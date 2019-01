Gil Rosiña: "Situación de no retorno" del tren exige "medidas excepcionales" del Gobierno

Ep.



La Junta de Extremadura ha reafirmado este martes que el tren extremeño ha llegado a una "situación de no retorno" que requiere de "medidas de excepcionalidad" por parte del Gobierno central para "garantizar la seguridad de los viajeros".



De esta forma se ha pronunciado la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, tras el descarrilamiento del tren Madrid-Zafra este pasado lunes en Torrijos y las informaciones que apuntan a que pudo deberse a un sabotaje.



Así, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida, Gil Rosiña ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ya mostró este pasado lunes tras conocer el incidente del tren su "posicionamiento firme" de la "exigencia de la transparencia y la respuesta"



Respecto a las informaciones que apuntan que este incidente pudiera haber sido debido a un sabotaje, Gil Rosiña ha señalado que la Junta de Extremadura espera que el Gobierno de España "confirme oficialmente esta cuestión", que se trata de un asunto "muy grave" ya que "no es una avería".



Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha reafirmado que se ha "llegado a una situación de no retorno" respecto al tren, que supone una "situación de excepcionalidad que exige por parte de los poderes públicos respuestas excepcionales" por parte del Ejecutivo central, que pasan "por garantizar la seguridad de los ciudadanos de Extremadura".



"Aquí ya no estamos hablando de si las inversiones suben un 10, un 15 o un 20 por ciento, ni estamos hablando de a qué ritmo van las licitaciones ni del esfuerzo inversor del Gobierno de España", sino que según ha reafirmado la portavoz de la Junta, se está "hablando de la seguridad de la gente, y frente eso no hay cifras, hay decisiones".



Por eso la portavoz de la Junta ha insistido en que "ante una situación de excepcionalidad, hay que tomar medidas de excepcionalidad" por parte del Gobierno central, que debe hacer "de común acuerdo" y en "diálogo permanente" con el Ejecutivo extremeño.



Unas medidas de excepcionalidad que Gil Rosiña no ha adelantado, ya que es el Gobierno de España el que tiene que decidirlas, en colaboración con la Junta, tras lo que ha señalado que en caso de que se confirme el sabotaje, en primer lugar ha reclamado "transparencia" y que se den "explicaciones y respuestas a los ciudadanos".



Finalmente, la portavoz del Ejecutivo extremeño ha reiterado que si se confirma este sabotaje "habrá que tomar medidas de excepcionalidad", ya que se está "hablando de cosas muy graves", ya que "si alguien intencionadamente ha puesto un obstáculo, aquí estamos hablando de otras cosas, que se debe explicar a los ciudadanos", así como anunciar "medidas excepcionales" por parte del Gobierno central para "garantizar la seguridad de los ciudadanos" extremeño.