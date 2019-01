Monago asegura que los extremeños "ya no se creen" las promesas de inversiones en el tren

Ep.

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que los extremeños "ya no se creen" las promesas de inversiones en mejoras del tren mientras no se vean los compromisos por escrito en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos "ya han mentido" cuando dijeron que venían cinco trenes nuevos a la región y "después se supo que tenían más de trece años".



Así ha respondido al anuncio realizado ayer por el ministro de que el Ministerio de Fomento licitará 375 millones de euros en infraestructuras ferroviarias de Extremadura en el primer semestre de 2019. "La gente ya no se cree nada", ha espetado.



"Ábalos miente porque él está priorizando el tren del Eje Mediterráneo y ante los empresarios valencianos prometió adelantar las obras dos años, y cuando viene aquí no se moja por los extremeños ni promete adelanto de actuaciones pero en Valencia sí, por lo tanto yo no miento, quien miente es el ministro de Fomento", ha subrayado el líder de los 'populares' extremeños.



Monago ha recordado que en 2004 el presidente Rodríguez Zapatero estuvo en Extremadura y prometió casi 3.400 millones de euros para trenes y carreteras pero han pasado 15 años y el servicio sigue igual porque "los tornillos se quitan con las manos", ha dicho.

"Por lo tanto, por mucho que nos prometan un puñado de millones hasta que no veamos que se materializan en el Boletín Oficial del Estado nadie va a creerlo y tienen toda la razón los extremeños en no creerlo", ha subrayado.



Aparte de criticar la falta de inversiones en la región, ha mostrado su "preocupación" por el "chorro" de millones que irá a parar a Cataluña, cifrado en unos 1.000 millones de euros, que se destinarán, según el PP, a "contentar a los nacionalistas". "Eso es romper la solidaridad y las posibilidades de desarrollo del resto de España", resaltó.



"Las palabras se las lleva el viento y espero que las escriban en el BOE en forma de licitación", ha concluido el presidente regional del PP en referencia al tren extremeño. Monago ha realizado estas declaraciones tras la presentación de Elena Nevado como candidata a la Alcaldía de Cáceres para las próximas elecciones municipales.