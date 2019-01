Acaba el debate de enmiendas parciales formuladas por grupos al proyecto de ley PGEx 2019

Ep.



El debate de las más de 1.100 enmiendas parciales formuladas por los distintos grupos parlamentarios al proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019 ha concluido a las 15,30 horas, y ya esta tarde se sustanciará la votación definitiva de las cuentas (a partir de las 18,00 horas).



Dicha votación confirmará la aprobación de los presupuestos, con el voto a favor del PSOE, y después de que Podemos ya avanzase esta mañana que se abstendrá, lo que asegura que las cuentas van a salir adelante.



Resta únicamente por dilucidar el sentido del voto por parte del PP (aunque ya en su momento, tras la presentación de la cuentas, mostró su rechazo a las mismas) y de Ciudadanos.



Con ello, tras la sesión iniciada este pasado lunes, y una vez que ya este martes ha concluido el debate de las enmiendas parciales a las secciones concretas de Economía e Infraestructuras, y de Cultura e Igualdad, ahora el pleno de la Asamblea se suspende hasta las 18,00 horas para que los grupos políticos puedan ordenar sus propuestas y las transaccionales formuladas.



De este modo, cuando se reinicie la sesión plenaria se irán votando las distintas enmiendas, así como también sección por sección de las cuentas regionales y éstas en su conjunto.



SENTIDOS DEL VOTO



Así, durante alguna de sus intervenciones este martes en el debate, y antes de la votación definitiva esta tarde de las cuentas, el diputado del PSOE Celestino Vegas ha dicho que Podemos ha hecho "un esfuerzo" por el "diálogo"; y ha reconocido que se aprueban los PGEx se favorecería a los extremeños que ven una "vía de oxígeno" en dichas cuentas.



La diputada de Podemos Jara Romero, a su vez, ha apuntado que su grupo espera que los PGEx "sean los mejores para las extremeñas y extremeños", y ha reconocido que "es difícil" ser "flexibles" en determinadas propuestas, aunque "no" en otras.



Mientras, el diputado del PP Luis Francisco Sánchez ha considerado que "el presupuesto debería servir para hacerle la vida más fácil a los extremeños pero no se lo está poniendo fácil el Grupo Socialista por mucho que se les llene la boca" de compromisos.



ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS



En concreto, como debate este martes de enmiendas a la sección de Economía e Infraestructuras, a través de 31 de ellas, entre otras, Ciudadanos ha reclamado financiación para el Plan Renove de electrodomésticos en la región; y apuesta por el impulso del 'cheque innovación' (con 300.000 euros) en la comunidad; así como por el fomento de la integración cooperativa; y la dotación de una partida de 2 millones de euros para equipamiento científico-tecnológico en la Universidad de Extremadura.



También, en materia de seguridad vial, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha defendido el impulso de la autovía Cáceres-Badajoz (tema que según ha dicho recibirá una transaccional por parte de los grupos de la oposición); y ha criticado que "no ha habido ni un kilómetro de autovía autonómica" esta legislatura en Extremadura; a la vez que ha apostado por el desdoblamiento de la carretera Badajoz-Olivenza, que cuenta con un "importante tránsito de vehículos".



Sobre estas propuestas, la diputada de Podemos Jara Romero ha señalado que su grupo sólo votará en contra de una iniciativa de Podemos relativa a subvenciones para cuotas de autónomos. El PP ha avanzado igualmente el apoyo a algunas de las enmiendas de Ciudadanos en esta sección.



El diputado socialista Celestino Vegas, por su parte, ha destacado algunas de las propuestas de Ciudadanos, y ha señalado que salgan o no adelante en todo caso espera que los presupuestos "mejoren" con las aportaciones de los diferentes grupos políticos.



Mientras, a través de 46 enmiendas, Podemos ha planteado, entre otras cuestiones el impulso de un proyecto integral de empleo dotado con 5 millones para apoyar la "liquidez" de autónomos en la región; y destinar 60.000 euros para iniciar un plan de reconversión en Campo Arañuelo enfocado a su cambio de modelo productivo "antes de que cierre la Central Nuclear de Almaraz", ha explicado la diputada Jara Romero.



Igualmente, Podemos ha abogado por una mejora de zonas de concentración de accidentes ciclistas y puntos negros (dotada con 250.000 euros) para reducir los accidentes de ciclistas; y por mejorar el turismo de motocicleta (con una partida de 100.000 euros).



El PP, a su vez, mediante 169 enmiendas, ha defendido cuestiones como un plan de promoción del pequeño comercio (con 100.000 euros); la reforma del matadero de Plasencia (con 800.000 euros); y ha apostado por inversiones en mercados de abastos y en polígonos industriales de diversas localidades.



También ha planteado el destino de 600.000 euros para la segunda fase del pabellón de cárnicas de Zafra; de un millón de euros para incentivos fiscales a proyectos empresariales de interés autonómico; un millón para incentivos a la industrialización; de 800.000 euros para fomento de renovables en pymes; de 500.000 euros para licitar, contratar e iniciar las obras de la autovía Cáceres-Badajoz; y de 100.000 euros para la contratación de la obra de la autovía Badajoz-Olivenza.



Igualmente, el PP ha defendido --entre otros temas-- la dotación de 200.000 euros para el nuevo puente sobre el río Tajo en Alcántara; y dos millones para el acondicionamiento, mejora de la seguridad vial y ampliación en su caso de la EX-206 en el tramo entre Cáceres y Miajadas.



Por su parte, el PSOE ha planteado 10 enmiendas en Economía e Infraestructuras, mediante las cuales propone destinar 2 millones para consolidación y mejora de equipamiento tecnológico en la UEx, y que el PP ha avanzado su apoyo a la misma; así como 700.000 euros para la mejora de la seguridad viaria, tanto de vehículos como de los usuarios más vulnerables, en la EX-115, travesía de Navalvillar de Pela, conexión con la N-430, en la EX-382, travesía de Alcuéscar, conexión con la A-66, y en el Puente Lusitania de Mérida.



CULTURA E IGUALDAD



A su vez, en la sección de Cultura e Igualdad, cabe destacar que los tres grupos de la oposición han formulado enmiendas parciales encaminadas a financiar el programa "El ejercicio te cuida" (por importe de 350.000 euros por parte de Ciudadanos, de 335.000 euros de Podemos, y de 300.000 euros del PP).



Podemos, igualmente, ha defendido --entre otras cuestiones-- destinar 321.000 euros para dotar de fondos suficientes la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura; y 300.000 euros para centros de creación comarcales.



Mientras, el PP ha planteado destinar 179.000 euros para el impulso de una ley para la recuperación, dignificación y recuerdo de las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura; 100.000 euros para recuperar los Premios Ceres del Festival de Teatro de Mérida; 100.000 euros para el Consorcio del Teatro López de Ayala de Badajoz; y 100.000 euros para el Consorcio Gran Teatro de Cáceres.



Por su parte, el PSOE ha ofrecido destinar algo más de un millón de euros a medidas para "una mejor gestión" de las redes de atención a víctimas de violencia de género.



Finalmente, Ciudadanos, entre otras, ha planteado medidas como el destino de 100.000 euros para reforzar la partida para las ayudas a compañías profesionales de teatro, música y danza para la realización de actuaciones por las compañías extremeñas.