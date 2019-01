El Comité de Empresa de Adif asegura que hay "pruebas" de sabotaje en accidente del tren

Ep.



El presidente del Comité de Empresa de Adif en Toledo, Enrique Clavero, ha señalado este martes que existen "pruebas" de sabotaje en torno al descarrilamiento de un tren que cubría la línea Madrid-Zafra, ocurrido este lunes en las inmediaciones de la estación de Torrijos (Toledo).



En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Clavero ha indicado que han podido ver en el lugar del incidente "las pruebas del delito". "Metieron un cupón, que es un trozo de carril, en el cruzamiento del cambio" y eso hizo que quedase "desplazado el tren fuera de la vía".



"No fue nada afortunadamente pero si el tren lo desplaza y llega a volcar...", ha manifestado, recordando que el descarrilamiento se produjo "en un paso a nivel, donde hay coches esperando que pase el tren, con viviendas a los lados" y convencido de que se podría estar "hablando de otra cosa ahora mismo".



En cuanto a las partidas que recogen los Presupuestos Generales del Estado, ha destacado que aunque "son insuficientes" sí que "por lo menos ya destinan algo de dinero para ir mejorando la línea", donde lo que hace falta, ha resaltado, es "el desdoble y la electrificación".



"El desdoble es importantísimo", ha incidido el presidente del Comité de Empresa, que ha manifestado que desde que se produjo el descarrilamiento no se ha reanudado la circulación de la línea hasta las 6.30 horas de este martes, por lo que el tren que hace el trayecto Talavera-Madrid "no ha podido salir porque no pudo llegar anoche", al tratarse de una vía única.



El descarrilamiento del tren, en el que viajaban 33 pasajeros más el conductor y el interventor se produjo sobre las 19.41 horas de este lunes a la altura del kilómetro 84 de la vía férrea, afectando a viajeros de los Media Distancia 17907, 17018, 17706 y 17025.