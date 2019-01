Podemos defiende que Extremadura no pague por la Obligación de Servicio Público del tren

Rd./Ep.

La candidata de Podemos Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha instado este martes al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que se plante “y deje de pagar por los servicios ferroviarios”.

Y es que según ha explicado, Extremadura es junto con Aragón, la comunidad autónoma que tiene que financiar su red ferroviaria, al estar declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), abonando 4,1 millones de euros anuales “por un servicio indigno”.

“Vara tiene que plantarse y no pagar ni un euro más hasta que no tengamos trenes dignos y seguros”, ha afirmado la diputada de Podemos durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha añadido que en la actualidad se está renegociando esa Obligación de Servicio Público.

“Y lo que nos parece un insulto y totalmente injusto es que Renfe esté planteando una subida del 60 por ciento por cada kilómetro de vía”, ha aseverado De Miguel.

A este respecto, ha subrayado que “Vara tiene una oportunidad de oro para sentarse ante el señor Sánchez y decirle que los extremeños y extremeñas no pagamos más”, tal y como informa Podemos en una nota de prensa.

Por otro lado, De Miguel ha anunciado que Podemos enviará esta semana una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para trasladarles la indignación de la ciudadanía extremeña ante la deplorable situación del tren y para exigirles soluciones rápidas y urgentes.

“Las extremeñas y los extremeños estamos cansados ya de buenas palabras, como las de Sánchez, porque lo mismo que ha dicho hoy lo dijeron en su momento Aznar, Zapatero o Rajoy”, ha recalcado De Miguel.

A colación de esto último, ha insistido en que “queremos un compromiso real y que se ejecuten las partidas destinadas al tren porque en 2017 solo se ejecutó un 60 por ciento y hasta junio de 2018 un 17 por ciento”.

Finalmente, la candidata a la Presidencia de la Junta ha afirmado que Podemos lleva meses denunciando que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril es un pacto inútil porque “es el pacto del chiringuito del PSOE”, donde no están representadas las plataformas ciudadanas que más están luchando por traer un tren digno a nuestra región.

“La unidad de acción, como pedía hace unos días Vara, se construye, no se proclama”, ha sentenciado.



PRESUPUESTOS REGIONALES Y ESTATALES



Por otra parte, y de cara al debate de enmiendas parciales a los Presupuestos extremeños (PGEx) para 2019 que se debaten la próxima semana en la Asamblea, Irene de Miguel ha señalado que sobre aquellas propuestas que "vayan en la sintonía de creación de empleo digno, de calidad y estable y el fortalecimiento de servicios públicos" Podemos "no" tendrá "ningún problema en trabajar con ellas".



En todo caso, y de cara a la aprobación definitiva o no de las cuentas autonómicas para 2019, ha insistido en que Podemos sigue planteando que el PSOE "tiene que ceder" porque "no tiene mayoría absoluta".



Al respecto, ha añadido que las enmiendas de su formación "recogen en gran parte el proyecto integral de empleo" que la misma viene defendiendo, y ha señalado que Podemos en consecuencia está "a expensas" de que los socialistas las "consideren".



Finalmente, y sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Irene de Miguel ha considerado que "son una oportunidad de oro para revertir las desigualdades y la austeridad" después de "tantos años de gobierno del PP", y ha deseado que "ojalá salgan para adelante" porque "sería la mejor noticia que puede tener Extremadura".



"Quien más necesita unos presupuestos sociales es una región como Extremadura con sus cifras de paro, exclusión y pobreza", ha espetado la candidata de Podemos, quien ha defendido medidas planteadas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el "blindaje" de las pensiones, la "apuesta" y "fortalecimiento" de las políticas para luchar contra la violencia machista, entre otras.



"Ojalá salgan adelante (los PGE 2019)... Creo que hay que tener en cuenta que los presupuestos (estatales de 2019) favorecen a toda la ciudadanía y sobre todo a los más vulnerables", ha declarado Irene de Miguel.