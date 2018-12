Vara: El reto es lograr que los jóvenes tengan un trabajo digno en Extremadura

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el tradiconal Mensaje de Fin de Año, que ha grabado en la localidad pacense de Zalamea de la Serena, ha planteado una pregunta tajante "¿cuál es nuestro reto hoy?".

Para Fernández Vara, no es otro que lograr "que tengan un trabajo y tengan un trabajo digno en Extremadura. Esa es nuestra gran deuda. La deuda que tenemos contraída con toda una generación de jóvenes, de chicos y chicas, que ha peleado, se ha formado y ha trabajado para intentar poder acceder a un futuro mejor".

Además, ha añadido que "esa es nuestra obligación y por eso creo que lo mejor que podemos hacer es ayudar a que vengan empresas, a que vengan empresas más grandes, de mayor calidad, más intensivas en mano de obra, por eso tenemos que ayudar a los de aquí, por eso tenemos que crecer en volumen y tenemos que crecer en tamaño para lograr que eso pueda ser posible".

Para Fernández Vara, "bien haríamos en entender que el futuro solo se construye si somos capaces de tener un proyecto en común y un proyecto colectivo capaz de dar respuesta a las necesidades que la gente tiene y que en estos momentos son muchas y que todavía, por mucho que hayamos mejorado, nos queda camino por recorrer".

A este respecto, ha querido "poner de manifiesto uno de los grandes desafíos, de los grandes retos que tenemos como pueblo y que exige un gran acuerdo de todos y entre todos, y es el que tiene que ver con la despoblación en el medio rural, con el desafío demográfico o con el cambio climático. Son desafíos que no son para mañana pero sí son para pasado y para el otro y que tenemos que ser capaces de darle una respuesta inmediata porque están teniendo consecuencias en el hoy".

Según el Jefe del Ejecutivo Regional, "sólo si somos capaces de entender que nos podemos sentar alrededor de una mesa y ver en qué coincidimos, en lugar de en qué discrepamos probablemente encontraremos la receta para la solución de los problemas que afectan a España y a Extremadura".

Junto con ello, ha explicado qe "soy un claro convencido de que así será y probamente, para cuando pasen algunos años si los proyectos que tenemos en Extremadura se van consolidando, tendremos que recibir a gente y conseguir romper esa barrera demográfica que tanto daño nos está haciendo y que solo creo posible cambiar a través de la fortaleza de las oportunidades y los proyectos de empleo para que esos chicos y chicas puedan tener una vida, una familia y un proyecto personal".

Y, ha puntuaizado que "me preocupan especialmente nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo los que viven solos, las que viven solas. Ojalá que seamos conscientes de ello, que sepamos decirles, ahora que están vivos, cuanto los queremos, porque no podemos imaginar cuanto los echamos de menos cuando ya no los tenemos".

Autonomía: Hemos pasado del analfabetismo a tener títulos universitarios



Fernández Vara ha recordado que, hace 35 años, "accedimos a la autonomía y sé muy bien de lo que porque sé lo que supuso para nuestro territorio, para nuestra querida Extremadura. Hoy somos una de las regiones del mundo, y sé muy bien de lo que hablo, donde tenemos un sistema sanitario de mayor calidad".

De esta forma, ha destacado que "es difícil encontrar un lugar en el mundo, y sé de lo que hablo, en el que lo urgente y lo grave se atienda con tanta calidad y con tanto acierto. Es verdad que podemos fallar a veces en lo cotidiano y serán cosas que tendremos que seguir mejorando".

También, ha puntualizado que "hemos pasado de ser una región donde hace 35 años la mayor parte de la gente solo tenía estudios primarios, cuando no era analfabeta, a una en la que muchos de nuestros hijos e hijas tienen estudios medios y superiores. La gente del mundo rural, del mundo de ayer, hoy tiene títulos universitarios".

Asimismo, ha puesto en valor la política local, "yo confío mucho en los alcaldes y alcaldesas, ellos son la base de lo que han sido estos 35 años de autonomía y estos casi 40 años desde las primeras elecciones democráticas y por eso, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas son una parte fundamental de lo que constituye la Extremadura de hoy".

"Me gustaría poder agradecerles desde aquí todo el esfuerzo que han llevado a cabo y por eso me alegro también de que hoy dispongamos, y desde hace pocos días, de una ley de autonomía local que va a reforzar en gran medida el papel de nuestros ayuntamientos".

Igualdad: Trabajar en en el plano donde hombres y mujeres se encuentren



En el Mensaje, Fernández Vara se ha referido al asesinato de Laura Luelmo subrayando que, "mientras, haya hombres en algún lugar que se creen superiores y consideran que la mujer es una cosa, seguirá habiendo violencia de género".

Según el Presidente Extremeño, "cuando nos preguntamos qué podemos hacer para evitar todo esto, la respuesta es trabajar en el plano de la igualdad, trabajar en ese plano en el que hombres y mujeres, mujeres y hombres se encuentren, considerándose y siendo absolutamente iguales".

Para Fernández Vara, "las sociedades más prósperas son aquellas en las que los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres son conscientes de sus derechos y, al mismo tiempo, también de sus deberes. Aquellas en las que somos capaces simultáneamente de exigir y reivindicar nuestros derechos, pero también de cumplir con nuestras obligaciones. Esa es para mí, sin duda, la clave del progreso de los pueblos".

Unidad de España: Una España en la que todo el mundo tenga su sitio, todo el mundo encuentre su lugar



El Jefe del Ejecutivo Regional también se ha referido a la unidad de España, reivindicando "la Constitución de 1978 y la unidad de España, que la soberanía nacional reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes, que es la patria indivisible e indisoluble de todos los españoles y de todas las españolas y también que juntos tenemos más fuerza y podemos ser mejores en el futuro".

Fernández Vara ha recalcado que "Pau Gasol y José Manuel Calderón no son de distintos países. No puede haber una frontera posible entre Espronceda y Josep Pla o entre Salvador Espriu y Manuel Pacheco. Seamos capaces de entender que la pluralidad y la diversidad son una oportunidad pero no a costa de la apertura de fronteras que no conducen absolutamente a nada".

El Presidente extremeño apuesta "por un país y por una España en la que todo el mundo tenga su sitio, todo el mundo encuentre su lugar. Pero, para éso, también es absolutamente imprescindible que nos salgamos al encuentro. Que esa diversidad y pluralidad que España tiene se transforme también en un proyecto común y colectivo".

A este respecto, ha apelado "a la clase política, a los políticos y políticas de nuestro país de los que yo formo parte, para decirles que tenemos la obligación de encontrarnos, de encontrar puntos en común, de ser capaces de elaborar un proyecto colectivo del que todos nos sintamos una parte integrante".

Así, ha reiterado que "ójala que sea la Constitución Española, aquella que en el año 1978 reunió a una serie de españoles y españolas en torno a un principio común, el de la concordia, y a otro que recordaba el rey Felipe VI hace unos días, el de la convivencia. Concordia y convivencia, convivencia y concordia. Creo que por ahí, es por donde están las llaves del futuro de nuestro querido país".

Además, ha manifestado estar convencido de que, "si fuéramos capaces de sentarnos el conjunto de las fuerzas políticas para hablar de todo aquello en lo que coincidimos, nos sorprendería hasta qué punto hay elementos comunes y desde luego compartidos".

Según Fernández Vara, "los pueblos que tienen una historia en común están obligados a trabajar por un futuro en común y yo desde aquí, desde Extremadura con toda la humildad pero también con toda la contundencia apelo al conjunto de la clase política española para que sea consciente de que ahora más que nunca es necesario encontrar todo aquello que compartimos para recuperar los consensos perdidos y para ser capaces de dar respuesta a las necesidades que, en estos momentos, los ciudadanos nos están reclamando".

Mensaje íntegro

Hoy, desde esta hermosa plaza de Zalamea de la Serena, donde este año se conmemora el 25 aniversario de la representación de obra "El alcalde de Zalamea" de Calderón de la Barca, el mismo año que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y también el mismo año en el que el bueno de nuestro amigo Miguel Nieto nos ha dejado.

Suficientes motivos para estar aquí, pero también para agradecer el esfuerzo

hecho por los ciudadanos y ciudadanas de Zalamea de los que yo me siento tan orgulloso.

Aprovechemos estos días en los que estamos más tiempo juntos para estar en familia y para estar con la familia. Con todas las familias, con las viejas y las nuevas familias, con las familias en plural. Y hagámoslo sabiendo que la familia es la clave de bóveda de la sociedad.

Miren, queridos paisanos y queridas paisanas, las sociedades más prósperas son aquellas en las que los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres son conscientes de sus derechos y, al mismo tiempo, también de sus deberes. Aquellas en las que somos capaces simultáneamente de exigir y reivindicar nuestros derechos, pero también de cumplir con nuestras obligaciones. Esa es para mí, sin duda, la clave del progreso de los pueblos.

Me gustaría, si me lo permiten, representar aquí hoy a todos los extremeños y extremeñas anónimos que hacen posible cada día que las cosas funcionen y funcionen bien, me refiero a esos extremeños y extremeñas trabajadores y trabajadoras anónimos que hacen bien su trabajo y que se esfuerzan por mejorar la vida de los que viven a su alrededor.

Quiero también destacar el papel y la labor de las centrales sindicales, de los representantes empresariales, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de personas con algún tipo de enfermedad o de discapacidad que nos animan y nos ayudan cada día a trabajar por la plena inclusión, por la no discriminación. Me gustaría también hacerlo sabiendo que son probablemente lo mejor de nosotros mismos y de lo que yo me siento más

orgulloso.

Estoy convencido, queridos paisanos y queridas paisanas, de que si fuéramos capaces de sentarnos el conjunto de las fuerzas políticas para hablar de todo aquello en lo que coincidimos, nos sorprendería hasta qué punto hay elementos comunes y desde luego compartidos.

Los pueblos que tienen una historia en común están obligados a trabajar por un futuro en común y yo desde aquí, desde Extremadura con toda la humildad pero también con toda la contundencia apelo al conjunto de la clase política española para que sea consciente de que ahora más que nunca es necesario encontrar todo aquello que compartimos para recuperar los consensos perdidos y para ser capaces de dar respuesta a las necesidades que, en estos momentos, los ciudadanos nos están reclamando.

No seré yo quien no apoye y recomiende nuestra incorporación a la revolución tecnológica en la que estamos viviendo, pero haríamos bien en reflexionar que debe ser perfectamente compatible la inclusión de este comercio electrónico que ya invade nuestras vidas, con el sostenimiento de esos autónomos y de ese comercio de proximidad en nuestros pueblos que

le da sentido a la condición de ruralidad.

Miren, si al final de pronto desaparece todo lo que tiene que ver con las tiendas, con los comercios de toda la vida adaptados a la realidad del mundo en el que vivimos, al final nuestros pueblos y nuestros barrios se van a acabar convirtiendo en urbanizaciones, que están muy bien porque se vive, pero tenemos que reconocer que no se convive tanto como se hace en estos

lugares.

Por éso, apelo a ser capaces de hacer compatible el desarrollo y la tecnología con el mantenimiento de una cierta razón de ser de lo pequeño, de lo cercano, de lo ecológico, de aquello que tiene realmente sentido también para mucha gente que tiene una manera de ver y de entender la vida diferente y que yo, desde luego, entiendo y defiendo.

Seamos capaces también de saber que, por muchas dificultades que tengamos y las podemos tener, por muchas oportunidades que nos llegan y nos están llegando, habrá gente en el mundo en otros lugares que no las tengan y habrá gente todavía que sueñe con abrazarse a un neumático en el Mediterráneo para tener algún proyecto de vida.

Creo que son también circunstancias y momentos en los que tenemos que pensar que las fronteras exteriores deben pasar a dejar un escenario de solidaridad, para que podamos compartir nuestras vidas con otros y otros con nosotros.Probablemente, cuando pasen algunos años nuestra realidad habrá

cambiado.

Y por último, para los que ya no nos acompañan, para los extremeños en el exterior que nos estarán siguiendo desde cualquier lugar de España y del mundo, que sepan que aquí estamos, que aquí nos tienen y que se les quiere. No olvidemos nunca que el futuro dependerá en gran medida de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos.

Seamos exigentes, reivindicativos, pidamos de una vez por todas, que en las infraestructuras se cumpla con Extremadura, que el tren llegue, que las

infraestructuras terrestres continúen. Pero, no olvidemos nunca que la parte más importante para el futuro dependerá de la capacidad que cada uno tengamos para que las cosas puedan ser de otra manera.