Empleados públicos de la Junta recibirán el aumento salarial del 2,25% en enero o febrero

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha asegurado que la Junta intentará abonar la subida salarial del 2,25 por ciento para los empleados públicos en la próxima nómina de enero, y que en caso contrario llegará en la de febrero.

Blanco-Morales ha señalado que "no es imposible" que la subida llegue en la nómina de enero, y que en caso de que no de tiempo, se hará en febrero "con efectos de 1 de enero". En cualquier caso, "no más allá del segundo mes del año".

Así lo ha señalado al ser preguntada en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha analizado los Presupuestos Generales de Extremadura para 2019, aprobados este martes en la Asamblea gracias a la abstención en Podemos y con los votos en contra de PP, Ciudadanos y el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales.

CARRERA PROFESIONAL

Unos presupuestos que traen otras consecuencias para los empleados públicos, como es el paso dado en los mismos para "descongelar" la carrera profesional. Al respecto, ha señalado que "se han creado condiciones legales para poder negociar el desbloqueo de la carrera profesional".

La vicepresidenta, tras recordar que en la presente legislatura se han producido incrementos salariales en el sector público valorados en un global de 500 millones de euros, ha subrayado que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara está "dispuesto a negociar la recuperación de la carrera profesional", pero que para ello "lo primero era descongelarla", que es lo que se ha producido con la aprobación de las últimas cuentas de la legislatura.

Esta negociación, ha avanzado, deberá producirse en las diferentes mesas sectoriales, como son las de sanidad, administración general, que son los cuerpos que tienen reconocida la carrera profesional, pero también en la de educación, en tanto que tienen otros complementos.

En dicha negociación, que ha reclamado que sea "razonable y responsable", deberán establecerse cuestiones como el ritmo en el que se producirá esa recuperación, las condiciones y sus plazos.

Por otro lado, ha señalado que los presupuestos se basan en una previsión de ingresos "realista", y que no se contemplan grandes cambios tributarios, en tanto que no ha habido ninguna ley de acompañamiento.

En todo caso, Blanco-Morales ha considerado necesario que primero haya una "gran reforma fiscal en España", y después un "ejercicio responsable de la autonomía en materia fiscal".

En este sentido, ha resaltado que el país debe definir su modelo fiscal para la "España de las autonomías del siglo XXI". "Antes de hablar de nuevos impuestos, se debe hablar de cómo tributar las rentas, el patrimonio, la riqueza, los impuestos especiales... Las comunidades autónomas somos Estado y lo tenemos que hacer con consenso", ha señalado.

CANON DEL AGUA

Preguntada sobre el el canon del agua y las críticas recibidas por ello desde el PP por no suprimirlo, ha señalado que "se mantiene porque se tiene que mantener", ha dicho, en referencia al cumplimiento de la directiva europea del agua.

En todo caso, ha señalado que el canon del agua actual es "completamente distinto" al que estableció el PP, pues cuenta con bonificaciones y un mínimo exento que "supera con mucho el consumo medio de cualquier familia extremeña".

La consejera ha criticado la postura del PP en este asunto, y ha recordado que hablar de impuestos es "hablar de cómo sostener los servicios públicos para pagar educación, sanidad, medicamentos, pensiones, etc".

En su opinión, "cada vez que derecha habla de impuestos da una bofetada a los servicios públicos, además siempre con un discurso que solo lleva a la competencia a la baja", ha dicho, al tiempo que ha añadido que el canon del agua del anterior gobierno del PP fue impuesto "de forma regresiva, sin atender a las necesidades básicas del consumo del agua".

DEUDA HISTÓRICA

También ha respondido a los argumentos del PP que señalan que las cuentas regionales de 2019 nacen con un déficit de 40 millones de euros, en tanto que contemplan 50 millones en concepto de deuda histórica cuando el Proyecto de Presupuesto Generales del Estado, aún no aprobados, solo recogen 10 en este concepto.

Al respecto, Blanco-Morales ha subrayado que "cada vez que el PP habla sobre deuda histórica es para añadir mentiras sobre las mentiras". Así, la vicepresidenta extremeña ha apuntado que se han contemplado "inversiones extraordinarias, que estaban ya comprometidas", que "deberán encontrar reflejo en los compromisos del Gobierno de la nación con Extremadura".

En cualquier caso, ha remarcado que las partidas de inversiones extraordinarias están "cubiertas" con los Presupuestos Generales del Estado, y también con otras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que ha citado el su compromiso de cumplir con la financiación de la Ley de la Dependencia, unos fondos de los cuáles se liberará la Junta, que podrá destinarlos, ha señalado Blanco-Morales, a otras políticas sociales.

Sobre la deuda histórica ha indicado que tiene un procedimiento que "hasta ahora nunca se había puesto en marcha", y que el gobierno extremeño ya ha solicitado. "Estamos pendientes de agenda para poner fecha a una comisión bilateral, primero, y después una comisión mixta", que Blanco-Morales espera que se puedan solventar "antes de la primavera".

NEGOCIACIÓN "A CONTRARRELOJ"

La consejera de Hacienda ha reconocido que los últimos presupuestos de la legislatura han salido adelante gracias a la abstención de Podemos tras una negociación "a contrarreloj", pero también "dedicándole todo el esfuerzo necesario" fuera del hemiciclo, en paralelo a la celebración del pleno celebrado el lunes y el martes para debatir las más de 1.150 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

De hecho, ha destacado que también se han aceptado enmiendas también de PP y Ciudadanos. Según ha señalado, la aprobación de los presupuestos autonómicos es "importante" porque es señal de que hay "un gobierno estable" y también porque permitirán acompeter medidas de calado para los ciudadanos, entre las que ha citado la subida salarial de los funcionarios.

"El presupuesto es la traducción a cifras de la acción política del Gobierno", ha remarcado Blanco-Morales, quien ha señalado que a pesar de que el Ejecutivo de Vara ha pactado las cuentas con el PP los dos primeros años de la legislatura, y con Podemos los otros dos, "no hay una gran diferencia entre ellos".

"No son unos presupuestos de ruptura", ha indicado, en el sentido de que las políticas económicas y sociales "las marca el Gobierno y los grupos hacen aportaciones que se reciben como matices de mejora y expresión del diálogo".

Finalmente, sobre como afectará que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante o no sus propios presupuestos, ha señalado que ello "condiciona en aspectos importantes" a las cuentas de la comunidad autónoma, pero ha advertido que "la autonomía permitirá cumplir" con los compromisos del Ejecutivo regional.

En todo caso, ha señalado que al igual que cualquier otra comunidad autónoma, Extremadura necesita que se aprueben los PGE, porque estos contemplan "medidas muy importantes para los extremeños".