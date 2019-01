Monago anuncia que el PP deja el Pacto por el Ferrocarril, que ha muerto por culpa de Vara

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado la salida de los 'populares' del Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, que ha muerto por culpa de Vara. Monago ha criticado la actitud "cobarde" de Fernández Vara ante el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado que la actuación del presidente de la Junta ha "enterrado" el consenso que nació por una buena causa.

"El pacto ha muerto, lo quiere Vara o no", ha manifestado el presidente del PP, que ha apuntado que en estos momentos la mayoría del arco parlamentario regional no está en el pacto debido a la falta de liderazgo de Vara, que pretende escudarse en el seno del pacto en lugar de resolver los problemas de sus paisanos. Asimismo, ha reiterado que Vara no está siendo crítico con un problema que afecta a los extremeños.

Monago ha recordado que el Pacto por el Ferrocarril nació para alzar la voz "unidos frente a Madrid" y no para ponerle sordina "cuando están unos, y altavoces cuando están otros".

En este sentido, ha subrayado que Fernández Vara quiere "justificar lo injustificable", y, no sólo ha tardado tres días en reaccionar, sino que intenta disimular que "estamos abandonados" por parte del Gobierno de España.

Además, el líder del PP ha acusado a Vara de "sacar las plumas y luego rebajar el tono" ante el Gobierno, que es quien tiene las competencias, y ha rechazado que la solución sea suspender el servicio que presta Renfe en la región.

Según Monago, el presidente de la Junta tenía que haber ido a Madrid y no volver hasta que no tuviera una solución, pero lo que ha hecho es emplazarnos a una reunión cuando pasen las vacaciones.

"Pedimos un presidente para liderar la respuesta a los problemas, no para esperar a que pasen las vacaciones a ver si amaina el temporal", ha aseverado Monago.

Así, ha criticado que Vara esté buscando burladeros para no asumir su responsabilidad. La gravedad de lo sucedido en la entrada de año es motivo suficiente para convocar urgentemente una reunión, ha dicho el líder del PP, subrayando su disponibilidad "si así se hubiera solicitado".

CONTRA RAJOY, SÍ. CONTRA SÁNCHEZ, NO

José Antonio Monago ha afirmado que Vara no fue exquisito con el señor Rajoy, porque antes toda la culpa era del Rajoy, en cambio, ahora "el inútil no es Sánchez, según Vara, sino los trabajadores de Renfe y Adif", añadiendo que Vara ya venía apuntando maneras cuando se manifestó contra Rajoy, pero no fue capaz de hacerlo en Madrid contra su jefe de filas.

Monago ha recordado algunas declaraciones de Vara cuando gobernaba el PP, como que a Rajoy le importaba "un pepino" la región o que se necesitaba en Madrid "un gobierno amigo que priorice las inversiones y el ferrocarril".

En cambio, ha afeado que con Sánchez diga que el presidente y el ministro están "tan indignados como los extremeños". Con Vara al mando "no se puede estar a la altura de los extremeños" en la reivindicación.

DETERIORO DEL SERVICIO

Por otro lado, Monago ha asegurado que el presidente de la Junta no se atreve a decir que ha empeorado el servicio ferroviario en Extremadura, y que, pese a que el ministro Ábalos prometió máquinas nuevas, "nos han traído máquinas viejas" y otra solución es que los trenes vayan con un mecánico, algo que "no se atreven a ofrecérselo a otras comunidades" como Cataluña.

Monago ha detallado que, desde que están los socialistas en Madrid, hay más incidencias en el tren por mucho que traten de decir lo contrario; matizando que, en 2018, hubo 298 incidencias en el ferrocarril extremeño, 92 se dieron en el primer semestre del año, cuando gobernaba el PP, y 206 se dieron en el segundo semestre, por lo que el 70% de las incidencias se han dado con Pedro Sánchez, y a esto le quieren poner "empatía".

El responsable del PP ha reiterado su propuesta de activar el Fondo de Contingencia para licitar trenes nuevos y que se publique en el BOE la semana que viene, porque con el Consejo de Ministros que se está anunciando lo que pretende el PSOE es pasar la mano por el lomo a los extremeños.

A este respecto, ha recordado que en 2004 hubo un Consejo de Ministros en Extremadura en el que Zapatero anunció un chorro de millones, concretamente 3.440 pero, 15 años después, "no hay nada", por lo que "ya no cuela".