CSIF confía en el "diálogo y negociación" de los políticos para que se aprueben PGEx 2019

Ep.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha afirmado este lunes, que el sindicato confía en el "diálogo y la negociación" de "todas" las fuerzas políticas para que Extremadura "tenga unos presupuestos generales para 2019".



Así ha respondido Román a preguntas de los periodistas sobre la celebración, este lunes y martes en la Asamblea de Extremadura para debatir las enmiendas parciales formuladas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2019, y votar el texto.



De esta forma, el presidente de CSIF Extremadura ha instado a los distintos grupos parlamentarios a "hacer un esfuerzo" para negociar los presupuestos generales de la región, al tiempo que ha destacado que la subida salarial del 2,25 por ciento para los empleados públicos en 2019 "no depende" de los presupuestos.



En este sentido, Benito Román ha recordado que esta medida es un acuerdo pactado entre CSIF y las otras dos organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación "que tiene que ser un hecho independientemente de que haya presupuestos generales o no", ha aclarado.



Asimismo, ha resaltado que el Gobierno Central publicó un decreto ley para permitir a las administraciones públicas efectuar la subida salarial desde enero de 2019 "aunque no existan" los presupuestos, ha concluido.



Benito Román ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada este lunes, en Mérida, junto al presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, en la que ha informado sobre los objetivos del sindicato para 2019.