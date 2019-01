Podemos estudiará tres transaccionales PSOE con 21 millones para favorecer empleo rural

Ep

Las enmiendas del PSOE en total suman 21 millones de euros, para favorecer el empleo en las zonas rurales de la región.



Así, según ha dado a conocer el diputado del PSOE Juan Antonio González en el debate de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) correspondientes a la sección de Educación y Empleo, 3,5 millones irían para el fomento de la contratación y formación contra la despoblación en zonas rurales y 4,6 millones para el fomento del empleo joven en zonas rurales.



Además de 1 millón de euros para mejorar las contrataciones del plan de empleo social y otros 12 millones para el fomento del empleo del entorno rural.



De esta forma, González ha insistido en que el objetivo de la región debe ser mejorar el empleo pero "mejorarlo todos juntos", lo que significa que las zonas rurales, que son las "más desfavorecidas", puedan mejorar "su cantidad y su calidad en el empleo", además de recalcar que la creación de empleo es el "arma más poderosa" para combatir la despoblación.



En su turno de intervención, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha manifestado que su grupo, con las tres enmiendas presentadas a la sección de Educación y Empleo, correspondientes en este caso al área de Empleo, persigue por una parte crear empleo joven en zonas rurales y dignificar las contrataciones, ya que, en su opinión, no puede ir "ni un euro de dinero público" a contrataciones "precarias".



Así, ha resumido que estas tres enmiendas están dirigidas a crear puestos de trabajo en Extremadura, por lo que ha confiado en que espera que sean apoyadas por los grupos porque son políticas "a corto plazo" para acabar con uno de los principales problemas de Extremadura.



En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP María Ángeles Muñoz ha sostenido que no comparte la política de empleo público de Podemos y el PSOE, al tiempo que ha insistido que los ayuntamientos no crean empleo sino que celebran contratos.



"Este es su pacto y es el pilar de la aprobación de los presupuestos presentado por el Partido Socialista", ha insistido, además de añadir que si se pretende evitar el despoblamiento de las zonas rurales "creando subsidios" y mediante contrataciones temporales se va a "conseguir todo los contrario".



ENMIENDAS DE PODEMOS EN EDUCACIÓN



Continuando con las enmiendas de Podemos, en el área de Educación la diputada Irene de Miguel ha presentado en total diez, que van encaminadas a crear 100 nuevas aulas de educación infantil de 0-3 años, aumentar la partida para becas y ampliarlas a todas la etapas, aun no siendo obligatorias; además de incrementar la partidas de becas complementarias para la universidad.



Otras enmiendas persiguen fortalecer la escuela haciéndola inclusiva, con programas de atención temprana a la dislexia o de detección de problemas de convivencia escolar, entre otros.



Finalmente, otro grupo de enmiendas de Podemos son las referidas al fomento del empleo de calidad, por lo que ha apostado por cuidar laboralmente al profesorado y por poner fin a las "desigualdades" de los docentes universitarios, así como apoyar la creación de asociaciones estudiantiles y la participación de los estudiantes.



En el turno de fijación de posiciones del PP a las enmiendas de Podemos, la diputada 'popular' Pilar Pérez ha acusado a Irene de Miguel de desconocer el funcionamiento del sistema educativo, ya que no comparte las bajas presupuestarias propuestas por Podemos.



Por su parte, la diputada del PSOE Lara Garlito ha recalcado que los presupuestos son los más altos de esta legislatura e "infinitamente superiores" a los presentados por el PP, además de asegurar que su grupo coincide "muchísimo" con las enmiendas de Podemos, ya que a las 13 enmiendas parciales a toda la sección el PSOE ha presentado 12 transaccionales.



ENMIENDAS DE CIUDADANOS



Cabe destacar que en el debate de la enmiendas parciales a la sección de Educación y Empleo, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha defendido 26 enmiendas parciales que, como ha expresado, son "absolutamente coherentes" y no desequilibran los presupuestos.



Así, en el área de Educación, Ciudadanos ha destacado las enmiendas que persiguen la construcción de dos centros de educación infantil para Almendral y Don Benito y una residencia de estudiantes en Villanueva de la Serena.



Además, otras de las enmiendas van dirigidas a becas y ayudas al profesorado o a conceder una mayor dotación para el transporte y comedor escolar.



También destacan entre las enmiendas de Ciudadanos, ante las que los grupos han mostrado su apoyo, algunos de ellos a través de enmiendas transaccionales, como el PSOE, un plan de educación en la diversidad LGBTI, una campaña de sensibilización en las ludopatías o campañas de perspectivas de género.



Entre las propuestas de Ciudadanos también se encuentra la homologación de los complementos salariales del personal de la Universidad de Extremadura o un programa detección de la dislexia en los centros educativos.



Por su parte, en el área de Empleo, Ciudadanos propone a través de enmiendas parciales, un plan de prevención de riesgos laborales de los autonómos, el fomento del empleo en pymes, en jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y en personas con discapacidad, así como la puesta en marcha del denominado cheque formación.



Así, en el turno de fijación de posiciones, la diputada de Podemos Irene de Miguel ha mostrado que ambos grupos mantienen en común la equiparación salarial o el tratamiento a la dislexia, algo que también aparece reflejado en sus enmiendas, aunque más allá de estos aspectos no encuentra otras similitudes.



De esta forma, la diputada del PP Pilar Pérez, ha expuesto que en el ámbito educativo las enmiendas de Cs se podrían sumar a las del PP, por lo que ha avanzado que apoyará las cinco enmiendas en materia de infraestructuras educativas, además de pedir a Domínguez que se sume a las enmiendas del PP en cuanto a la enseñanza concertada.



También ha encontrado muchas similitudes en las enmiendas de Cs relativas a las becas y ayudas a los docentes, por lo que su grupo apoyará la transaccional presentada por Cs, además de considerar insuficiente la enmienda sobre la homologación salarial del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral de la Universidad de Extremadura, por lo que ha pedido a Domínguez que se sume a la del PP que supera los 2 millones.



En el turno del PSOE, la diputada Lara Garlito ha anunciado que su grupo presentará varias transaccionales a enmiendas presentadas por Cs, en concreto sobre la atención a la dislexia o sobre la situación de los PDI de la UEx.



En relación a las enmiendas de Cs al área de Empleo, Garlito ha defendido que su contenido ya se contempla en el proyecto de presupuestos de la Junta y que, por tanto, las enmiendas "no son necesarias".



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 129 enmiendas a la sección de Educación y Empleo de los PGEx, mientras que el Grupo Socialista ha presentado tres.