Vara destaca la importancia del aprendizaje permanente en una sociedad de cambios continuo

"LABOR DE LOS ESTUDIANTES"

Por su parte, Lucía del Carmen Carabias, una de las alumnas premiadas, ha intervenido en el acto en nombre del resto de compañeros galardonados y, tras agradecer el premio, ha destacado la "labor de los estudiantes" que son quienes con su "esfuerzo y dedicación en el estudio" tratan de superarse "cada día", todo ello, teniendo en cuenta que se encuentran en "una época de cambio constante", ha matizado.

Además, ha roto una "lanza en favor" de los estudiantes que no se encuentran presentes en el citado acto pero que "se esfuerzan cada día" y que "luchan y no se rinden" pero que "no llegan a la excelencia" y sus "resultados no se visualizan tanto".

"Existen y merecen ser reconocidos porque la inteligencia y el éxito no son solo un número", ha manifestado, al tiempo que ha abogado por "seguir luchando" por Extremadura para que "sea valorada tal y como es", es decir, "un lugar de gente trabajadora, buena y humilde que persigue sus sueños y trabaja duro para hacer de este lugar un sitio mejor para todos".

Mientras, el director del Instituto de Educación Secundaria (IES) Universidad Laboral de Cáceres, Andrés Talavero, en nombre de los docentes, ha subrayado que estos premios son un "reconocimiento al trabajo bien hecho, a la constancia y a la inteligencia". Así, ha evidenciado la "satisfacción" que supone para los profesores que los alumnos tengan "buenos resultados" y ha felicitado también a las familias.

Por último, ha manifestado su deseo de que "todos los alumnos" que quieran, puedan quedarse en la región y llenar las aulas de la Universidad de Extremadura así como llevar a la misma su "trabajo" y "excelencia". "Que encontréis buenas oportunidades de trabajo y que demostréis en ellas todo lo aprendido. En definitiva, que lo que hemos sembrado juntos dé sus frutos y enriquezca nuestra región", ha remarcado, toda vez que ha concluido con que espera que las autoridades presentes en el acto "hayan oído" su "petición" y "pongan de su parte todo su esfuerzo y dedicación para llevarlo a cabo".