Vara: Situación de Extremadura ha mejorado significativamente pero queda camino por andar

“No soy autocomplaciente, por eso, aunque se han mejorado un número significativo de cosas en esta legislatura, no estoy satisfecho porque aún queda camino por andar”.

Así de rotundo se ha mostrado este viernes el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante su comparecencia en la rueda de prensa celebrada en Mérida tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año.

El jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que, a la vista de los buenos resultados obtenidos por la acción del Gobierno regional, "hay que insistir en seguir andando por el mismo camino y trabajando para lograr un avance más rápido".

A su vez, el máximo mandatario extremeño, en este balance anual que ha hecho durante su comparecencia, ha aportado algunos datos relevantes. Así, en materia de empleo, “aunque no se puede ser triunfalista cuando todavía hay 100.000 extremeños inscritos en el SEXPE buscando trabajo” más de 40.000 personas han encontrado un empleo en esta legislatura y ha destacado que hay más mujeres que nunca en la historia trabajando, más de 160.000.

Además, ha dicho Fernández Vara, el paro de larga duración se ha reducido en un 38 por ciento y el paro femenino ha bajado por encima del 20 por ciento, el paro juvenil se ha reducido también, un 18,7 por ciento. No obstante, “mientras haya una sola persona que quiera trabajar y no lo pueda hacer, no se puede ser triunfalista”, ha recalcado.

MATERIA SANITARIA Y ABANDONO ESCOLAR

También se ha referido el presidente autonómico a la actuación de su Gobierno en materia sanitaria y ha señalado que en esta legislatura se ha trabajado en la reconstrucción del modelo sanitario universal y gratuito, destacando que se continúa con la reducción de las listas y tiempos de espera.

Actualmente se han reducido estas listas en un 40 por ciento, de 189.000 personas incluidas en las mismas se ha pasado a 114.000, de 144 días de espera para recibir la atención sanitaria especializada requerida por los pacientes del sistema sanitario público, se ha pasado a los 105 días actuales.

“Pero sigue habiendo personas esperando a recibir esta atención, por lo tanto, no puedo estar satisfecho”, ha apostillado.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que para él es de “importancia capital” rebajar las tasas de abandono escolar temprano, se han reducido, de un 24,5 a un 19,2, pero considera que hay que seguir trabajando en este capítulo porque en la educación “es donde está la clave de bóveda del sistema, del desarrollo de esta tierra”.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La atención a la dependencia es otro de los asuntos a los que se ha referido el presidente del Ejecutivo extremeño. En este sentido ha dicho que lo que se ha hecho en la Comunidad Autónoma “lo ha hecho solo el Gobierno regional, pues el central no ha acompañado”.

Y es que se ha conseguido pasar de 21.000 personas que recibían ayudas contempladas en la Ley de Dependencia a 31.000.

SEGUROS AGRARIOS

Igualmente "clave", considera Fernández Vara, la actuación del Ejecutivo en lo que se refiere a seguros agrarios, actuaciones que “marcan la firma voluntad de este Gobierno” de apostar por este asunto.

En este punto, el presidente extremeño ha aportado datos y ha dicho que se ha pasado de subvencionar con 4 millones estas contrataciones de pólizas, a 9 millones, y de deber a Agroseguro 5 millones de euros, a no deberle nada a esta entidad, línea de actuación que se mantendrá en los próximos presupuestos regionales.

Con este apoyo se le hace llegar al sector agrario un mensaje potente y se les da tranquilidad a cultivadores que de otro modo hubieran tenido dificultades, además de ser decisivos en el retorno de extremeños al sector.

Se ha referido el presidente a la inclusión de la cereza en la cobertura de seguros que antes no era posible.

NUEVAS LEYES Y NORMATIVAS

“Estamos en el camino adecuado”, ha insistido el presidente, quien ha señalado que le da mucha importancia a la aprobación de nuevas leyes y normativas y al apoyo recibido de otras formaciones políticas.

De hecho, en el último Pleno de la Asamblea de Extremadura, ha recordado Fernandez Vara, dos decretos leyes se aprobaron por unanimidad y otra ley, de carácter progresista, con el apoyo de Podemos, mientras que el PP aprobó otra de las leyes de carácter institucional.

Lo que ha ocurrido en este último Pleno es, según sus palabras, “la foto de la legislatura” basada en la estabilidad política, seguridad jurídica, paz social y confianza.

Estas leyes, tal y como ha detallado el presidente, están cambiado la realidad de la región y han convertido a Extremadura en el lugar de España donde más fácil es abrir una empresa “porque se han cambiado las leyes y con leyes se pueden conseguir cosas y ser más competitivos, reduciendo los trámites administrativos y los tiempos para instalar un empresa".

"Esto puede pasar desapercibido, pero es lo más importante y el sector empresarial lo sabe y lo está comprobando, viene a Extremadura por los tiempos de respuesta administrativos”, ha indicado.

Fernández Vara ha dicho que su objetivo es aprobar las leyes pendientes en lo que queda de legislatura, ha señalado que la mayor parte de los objetivos propuestos al inicio de la misma se han cumplido, quedan las más complejas en lo que ha elaboración se refiere.

"Pero el grado de cumplimiento de las promesas hechas es muy elevado, pese a las dificultades presupuestarias derivadas del hecho de no poder ampliar los presupuestos en los dos primeros años de gobierno", ha sentenciado.