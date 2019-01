PSOE reprocha al PP que abandone el Pacto por el Ferrocarril por "intereses electorales"

Ep

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha asegurado que la marcha del PP del Pacto por el Ferrocarril se debe a "intereses electorales" y ha señalado que su ausencia y la de Podemos "no tiene ninguna consecuencia" para que el mismo continúe reivindicando un tren digno para la región "con una sola voz" de los extremeños.



Tras el anuncio del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, acerca de que abandona el Pacto por el Ferrocarril, el portavoz socialista ha criticado que los 'populares' tengan "más interés por las elecciones" que por defender "conjuntamente" las mejoras del servicio ferroviario regional.



En este sentido, ha señalado que el PSOE extremeño ha sido "muy responsable" cuando el PP gobernaba en Madrid a la hora de exigir las mejoras del tren, mientras que Monago "abandona el pacto por intereses partidarios" en lugar de apelar a la unidad de acción reclamada este jueves por el presidente de la Junta.



Así, ha recordado que el objetivo del pacto era "mantener la unidad de acción para que en Madrid se escuche una sola voz de los extremeños", pero Monago ha preferido abandonar el pacto "para hacer campaña electoral", lo cual a quien debilita no es a la Junta, sino "a Extremadura y a la reivindicación por el tren".



"Los extremeños deben saber que Monago hace campaña electoral con el tren, en lugar de hacer unidad de acción y acumular fuerzas ante el Gobierno de Madrid, gobierne quien gobierne, para exigir mejoras".



García ha lamentado que el PP asuma ahora esta "estrategia" partidista, como ha recordado ya hizo hace unos meses Podemos, poniendo "los intereses electorales por delante" de los de los extremeños.



A pesar de su marcha, los socialistas van a continuar defendiendo la unidad de acción del pacto junto al resto de integrantes, entre los que se encuentran los sindicatos y la patronal y con "los partidos que quieran", para seguir reivindicando con una sola voz un tren digno.



García ha apuntado asimismo que en su momento el PP "entró a regañadientes" en el Pacto y que ha salido del mismo "por la puerta de atrás", además de señalar que "no fueron prácticamente nadie" del partido a manifestarse a Madrid cuando gobernaba Rajoy.



Finalmente, preguntado acerca de qué pasará ahora tras la marcha de PP y Podemos del pacto, ha señalado que su salida "no tiene consecuencias" en tanto que "en el pacto están los que quieren", y los que no están lo han abandonado "por intereses electorales", porque el Pacto es "más sólido de lo que quieran PP y Podemos".