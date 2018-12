Podemos critica a Vara por centrarse en la "cuestión territorial"

El diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura Daniel Hierro ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se equivoca" al haber situado en el "centro" de su discurso de fin de año "el problema de la cuestión territorial otra vez", y no en cuestiones como por ejemplo la "desigualdad social creciente".



Al mismo tiempo, ha invitado a acabar con la "resignación", toda vez que a su juicio "ya basta de mantener el mismo modelo" que ha llevado a Extremadura a su situación actual; y ha defendido por el contrario que "hay que poner en marcha ya un cambio" que, según ha subrayado, Podemos Extremara "en este año con más fuerza que nunca va a luchar por conseguirlo".



Así, ha lamentado que Vara haya centrado su valoración y su discurso en "una clave de política nacional" en la que ha situado "en el centro del problema la cuestión territorial otra vez", cuando en realidad "aunque la cuestión territorial es muy importante" lo que se está "jugando" en las próximas elecciones "no es tanto esa cuestión que evidentemente es muy importante sino si de una vez por todas se acaba con la desigualdad social creciente que se ha venido produciendo durante estos últimos años de una manera muy especial".



Ha considerado, en este sentido, que medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y otras prevista en el acuerdo con Podemos como "controlar" los precios a los alquileres y el acceso para jóvenes es también una cuestión "fundamental" que debería defenderse.

Además, ha añadido que igualmente otras cuestiones como "revertir los recortes" y "mejorar" los servicios de la Sanidad, la Educación y la Dependencia son "las cuestiones que deberían centrar el discurso de un presidente que viera como un principal problema lo que sufren los ciudadanos cada día, que es esa desigualdad social creciente".



También, como valoración del discurso navideño de Vara, el diputado de Podemos ha entendido que las palabras del presidente de la comunidad para referirse a los "problemas" y "retos" a afrontar en 2019 en Extremadura han sido "completamente desacertadas", porque aquel se ha referido, ha dicho, a la emigración "sangrante" como "ciudadanía extremeña en el exterior", lo que a juicio de Podemos supone "un insulto y una falta de responsabilidad absoluta no llamar a las cosas con su nombre".



Sobre este respecto, ha criticado que "de nuevo" se haya vislumbrado por parte de Vara "una aquiescencia con continuar con las mismas políticas, que es básicamente seguir vendiendo Extremadura como un lugar en el que los salarios son precarios y bajos, en el que hay pocas condiciones dignas para los trabajadores y en base a eso y en base a un milagro porque son las mismas políticas que se llevan realizando durante 30 años vengan empresas y capital de fuera como única manera de solucionar esa emigración y esa falta de trabajo digno que hay en Extremadura", ha dicho.



SIN RESIGNACIÓN



Por el contrario, ha incidido en que Podemos piensa que "Extremadura tiene mucha riqueza" y que "el problema es que una gran parte de esa riqueza se transforma fuera, va fuera y se aprovecha el valor añadido en otras regiones y en otros países".



De este modo, ha señalado que Podemos "no" renuncia a "llamar las cosas por su nombre", de tal forma que "desgraciadamente las tres cosas que marcan la realidad diaria de hoy en Extremadura son el paro, la precariedad y la emigración"; y ha defendido que "para acabar con ello no sólo hay que conseguir que vengan capitales y empresas de fuera a instalarse en esta región, que por supuesto es importante", sino que además hay que ponerse a "trabajar" desde "ya" para que "sea desde aquí, con capital extremeño, porque es perfectamente posible, donde se pongan las bases de una industria de la transformación, de una valoración y de una mejora de sectores como el turismo y el turismo rural".



Con ello, ha añadido que el objetivo es que "estas bases sean las que consigan, además de los capitales de empresas que puedan venir de fuera, lograr que se creen los suficientes puestos de trabajo para que nunca más los extremeños se van obligados a emigrar a otras regiones para encontrar un futuro digno que sin duda sí se puede tener aquí".



"Ya basta de resignación, ya basta de mantener el mismo modelo que nos ha traído a donde estamos hoy, hay que poner en marcha ya un cambio, y Podemos Extremadura en este año con más fuerza que nunca va a luchar por conseguirlo", ha concluido Daniel Hierro.