PP: "Única oposición" en Extremadura ante un gobierno "incapaz" y "entregado al sanchismo"

Ep.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha defendido que su partido ha representado en esta legislatura la "única oposición" en la región ante un gobierno "incapaz" y "entregado al sanchismo".



Así, de las más de 9.290 iniciativas presentadas en esta legislatura, más de 6.900 han sido registradas por el Grupo Popular, frente a las casi 1.000 de Podemos, las 600 de Ciudadanos o las 600 del Grupo Socialista, ha expuesto.



"Vamos a seguir siendo la única alternativa a un gobierno incapaz, a un gobierno perdido y a un gobierno entregado al sanchismo y a las decisiones que el sanchismo está trayendo en detrimento de este país y esta región", ha asegurado Teniente este miércoles en una rueda de prensa en Mérida.



En esta línea, la portavoz 'popular' ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha "entregado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en su opinión, es "estrella del postureo y del marketing" y que "va a estrellarnos como país, como ya avanzó precisamente Fernández Vara cuando era susanista".



De esta manera, ha criticado que en el contexto nacional están ocurriendo cosas que parecían "inimaginables hace algunos meses" como, según ha dicho, que los PGE que se van a presentar "se hayan negociado en la cárcel con los independentistas" o en el parlamento entre "Podemos y los batasunos", algo que es una "auténtica humillación" para el pueblo extremeño y también para algunos socialistas que dicen "basta ya".



"Cuando aquí, después de más de tres décadas, seguimos los últimos en todos los índices y en todas las variables algo se estará haciendo mal. No se puede seguir pidiendo una prórroga para seguir siendo los últimos. ¿Una prórroga de cuatro años para seguir los últimos?", ha aseverado.



PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES



Así, Teniente ha avanzado con respecto al próximo periodo de sesiones que el PP lo iniciará con una propuesta que defiende la unidad de España y los valores constitucionales, además de instar al Gobierno de la nación a aplicar de manera inmediata el artículo 155, que es un deseo, ha dicho, de la "mayor parte de los votantes socialistas y del arco parlamentario".



En este sentido, ha aseverado que el PP está "harto" de los "equilibrios vergonzosos" de Pedro Sánchez para "mantenerse a toda costa en el poder", además de que en Extremadura haya un presidente de la Junta que "aplaude, que acepta y que silencia esos equilibrios a pesar de que perjudica gravemente" a la región.



De la misma manera, ha avanzado Teniente, será protagonista en los próximos plenos la situación del tren en Extremadura, que ha calificado como "tren de la vergüenza", tras los últimos acontecimientos ocurridos a inicios de este mes y que se unen a las incidencias que arrastra esta infraestructura.



Otra de las áreas que ocupará la acción del PP será la atención a las prestaciones sociales, una cuestión ante la que realizará una "acción de control al gobierno".



REUNIÓN VARA Y ÁBALOS



Por otro lado, y preguntada por la próxima reunión entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Cristina Teniente ha indicado que su partido "no quiere más mentiras" y ha rechazado que Ábalos diga que los responsables de la situación del tren en Extremadura "son otros".



"Está usted mintiendo descaradamente a todos los extremeños al decir que el gobierno de Rajoy no ejecutaba y que el gobierno socialista ejecuta. Es mentira, mentira y gorda", ha resaltado la portavoz 'popular'.



Asimismo, Teniente ha considerado "absolutamente vergonzosos" algunos de los planteamientos realizados por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista radiofónica, de la que ha dicho que "estremece" pensar y escuchar a un ministro "hablar con ese desprecio a la inteligencia y a la dignidad de los extremeños" y a la "realidad que está en el Boletín Oficial del Estado".



De esta forma, la 'popular' ha abogado por asumir la "parte alícuota de responsabilidad" pero ha añadido que "no se puede seguir engañando en esta materia", ya que los extremeños "están cansados de mentiras y quieren soluciones".



"Las soluciones no pueden ser más máquinas viejas, más trenes viejos y más mecánicos para los trenes, no puede ser esa la solución. Que se lleve las máquinas, los trenes y los mecánicos al mediterráneo en lugar de acelerar las obras", ha dicho.