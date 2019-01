Extremadura registra 25.512 viajeros en establecimientos extrahoteleros en noviembre

Ep



La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 25.512 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros en el pasado mes de noviembre, lo que supone un 42,4 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y una cifra superior al 8 por ciento de incremento acumulado a nivel nacional.



Asimismo, el número de pernoctaciones se ha situado en la región en dicho periodo en 50.537, lo que significa un 44,9 por ciento más que en 2017, por encima del 1,3 por ciento de subida registrada a nivel nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.



De igual modo, el turismo rural aumenta en tasa interanual en Extremadura tanto en viajeros (40,06 por ciento) como en pernoctaciones (41,39 por ciento) en dicho mes de noviembre.



También, la estancia media en la región se sitúa en 1,98 días, un 1,02 por ciento más que la del mismo mes de 2017. Además, los viajeros residentes en España han representado el 93 por ciento del total de viajeros recibidos y de las pernoctaciones.



Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (50,2 por ciento) y de las pernoctaciones (54,6 por ciento). La estancia media aumenta un 2,8 por ciento en este mes de noviembre.



Respecto al origen de los viajeros, el 93 por ciento eran viajeros residentes en España, informa en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.



A su vez, las pernoctaciones en albergues bajan en la región un 22,2 por ciento en este mes respecto a las registradas en noviembre de 2017. El número de viajeros disminuye un 15,2 por ciento y la estancia media se reduce un 8,1 por ciento en tasa anual.



Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura ha subido en el pasado noviembre respecto al mismo mes de 2017 un 33,8 por ciento y las pernoctaciones un 44,1 por ciento. Mientras, la estancia media sube un 7,4 por ciento con relación al mismo período del año anterior.



Respecto al origen el 56 por ciento de los viajeros en acampamentos en Extremadura en el pasado mes de noviembre tenía la residencia en España.



DATOS NACIONALES



A su vez, a nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 5,9 millones en noviembre de 2018, lo que supone un 1,5% más respecto al mismo mes del año 2017, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no cuenta con registros sobre alojamiento en viviendas de uso turístico.



En noviembre, las pernoctaciones de residentes han aumentado un 19,6% mientras que las de no residentes bajaron un 4,3%. La estancia media se ha situado en 5,1 pernoctaciones por viajero.



Las pernoctaciones de los residentes han superado los 1,72 millones en noviembre, con 633.250 viajeros; mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) han alcanzado los 3,6 millones, con 439.852 viajeros. Del resto del mundo, se han registrado 640.280 pernoctaciones, con 160.691 viajeros.



Durante los once primeros meses, las pernoctaciones descienden un 2,6% respecto al mismo periodo del año 2017.



CAEN UN 4% EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos en España han caído un 4% en noviembre. Las de los residentes han subido un 11%, mientras que las de los no residentes han descendido un 6,8%. La estancia media se reduce un 5,7% respecto al mismo mes del año 2017, situándose en 6,2 pernoctaciones media por viajero.



Las realizadas por no residentes en apartamentos representan el 81,9% del total y Reino Unido sigue siendo el principal mercado, con más de un millón de pernoctaciones, un 3,7% menos que en octubre de 2017. Le sigue Alemania, con 511.580 pernoctaciones, un 4,1% menos.



En noviembre, se ha ocupado el 33,3% de las plazas ofertadas por apartamentos turísticos, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2017. El grado de ocupación ha sido del 37,1% en fin de semana, un 0,3% menos.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha aumentado un 1,7% respecto a noviembre de 2017. La tarifa normal --touroperadores y agencias de viajes--, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes (59,4%) sube un 2,2 por ciento.



Por otra parte, Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con 2,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 6,5%. El archipiélago canario también ha alcanzado la mayor ocupación, con el 84% del los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria es el destino preferido con 871.768 pernoctaciones, mientras que la isla de Lanzarote alcanza la mayor ocupación con el 87,5% de los apartamentos ofertados.



Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en apartamentos turísticos han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



AUMENTO DEL 12,2% EN CAMPINGS



En cuanto a los campings, han registrado en España en noviembre de 2018 un incremento anual del 12,2% respecto al mismo mes del año anterior. Las de resientes crecen un 27,4%, mientras que las de no residentes repuntan un 6,1 por ciento.



Durante el mes de noviembre se ha ocupado el 36,5% de las parcelas ofertadas, un 2,5% más que en el mismo mes de 2017. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana ha alcanzado el 37,8%, con un aumento anual del 1 por ciento. El 67,2% de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes. Reino Unido es el principal mercado emisor, con el 35,1% de las pernoctaciones de no residentes, un 7,6% más que en noviembre de 2017.



El Índice de Precios de Campings (IPAC) aumenta un 1% en tasa anual en noviembre del pasado año. La tarifa 'bungalow', con el 34,3% en la estructura de ponderaciones, no varía al mismo mes del año 2017.



Por comunidades, la Comunidad Valenciana es la preferida en este segmento, con 562.296 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 10,6% en tasa anual. La Rioja, con el 60,9%, alcanza el mayor grado de ocupación de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino preferido, con 315.805 pernoctaciones. Alcanza también la mayor ocupación, del 78% de las parcelas ofertadas, mientras que los puntos turísticos con más pernoctaciones son Bernidorm, Cartagena y Marbella.



SE DISPARA EL TURISMO RURAL



Por su parte, las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural presentan en España un aumento anual del 25,4% en noviembre de 2018, con un incremento del 31,9% de los residentes, mientras que las de no residentes bajan un 1,4 por ciento.



La ocupación ha sido del 13,3% de las plazas, lo que supone un 22,4% más respecto a noviembre de 2017. El grado de ocupación en fin de semana ha sido del 29,6%, un aumento del 6,2 por ciento.



El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) ha registrado un aumento del 1,7% respecto a noviembre del año 2017. Por su parte, la tarifa de fin de semana, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones en septiembre (74,1% del total), ha subido un 1,9% en tasa anual.



Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 123.669 pernoctaciones, un 29,4% más que en el mismo mes del año precedente. Canarias alcanza el mayor grado de ocupación, con el 36,4% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Pirineos es el principal destino, con 27.015 pernoctaciones. El Parque Natural de Corona Forestal alcanza la mayor ocupación, del 44,3% de las plazas ofertadas.



En cuanto a los albergues, las pernoctaciones han descendido en el plaís un 8% en noviembre. Las de residentes han subido un 4,2%, mientras que las de no residentes han bajado un 14,6 por ciento.



Se ha ocupado el 22,9% de las plazas, un 9,4% más que en noviembre de 2017. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 30,9%, con un aumento del 10,5 por ciento.