que cuando los ayuntamientos manifiesten insuficiencia de medios para desarrollar sus potestades puedan solicitar el apoyo de la Junta.



Según ha dicho, la ley es la que "necesitan los extremeños", y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que "la enriquezcan" con sus aportaciones, en tanto que la norma tiene "vocación de permanencia". "Esperamos que cuente con el máximo apoyo posible a través del enriquecimiento del texto", ha espetado.

NOVEDADES



Entre las novedades que incorpora este texto normativo, García Bernal ha explicado que promueve una coordinación eficiente entre las administraciones públicas, una función que tendrá atribuida el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, como órgano consultivo de colaboración, estudio, coordinación y asesoramiento.



Asimismo, se crean los registros locales y autonómicos de personas titulares de establecimientos públicos y de instalaciones dedicadas a espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las personas prestadoras de los mismos.



En virtud de la norma, igualmente, se prohíben las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados y otras similares; y también se prohíbe también la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, "con independencia de su exhibición o no en los espectáculos que organicen", ha señalado la consejera.



Por otra parte, se prohíbe la venta y reventa de entradas por un precio superior al anunciado, a excepción de los supuestos de venta comisionada autorizada, cuyo recargo no podrá sobrepasar el 20 por ciento.



El proyecto de ley contempla, en la misma línea, un régimen sancionador de entre 50 y 600.000 euros en función de la infracción (muy grave, grave o leve).



POSTURA DEL PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE José Antonio González ha destacado que la ley que presenta la Junta es "un compromiso" adquirido por el socialista Guillermo Fernández Vara de articular "un texto integral que regule de manera más amplia los espectáculos públicos y actividades recreativas".



Tras indicar que las demandas de ocio y tiempo libre y las actividades vinculadas a los mismos han experimentado un "crecimiento" en los últimos años y que deberían ser consideradas como "un bien de primera necesidad", ha resaltado que dichos sectores pueden suponer "un importante nicho de empleo" en la región, motivo por el cual ha defendido la idoneidad de articular una correcta regulación al respecto.



"Para que todos sepamos cuáles son las reglas del juego ante un sector que está teniendo y va a seguir teniendo un crecimiento espectacular en los próximos años", ha añadido.



El diputado socialista ha subrayado también que el proyecto de ley "apuesta claramente por la descentralización y por la autonomía municipal"; y ha apostado por que el mismo sirva para "compatibilizar el principio básico de libertad con la seguridad" y con el "derecho al descanso", el derecho de los consumidores, el respeto al medio ambiente y a los animales, y la protección de la infancia y la adolescencia.



PP



A su vez, el diputado del PP Saturnino López ha defendido la articulación de una regulación "acorde a los parámetros sociales y culturales" de la región; y ha criticado el "tiempo demasiado ajustado", ha dicho, con el que la Junta pretende ahora sacar adelante la norma en cuestión antes de que se disuelva la Asamblea por la celebración de las elecciones.



"Es necesario que Extremadura cuente con un proyecto de ley moderno, amplio, integral y actualizado", ha defendido el 'popular', quien ha apostado por debatir "en profundidad" e "intentar llegar a acuerdo", así como por que la norma cuente con una "amplia" participación de los sectores implicados.



En este sentido, ha apuntado que "hoy día hay una mayor generalización y diversidad de tipos de espectáculos y actividades"; y ha apostado por que los espectáculos públicos en la comunidad compatibilicen "el derecho al ocio y la protección de los derechos de la infancia", así como también "el derecho al descanso" de los vecinos.



PODEMOS



Mientras, el diputado de Podemos José Luis Murillo, en su estreno en intervenciones en plenos de la Asamblea tras su toma de posesión como integrante de la Cámara regional en sustitución de Eugenio Romero, ha indicado que la Junta "ha retuiteado" el proyecto de ley que presenta "casi en su totalidad" sin mejorarla, ha dicho, y ha criticado que para aprobar el mismo se deberá hablar "mucho" de pequeñas actividades comerciales en la comunidad.



Tras avanzar también que él "no" va "volver" a la Asamblea en la próxima legislatura ("lo mío va a ser de pocos meses", ha indicado), Murillo también ha abogado por delimitar en la norma qué eventos se consideran actividades recreativas y cuáles no.



También ha defendido que el Ejecutivo autonómico incluya en el proyecto de ley una ampliación del tipo de espacios culturales en la comunidad que evite que se sigan cerrando centros de cultura como los tres que, según ha recordado, han desaparecido en los últimos meses por ejemplo en la ciudad de Badajoz.



CONSEJERA



Finalmente, para cerrar el debate de totalidad de la norma, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha destacado la "participación de mucha gente, de muchos colectivos" introducida en la elaboración del proyecto de ley, tras "más de 100 reuniones" mantenidas con colectivos implicados.



También ha incidido en el carácter "municipalista" de la ley que plantea la Junta, dentro de un sector como el ocio "en continúa actualización" y "cambio continuo"; y ha defendido que la norma en cuestión "no debe excluir a nadie" en la materia a la que alude dotándola también de "seguridad jurídica".