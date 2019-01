PSOE espera del Consejo de Ministros en Mérida soluciones urgentes al problema ferroviario

Ep

El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha defendido que el Consejo de Ministros previsto "en las próximas semanas" en Mérida dé "soluciones urgentes" e "inmediatas" al "problema ferroviaria" que viene padeciendo la comunidad, y ha añadido que si estas medidas no son adoptadas "es mejor" entonces que el citado consejo "se quede en Madrid".



"Si ese Consejo de Ministros que en las próximas semanas va a venir a Extremadura, concretamente a Mérida, no da soluciones urgentes e inmediatas para el tren en Extremadura, es mejor que se quede en Madrid, de verdad", ha dicho al hilo de las nuevas incidencias en materia ferroviaria registradas en el tren en Extremadura en las últimas horas, y las cuales ha calificado de "una auténtica vergüenza".



"Son nuestros compañeros de Madrid y nosotros les apoyaremos pero le vamos a exigir igual que le exigíamos al anterior Gobierno, y por tanto ese Consejo de Ministros que tiene que venir a Mérida en las próximas semanas tiene que dar soluciones urgentes e inmediatas al problema ferroviario en Extremadura", ha sentenciado.



Así, en rueda de prensa este miércoles en Mérida sobre los incidentes de las últimas horas en el tren Madrid-Badajoz, el portavoz socialista ha dicho que "todos los adjetivos se quedan cortos para explicar la situación del tren en Extremadura", ya que "lo que ocurrió ayer fue una auténtica vergüenza" y algo "insostenible" ante lo cual ha defendido que Renfe "tiene que dar la cara".



"Y esto es insostenible, porque Renfe, que tiene que prestar un servicio público no es capaz de garantizar ese servicio público a los ciudadanos y ciudadanas extremeños que se montan en un tren", ha dicho.



En este sentido, ha añadido también que "si Renfe no es capaz de garantizar ese servicio público debería cortar el tráfico ferroviario en Extremadura, porque es que se están poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas, y además porque se está engañando a los ciudadanos, porque los ciudadanos que compran un billete quieren llegar a su destino en hora y en tiempo y no se está cumpliendo", ha dicho.



DAR LA CARA



De igual modo, tras recordar que el Ministerio de Fomento nombró un coordinador para Extremadura, se ha preguntado "qué es lo que ha dicho el coordinador sobre lo que pasó ayer en el tren de Extremadura" porque "nadie de Renfe todavía ha salido a dar la cara", y ha exigido a Renfe "responsabilidades sobre lo ocurrido ayer", así como también que "le pida disculpas públicas a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que anoche se quedaron tiradas en un tren que es un servicio público".



"Y le exigimos disculpas ya porque todavía no ha dado la cara", ha añadido González.



"Si no se está cumpliendo (con un servicio público como el del tren), antes de poner en peligro la seguridad de las personas que se pare este servicio hasta que de una vez por todas se arreglen las vías en Extremadura, que es el principal problema que tenemos", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha añadido en este sentido que su partido espera y desea que en 2019, "como así es el compromiso del Gobierno, se arregle de una vez".



"Pero es Renfe quien tiene que dar la cara, y es que todavía Renfe no ha dicho absolutamente nada de lo que ocurrió ayer, y lo que ocurrió ayer fue muy grave: gente tirada en el campo, de madrugada, en pleno invierno, con niños llorando... Es una situación insostenible y es Renfe quien tiene que dar la cara", ha insistido.