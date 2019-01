El CJEx pide a los gobernantes un "compromiso real" por la seguridad de las féminas

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha subrayado que incidirá en su trabajo de reivindicar a quienes gobiernen, "sean del color y del partido político que sean", un "compromiso real" por la "seguridad" de las mujeres y niñas ante el "nuevo panorama de emergencia" que éstas sufren.



En concreto, tal y como advierte en una nota de prensa, la "realidad" es que las féminas "no" están "seguras ni en Andalucía ni tampoco en Extremadura", y apunta que "frente a los pequeños pasos que se han logrado no sin mucho esfuerzo por parte, sobre todo, de asociaciones feministas", existe en la actualidad "un frente que amenaza con su discurso la garantía de los derechos de las mujeres".



En este marco, el CJEx se ha unido, por diversos puntos, a las manifestaciones convocadas "en contra de cualquier discurso que pretenda acabar con las leyes que protegen a las mujeres"; y aboga por "no hacer un uso partidista de los derechos de las mujeres".



Y es que "no son un negocio ni propaganda política, son derechos universales, recogidos y reconocidos al igual que los de cualquier ser humano y por ende, son principios inherentes a un sistema democrático", concluye al respecto.