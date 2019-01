Monago ve en Ábalos "un sabotaje en sí mismo" al tren extremeño

Ep.



El presidente del PP regional, José Antonio Monago, ha considerado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "un sabotaje en sí mismo" al tren extremeño al "no" haber licitado éste "nada" en relación a dicha temática y haberse dedicado únicamente, ha dicho, a aplicar "parches" y a "renovar las promesas".



En este sentido, ha subrayado que "no hay ningún esfuerzo presupuestario con Extremadura" por parte del Gobierno central del PSOE vía Presupuestos Generales del Estado, sino que a la región "no" se le ha "incrementado nada" porque "no han licitado absolutamente nada" y "lo único" que ha ocurrido es una renovación de "promesas" sobre el tren para la comunidad.



"Extremadura sigue teniendo los mismos trenes que tenía a pesar de las promesas y a pesar de esos anuncios (de Ábalos) y de esos cantos de sirena", ha espetado Monago, quien ha afirmado que "el único sabotaje que hay respecto al tren extremeño se llama Ábalos".



"Él (el ministro de Fomento) es un sabotaje en sí mismo", ha incidido el 'popular', quien ha recordado que desde que Ábalos ocupa la cartera estatal de Fomento "ha habido más de 200 incidencias" en el tren en Extremadura. "Y ha venido aquí y ha prometido cientos de millones de euros, y ha prometido todo y se sigue averiando el tren", ha lamentado.



De este modo se ha pronunciado Monago, en declaraciones a los medios, con motivo de la visita que realiza este miércoles a Cáceres el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y cuyos integrantes se han desplazado a dicha ciudad en tren para "conocer de primera mano" la situación de dicho servicio en Extremadura.



Así, ha ahondado en que a su juicio los extremeños "no" pueden "esperar" a los anuncios presupuestarios del Gobierno central del PSOE "porque los presupuestos para un socialista es una mentira escrita"; y ha defendido que "lo mejor que se puede hacer" es que se convoquen "ya cuanto antes" las elecciones autonómicas en la región y que en Extremadura "se produzca el cambio como ha pasado en Andalucía".



UNA "PELÍCULA DE TERROR"



También sobre la situación del transporte ferroviario en la comunidad, Monago ha considerado que "lo del tren ya empieza a ser como estar en una película de terror", y ha lamentado que "ahora resulta que todos los problemas son de unos sabotajes y parece que se les ha iluminado la inteligencia a alguno".



"Por lo tanto, el sabotaje es la ineficacia, la incompetencia del ministro de Fomento y del silencio de su franquicia en Extremadura, la franquicia del señor Sánchez que se llama señor Fernández Vara, ese mismo que dijo que si (Pedro) Sánchez pactaba con los nacionalistas se iba y hemos visto que donde se ha ido ha sido a seguir en la misma tónica de no reivindicar en favor del interés general de los extremeños", ha señalado.



También ha resaltado que "no se ha incrementado un céntimo de euro la partida de los presupuestos de Extremadura". "Eso es mentira, porque en el segundo semestre del año pasado había más de 300 millones de euros para la alta velocidad y se licitó cero euros", ha subrayado.



INCIDENCIAS



Por otra parte, el 'popular' ha añadido que "en Extremadura, tienen que saber los españoles, que hay tramos donde uno puede quitar los tornillos de la vía con la mano", algo que "no es sabotaje" sino que "es desidia" y ante lo cual ha defendido que "desde luego tiene que haber actuaciones urgentes".



Al respecto, ha apuntado que "ayer había un tren de Don Benito a Badajoz que iba sin luz", algo que "no es sabotaje". "Eso no es sabotaje, Ábalos, es que no te enteras. Esto no está en el imaginario colectivo, es que ha dicho que esto está en el imaginario de los extremeños lo que pasa con el tren", ha dicho.



"Ayer iba sin luz y sin calefacción, antes de ayer no se abrían las puertas del cuarto de baño... Eso no es un sabotaje, y no lo quiere ver y lo quiere arreglar diciendo que quiere poner mecánicos", ha añadido Monago como incidencias en el tren extremeño.



"No, vas a tener que poner mecánicos, electricistas, fontaneros y un chamán, porque desde luego yo ya no sé que nos puede pasar. Se nos han incendiado motores, nos hemos quedado sin luz, nos hemos quedado sin maquinista...", ha añadido en alusión de nuevo al ministro Ábalos.



De igual modo, sobre "algunos" que dicen que la financiación per cápita en Extremadura es muy alta en relación a otras CCAA, ha dicho: "no tengo tren, no tengo puerto, no tengo aeropuerto, no tengo las canonjías del nacionalismo catalán y encima usted no me va a primar la financiación per cápita".



En todo caso, ha incidido también en que si se analiza la inversión que hay y se compara también con la financiación per cápita "al final" Extremadura es "de las comunidades autónomas donde los ciudadanos perciben menos", ha añadido.



Finalmente, José Antonio Monago, en alusión a la reunión del Pacto por el Ferrocarril prevista para el próximo lunes, día 21, ha considerado que dicho pacto "está muerto", y ha defendido que más allá de ese tipo de reuniones lo que en realidad hacen "falta ya" es que "se arbitren medidas que son de carácter urgente" para el tren extremeño.



"Entendemos el lamento, el quejío de los extremeños, y lo que hacen falta ya son menos anuncios del Pacto por el Ferrocarril, que está muerto... Esto no lo resucita absolutamente nadie... Y lo que hacen falta ya es que se arbitren medidas que son de carácter urgente", ha subrayado.