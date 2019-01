La producción industrial bajó en noviembre un 19,4% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de -19,4% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de -2,8%.

La variación mensual del Índice de Producción Industrial en la Comunidad Autónoma entre los meses de noviembre y octubre fue de -21,2% (-3,5% a nivel nacional).

En Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de energía (-53,6%), bienes de equipo (-4,9%) y bienes intermedios (-2,7%); y positiva en bienes de consumo (28,7%).

Mientras, en España, se registraron tasas de variación negativas en todos los sectores: energía (-5,5%), bienes intermedios (-3,4%), bienes de consumo (-1,8%) y bienes de equipo (-0,9%), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

En la Comunidad Autónoma el mayor descenso de producción se registra en Fabricación de muebles. El incremento más elevado se produce en Fabricación de bebidas.

Al mismo tiempo, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de 2,1% respecto al año anterior (1,2% en España).

En Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes intermedios (6,1%), bienes de consumo (5%) y bienes de equipo (3,2%); reduciéndose en energía (-1,7%); alcanzándose la tasa negativa más elevada en Industria textil.

Finalmente, la rama de actividad con mayor incremento de la producción fue Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, el IPI ha descendido un 2,8 por ciento en noviembre en relación al mismo mes de 2017, tasa 6,5 puntos inferior a la de octubre.



Con el retroceso interanual de noviembre, el tercero más pronunciado del año 2018 tras el de marzo y septiembre, la producción industrial regresa a tasas negativas después de haber subido un 3,7 por ciento en octubre.



Por sectores industriales, todos ellos han presentado descensos interanuales en su producción, especialmente la energía, donde ha disminuido un 5,5 por ciento.



A este sector le han seguido los bienes intermedios (-3,4%), los bienes de consumo no duradero (-1,8%), los bienes de consumo duradero (-1,6%) y los bienes de equipo (-0,9%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha descendido un 2,6 por ciento respecto a noviembre de 2017, tasa 3,3 puntos inferior a la de octubre y su mayor retroceso interanual desde mayo de 2013.



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario han presentado tasas anuales negativas en todos los sectores, encabezados por la energía (-5,6%) y los bienes intermedios (-3%). Los bienes de consumo no duradero han recortado su producción un 1,1 por ciento, los de consumo duradero la han reducido un 1 por ciento y los bienes de equipo, un 0,6 por ciento.



En tasa mensual (noviembre de 2018 sobre octubre del mismo año), la producción industrial se ha desplomado un 1,5 por ciento eliminando los efectos estacionales y de calendario, su mayor caída mensual desde el pasado mes de abril.



Todos los sectores han presentado caídas mensuales en la producción. Los bienes de equipo se han anotado el mayor descenso, un 1,8 por ciento, seguidos de los bienes intermedios y de los bienes de consumo duradero (-1,7% en ambos casos), los bienes de consumo no duradero (-1%) y la energía (-0,6%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BAJA EN 13 COMUNIDADES



La producción industrial ha bajado el pasado mes de noviembre en trece comunidades autónomas en tasa interanual, con Extremadura (-19,4%), Murcia (-11,2%) y Baleares (-10,7%) liderando los descensos.



Por el contrario, cuatro comunidades han registrado aumentos de su producción industrial en el penúltimo mes del año pasado: Comunidad Valenciana (+3,9%), Madrid (+3,6%), Castilla-La Mancha (+2,9%) y Galicia (+0,9%).