PP critica la "representación institucional nefasta" del PSOE a la región respecto tren

El Partido Popular de Extremadura ha señalado ante los últimos incidentes registrados en el tren extremeño que la "imagen" de la gestión socialista en la región es el tren, una comunicación que "se rompe", la "indignidad" y la "representación institucional nefasta que están dando a todos los extremeños".



"Si hay algo que va a caracterizar y que es simbólico e institucionalmente representativo de Vara, del PSOE, de la Junta socialista de Extremadura es que todo se rompe y nada se arregla", ha sostenido la portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, María Ángeles Muñoz preguntada sobre los últimos incidentes del tren extremeño y la respuesta de la Junta de Extremadura ante los mismos en una rueda de prensa en Badajoz.



Para Muñoz, a todos les "indigna" si "todo lo que puede pedir" o "todo lo que puede ofrecer" Fernández Vara, "ante algo tan indigno para la población extremeña como es que los trenes se incendien, se queden sin combustible o se estropeen en medio de la noche", es pedirle a Sánchez que "se suspenda el servicio de tren".



"El futuro es absolutamente indigno, representativo de un tren por el que nadie se preocupa, y desde luego por nosotros Pedro Sánchez no se va a preocupar, y Vara no va a hacer nada porque Pedro Sánchez se preocupe, la paciencia todavía se conoce que no se le ha agotado", ha criticado.



ATRACCIÓN DE INVERSIONES



De igual modo y preguntada por una posible repercusión negativa a la hora de atraer inversiones, tras haber sido noticia el tren extremeño a nivel nacional, Muñoz ha apuntado que, para que venga a la región inversión foránea, esta debe contar con unas políticas que las atraigan, pero que "no existen", aunque "nos van a vender" un casino o una azucarera dado que "resulta que es curioso que todos los fines de legislatura socialista siempre viene algo a una zona determinada".



"Las mismas empresas parece que van a venir todos los fines de legislatura pero nunca vienen, si nosotros no hacemos una política económica y fiscal que atraiga inversiones y que atraiga empresas no va a venir ninguna empresa, es lo mismo que si no creamos una política que cree un entorno de empleo no va retornar ningún emigrante", ha defendido.



Así, según ha dicho la dirigente 'popular', "no se ha pedido ni uno solo de los microcréditos" puestos en marcha por el Ejecutivo autonómico para atraer "talentos" y lo ha achacado a que "por mucho dinero que uno ofrezca si no hay trabajo nadie viene". "Es al contrario, se está fugando, está huyendo la gente, viene el PSOE, vámonos corriendo, esta está siendo la respuesta", ha agregado.



De esta manera, ha abundado sobre el tren extremeño que "a veces uno piensa que es que lo están estropeando para que la gente no se vaya" y que "no van a poder recurrir a otra medida más que esa" o "intentar hacer proyectos a fin de mes para intentar ejecutar un presupuesto que no se ha ejecutado" sin "crear absolutamente ningún incentivo".



Finalmente, María Ángeles Muñoz ha tildado de "una de las cosas más graves que se ha dicho" que Vara haya manifestado en un pleno de la Asamblea que "el atractivo de Extremadura es que los trabajadores cobran unos salarios muy bajos".