El ministro de Fomento afirma que el tren de Extremadura "es una prioridad"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado que la inversión en el tren de Extremadura "es una prioridad" para su ministerio y ha explicado que "se ha generado tal imagen que no podemos dejar que se consolide en el imaginario de este país".



Ábalos ha afirmado que "todos los territorios son importantes y cuando hacemos un proyecto nacional no podemos sacrificar a nadie, hay que priorizar, pero hay que equilibrar".



A continuación, ha señalado que ha escuchado al presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, decir "tonterías" como que el Ministerio "se está llevando todo el dinero del tren de Extremadura al corredor Mediterráneo". "¿Pero a esta edad se pueden decir estas cosas? Yo no estoy quitando nada, estoy intentado poner. Lo de Extremadura es el colapso de una mala política, de una mala visión del país", ha asegurado.



En este sentido, el ministro, que ha intervenido en Pamplona en el Foro Ser Navarra, ha considerado que "se ha hecho una apuesta exagerada por la alta velocidad, que está bien, pero la red convencional se ha dejado abandonada y la de cercanías también, y son las que más pasajeros mueven, para ir a trabajar, para desarrollar la vida cotidiana. No se ha hecho nada en esa dirección, se ha desinvertido", ha criticado.