Teniente afirma que 2019 "viene con aires de cambio" en Extremadura

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha afirmado hoy que el año 2019 viene "con aires de cambio" en la región señalando que "lo mejor del discurso" de fin de año del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es "que es el último".



Así, Cristina Teniente ha señalado que dicho mensaje "no ha aportado nada nuevo" porque ha sido "sin pulso, vacío" algo que "viene siendo habitual". Además, ha afirmado que "se nota que es el último porque está "más descuidado, más cansado y más aburrido que nunca".



La portavoz parlamentaria del PP también ha destacado que "ha descendido el tono de reivindicación" respecto al gobierno de España recordando que "no ha habido nada de un plan de empleo, casi nada del tren, nada del nuevo modelo de financiación ni nada del problema con el cava" algo que eran "reivindicaciones permanentes" ante el Gobierno de Mariano Rajoy.



Teniente también ha criticado el "insoportable oportunismo político de Fernández Vara" quien apeló al consenso y al diálogo respecto al problema territorial con Cataluña afirmando que el socialista "no tiene credibilidad". "La españolidad de Vara es sólo cosmética" ha señalado afirmando que "sólo tiene buenas palabras pero ni una sola acción" recordando varias ocasiones en las que Fernández Vara ha tenido la oportunidad de desmarcarse votando en el Parlamento extremeño y no lo ha hecho.



Así, Cristina Teniente ha afirmado que "quien ha roto el espíritu de concordia en este país se llama Pedro Sánchez" a quien Vara "está entregado igual que Sánchez está entregado a los independentistas" recordando que hay "destacados miembros del PSOE que están hablando muy claro" pero Fernández Vara no está entre ellos.