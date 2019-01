PSOE apela a la "sensatez" de Podemos para aprobar los PGEx el martes en la Asamblea

Ep.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha apelado este viernes a la "sensatez" de Podemos para que apoye el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2019 en el debate y votación que se celebrará el próximo lunes y martes en la Asamblea de Extremadura.

"Nosotros vamos a estar abiertos al diálogo hasta el último minuto de esa aprobación de esos presupuestos", ha aseverado el portavoz socialista en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha señalado que "en cualquier tipo de negociación hay que ceder, pero tienen que ceder todas las partes".

En su intervención, González ha realizado un "llamamiento al resto de grupos políticos" en la Asamblea de Extremadura para que aprueben estos presupuestos, "a sabiendas de que el PP ya en su día sin haberlos visto, dijo que no".

Según ha dicho, tras el "teatrillo de la ultraderecha y de la derecha" que se está produciendo en Andalucía y que "va a poner patas arriba esa comunidad autónoma", ahora Podemos "debe entender el mensaje que se está enviando desde Andalucía", tras lo que ha reafirmado que "en Extremadura, la mayoría social se llama centro-izquierda".

Por este motivo, ha considerado González que los partidos que representan al centro izquierda en la región extremeño deben ponerse "de acuerdo para que el martes salgan los Presupuestos de Extremadura, que son buenos para la comunidad extremeña".

Se trata, según ha defendido el portavoz socialista, de unos presupuestos "progresistas", que "apuestan por las clases medias y trabajadoras, por la educación y la sanidad pública", así como por que "haya más inversión y más empresas en Extremadura" y la "generación y la creación de empleo".

González ha lamentado que el PP ya anunció que votaría en contra de estos presupuestos, cuando "ni tan siquiera había visto estos presupuestos", por lo que ha alertado de que el PP "se está instalando en una dinámica peligrosa", de "radicalidad".

Por este motivo, González ha aclarado que el PSOE "no ha descartado al PP" para aprobar los Presupuestos de Extremadura para 2019, sino que el PP "se ha descartado solo" al decir ya en octubre que no los apoyaría, tras lo que ha lamentado que "el PP no tiene ninguna intención de aprobar estos presupuestos, que entendemos que son buenos para Extremadura".