El Presidente de la Fempex resalta el "reconocimiento" de Vara a los alcaldes

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, ha valorado "positivamente" el "reconocimiento" hecho por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso de Fin de año, a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas por el trabajo desarrollado por la región.



Un "apoyo" y una "confianza", ha dicho, que son "importantísimos" para éstos y que les "alientan" para seguir trabajando día a día por aportar "bienestar" a la comunidad. Además, cobra "especial valor" al cumplirse 40 años de constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, añade.



Durante estas cuatro décadas, según Buenavista, los ayuntamientos han contribuido "enormemente" a "cambiar la realidad" de los municipios y de sus habitantes, y los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas "no han escatimado", ni escatiman "esfuerzos" para seguir "mejorando" la vida de los vecinos. "Ese es nuestro gran empeño", ha recalcado.



En este sentido, ha destacado que este "importante aniversario" coincide, como señaló Fernández Vara, con la recién aprobada Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, explica en nota de prensa la Fempex.



Una norma, nacida del "empeño personal" del presidente regional, importantísima para los municipios y que entre otras cosas permitirá a los ayuntamientos disponer de "más recursos" para que cada alcalde o alcaldesa lo pueda dedicar a "lo que considere más necesario en su municipio", siempre "pensando en el bienestar de sus vecinos y vecinas", apunta.



También dará "más respaldo institucional" a los municipios al crear una serie de órganos de concertación con la Junta, de forma que las leyes que les "afectan" se hagan con su "participación" desde el "inicio".



MANO TENDIDA



Por otro lado, y ante "grandes retos" planteados por el presidente del Ejecutivo regional en su discurso como son la lucha contra la despoblación, la creación de oportunidades laborales o la lucha contra el cambio climático, Buenavista ha ofrecido "todo el apoyo del municipalismo extremeño" para "enfrentar" y "afrontar conjuntamente" con el resto de administraciones "esos grandes problemas".



"Encontrar herramientas que nos ayuden a revertir estas realidades es tarea de todos y en ello también estamos los alcaldes y las alcaldesas de la región. No en vano los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía y la primera en detectar sus problemas y muchas veces en implementar soluciones sencillas pero efectivas", ha afirmado.



En este sentido, y "preocupado" como Fernández Vara por "construir una tierra cada día más próspera y con oportunidades laborales y de vida para los jóvenes", ha ofrecido el "apoyo" del mundo local para crear "las condiciones necesarias que faciliten la llegada de empresas generadoras de puestos de trabajo que traigan mejores expectativas de futuro para esta tierra y para sus jóvenes".



Con respecto a la apuesta por seguir reclamando unas infraestructuras "dignas" para Extremadura, Buenavista la ha valorado "positivamente" y le ha ofrecido a Vara el "compromiso" de los ayuntamientos extremeños de seguir siendo también "vehementes" con estas reclamaciones, "siempre dentro del consenso y la unidad" propiciada por ejemplo por la Mesa del Pacto por el Ferrocarril.



Finalmente, ha destacado que el presidente del Ejecutivo regional "no" olvidase en su discurso el "grave problema" que supone la violencia de género. Una lacra que "afecta a todos y cuya solución pasa por la total implicación de cada persona desde su parcela. Familias, administraciones, profesionales de la educación, de la sanidad, etcétera", ha indicado. "Todos podemos hacer mucho para cambiar mentalidades y comportamientos arcaicos, hasta acabar con ella", sentencia.